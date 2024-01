Cómo China fomenta el antisemitismo online para dividir Occidente

El jefe del régimen de China, Xi Jinping, junto a su ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, en una fotografía de archivo. Beijing incrementó la retórica antisemita y anti-Israel online para golpear a las democracias occidentales (EFE)

Según una columna de opinión de Josh Rogin en The Washington Post, se ha registrado un incremento considerable de contenido antisemita en las redes sociales y en la internet controlada por el régimen chino, un ascenso que el autor describe como “un tsunami de retórica antisemita que se ha permitido esparcir en las redes sociales de China”.

Te puede interesar: Taiwán denunció que cuatro globos chinos incursionaron en el espacio aéreo de la isla

De acuerdo con el analista internacional y también columnista de CNN, este aumento se ha mantenido sostenido desde el ataque terrorista de Hamas a Israel el pasado 7 de octubre, un fenómeno que indica una posible aprobación o incluso promoción por parte del régimen de Xi Jinping. Rogin sostiene que este aumento del discurso antisemita es una decisión consciente de China y señala que “la promoción de antisemitismo por parte de Beijing no es solo dañina para los judíos, sino también una manipulación peligrosa de su propio pueblo”.

La opinión de Rogin argumenta que parte del contenido incluye comparaciones de judíos con nazis en videos relacionados con la guerra de Israel-Gaza en Weibo, una de las plataformas más grandes de China. Los medios de comunicación controlados por el estado han difundido teorías de conspiración sobre la comunidad judía americana, incluyendo estadísticas falsas como que un pequeño número de judíos estadounidenses controlan la mayor parte del poder y la riqueza en los Estados Unidos.

Te puede interesar: Tras la muerte de Saleh al-Arouri y las amenazas de Irán y Hezbollah, Israel aseguró estar listo para cualquier escenario

Se ha informado que el Departamento de Estado de los Estados Unidos está empezando a cuestionar públicamente la promoción del antisemitismo por parte de China. Aaron Keyak, enviado especial adjunto del Departamento de Estado para monitorear y combatir el antisemitismo, ha indicado en una entrevista que “lo que vimos después del 7 de octubre fue un cambio drástico en las redes sociales dentro de China. El antisemitismo se volvió más desatado, más libre”. “Y como sabemos que la Internet china no es libre, es una decisión consciente del gobierno chino permitir que ese tipo de retórica aumente enormemente”, añadió.

El régimen conducido por Xi Jinping niega que fomente o incluso permita el antisemitismo en línea. Sin embargo, a pesar de las negativas del Partido Comunista Chino (PCC), Rogin destaca que la evidencia demuestra que en Internet, donde ninguna opinión puede florecer sin la aprobación gubernamental, el antisemitismo se ha incrementado notablemente.

Te puede interesar: Estados Unidos denunció que los hutíes atacaron con misiles a otros dos buques en el mar Rojo

Profundizando en las implicaciones de estas acciones, Rogin apunta que China ahora está más activamente involucrada en lo que sus ciudadanos publican y ven en línea en comparación con países como Estados Unidos. Un informe de Freedom House indica que China posee el “aparato de censura de internet más sofisticado del mundo” y que una vez que el gobierno señala su apoyo a una opinión o narrativa en particular, los cibernautas chinos saben que promover esa línea trae reconocimiento y beneficios.

Yaqiu Wang, director de investigación de Freedom House para China, Hong Kong y Taiwán, mencionado por Rogin, comenta que “el gobierno creó un ambiente donde es fácil para el contenido antisemita prosperar”. “Y la gente sabe que si amplifican lo que dice el gobierno, es seguro. Y cuanto más nacionalistas se vuelven, más clics consiguen”, subrayó.

Además de la retórica antisemita, han surgido en el internet chino contenidos que favorecen a Hamas y posturas anti-Israel. Las empresas tecnológicas chinas, que operan bajo estrictas directrices de los censores de Beijing, incluso llegaron a borrar temporalmente a Israel de sus mapas.

Rogin citó también a Miles Yu, ex funcionario del Departamento de Estado norteamericano: “Ahora mismo, es muy peligroso ser pro-Israel dentro de China sin sufrir algún tipo de castigo. Ese es el ambiente. La razón por la que China eligió este momento para adoptar una postura decididamente antiisraelí es porque China considera a Israel como un estrecho aliado de Occidente”.

Rogin, quién es columnista en The Washington Post y conocido por sus análisis de política exterior, destaca que estas políticas no sólo representan una distorsión de las noticias y siembran resentimiento entre los ciudadanos chinos, sino que además el contenido de odio no se queda en China. El alcance global de los medios estatales y la propaganda del régimen chino es amplio y la promoción de desconfianza en la democracia occidental es un pilar clave de la diplomacia internacional de China.

Rogin concluye diciendo que Beijing ve el impulso del antisemitismo como una herramienta para promover sus intereses nacionales, lo que representa un problema para Estados Unidos y cualquier persona que se preocupe por el bienestar de los judíos en cualquier lugar porque se propaga.