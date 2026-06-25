Esposa de Abelardo de la Espriella le dejó un motivador mensaje después de que el CNE lo declaró presidente electo de Colombia

La pareja se ha mostrado muy unida en las plataformas digitales - crédito analu_pineda / Instagram

Las redes sociales se han convertido en una de las herramientas más poderosas en el mundo y eso quedó demostrado con la fuerza que tomó Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, durante la campaña, pues logró reunir gran cantidad de votantes con sus frases cortas, contundentes y de fácil recordación, por lo que será el reemplazo de Gustavo Petro a partir del 7 de agosto de 2026.

Sin embargo, él no es el único activo a través de las plataformas digitales, debido a que su esposa, Ana Lucía Pineda, se ha consolidado como una figura importante y ya cuenta con más de 617.000 seguidores en Instagram, red social en la que comparte detalles de su vida familiar.

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Precisamente, después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamara al candidato de ultraderecha como el presidente electo, su esposa decidió enviarle un mensaje en el que demuestra que lo apoya y que está muy orgullosa de lo que Abelardo logró con su exitosa campaña presidencial.

El presidente electo y su esposa celebraron los resultados de las votaciones - crédito analu_pineda / Instagram

Ana Lucía Pineda subió un carrusel con varias fotografías en la que se les puede ver celebrando el triunfo como familia, después de los resultados del 21 de junio, tras la segunda vuelta.

La esposa del presidente electo escribió el siguiente mensaje: “La gloria y la honra para Dios 🙏💛💙❤️ Seguimos caminando de tu mano. Felicidades mi amor has sido fuente de inspiración, liderazgo, fuerza y patriotismo. Dios te bendiga y te acompañe siempre“, mostrándose muy creyente, tal como lo hizo su esposo durante la campaña, pese a que en repetidas oportunidades dijo en entrevistas que se consideraba ateo y que negaba la existencia de Dios.

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Los videos que demostraban las contradicciones del abogado se viralizaron en las plataformas digitales, aunque sus seguidores creyeron en que tuvo un cambio por lo que le dieron su voto de confianza para que gobernara el país.

Tras la publicación de Ana Lucía, los internautas no dudaron en reaccionar para expresar su apoyo a Abelardo de la Espriella y su familia.

Entre los comentarios se encuentran: “Que alegría saber que ya hay una familia que nos va a representar como imagen de una real familia de valores”, “Gracias por ser la primera dama que necesitamos! Toda una dama, toda una señora! Sé que nos vas a representar muy bien, y vas a dejar una linda imagen de Colombia ante el mundo! Dios te siga bendiciendo a ti, y a tu hermosa familia! Y sean la guía que nos muestre el camino a seguir para lograr nuestra Patria Milagro! Dios los cuide y los proteja!” y “Vuelve una familia decente que representa con altura al pueblo colombiano. Dios los bendiga”.

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Abelardo de la Espriella estuvo a poco de alcanzar los 13 millones de votos - crédito analu_pineda / Instagram

Iván Cepeda, candidato de la izquierda, aceptó los resultados de los comicios

En la mañana del miércoles 24 de junio, Iván Cepeda aceptó el resultado electoral y reconoció como nuevo presidente a Abelardo de la Espriella, tras un escrutinio motivado por un margen inicial de 0,95% en la votación.

Según el acta del CNE, la campaña de Cepeda obtuvo 12.708.312 votos y la de De la Espriella 12.960.611, una diferencia de poco más de 250.000 votos. El candidato del progresismo había pedido esperar el conteo tras advertir el domingo por la noche que no reconocería el resultado hasta que avanzara la revisión.

“Como candidato del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, como lo anuncié oportunamente y en este estadio del escrutinio, he decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República. Lo hago como un acto de responsabilidad democrática”, aseguró Cepeda.

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Iván Cepeda aceptó que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente - crédito Sergio Acero/REUTERS/Juan Diego López/EFE

En su intervención también afirmó: “Hechas estas precisiones, ha llegado entonces el momento de afirmar que asumimos con serenidad, responsabilidad y total firmeza el papel que las circunstancias nos demandan”, pues aceptó la curul como senador de oposición.