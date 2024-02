Guerra en Gaza: el Ejército de Israel está completando su misión en Khan Younis y su próximo objetivo será Rafah

Yoav Gallant, ministro de Defensa e Israel (Europa Press/Contacto/Ariel Hermoni/Israel Mod)

Israel aseguró este jueves que sus tropas se desplazarán hasta la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, para desmantelar allí el comando del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas), tal como ocurrió en la zona de Khan Younis.

“La brigada Khan Younis de Hamas se jactó de que se opondría a las FDI, está siendo desmantelada, y les digo que estamos completando la misión en Khan Younis y también llegaremos a Rafah y eliminaremos a todos los terroristas que tratan de hacernos daño”, manifestó el ministro de Defensa Yoav Gallant durante una visita a la ciudad.

Durante un encuentro con militares de la 98 División del Ejército israelí, Gallant destacó que las operaciones en Khan Younis “progresan con increíbles resultados”, lo que hace que la situación sea cada vez “más complicada” para el grupo terrorista palestino.

“No tienen armas, no tienen municiones, no tienen la capacidad de atender a los heridos. Tienen a 10.000 terroristas muertos y otros 10.000 heridos que no están operativos”, detalló el ministro de Defensa, que recalcó que Israel ha asestado un golpe que “erosiona” las capacidades de Hamas.

Asimismo, Gallant afirmó que estas operaciones israelíes tanto en tierra como en el subsuelo de la Franja de Gaza, y en concreto en Khan Younis, “acerca el regreso de los rehenes” que permanecen bajo cautiverio de Hamas, a quien acusa de sólo entender el lenguaje de la fuerza.

Gallant sostuvo que el Ejército de Israel está alcanzando "resultados increíbles" en Khan Younis (EFE/Fuerzas de Defensa de Israel)

De esta manera, Israel reorganiza su despliegue de fuerzas dentro de la Franja de Gaza, mientras se concreta la posibilidad de una nueva tregua con Hamas, aunque el Ejército se prepara para una guerra a largo plazo que se prolongará todo el año.

Hamas dio signos de aceptar la propuesta de una liberación de rehenes a cambio de una tregua en la ofensiva israelí sobre Gaza, según anunció este jueves Qatar, que actúa como mediador; mientras que el gabinete de guerra de Israel se reúne esta noche para discutir los detalles del borrador del acuerdo.

Los jefes de la inteligencia de EEUU, Israel y Egipto, además del primer ministro de Qatar, se reunieron esta semana en París, donde pactaron un borrador de acuerdo, que hoy habría recibido el visto bueno inicial de Hamas, cuyo líder, Ismail Haniyeh acudió hoy a El Cairo para debatir la propuesta.

“La reunión en París logró consolidar una propuesta sobre la mesa que fue aprobada por la parte israelí y ahora tenemos una confirmación positiva inicial de Hamas”, anunció este jueves en Washington el portavoz del Ministerio qatarí de Exteriores, Majed al Ansari, quien advirtió de que aún queda detalles por afinar.

Aunque se mostró optimista porque por primera vez en dos meses, las partes están de acuerdo en las premisas sobre las que empezar a negociar. Según se ha filtrado se debate una tregua de más de un mes, en la que se liberarían unos 35 rehenes, con prioridad para las mujeres, a cambio de la excarcelación de 100 presos palestinos por cautivo.

Israel desplegará sus tropas en Rafah (Europa Press/Contacto/JINI)

Hamas exige que sean prisioneros de alto rango, incluidos Marwan Barghouti, un importante líder palestino de Fatah encarcelado por llevar a cabo ataques contra israelíes; así como del destacado líder Ahmed Saadat, ex secretario general del Frente Popular para la Liberación de Palestina y encarcelado por Israel tras ser acusado de planear el asesinato del ministro de Turismo israelí Rehevam Zeevi en 2001.

Sin embargo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aclaró ayer que Israel “no liberará terroristas” y parece que aboga por liberar a presos palestinos por delitos menores; mientras que tampoco parece dispuesto a retirar a las tropas de dentro de la Franja, otra de las exigencias a priori de Hamás.

Los terroristas de Hamas lanzaron a comienzos de octubre una serie de ataques contra territorio israelí que dejaron casi 1.200 muertos y 240 rehenes. En respuesta, el Ejército de Israel inició una campaña militar en la Franja de Gaza para desmantelar toda la estructura terrorista del grupo extremista palestino.

(Con información de Europa Press y EFE)