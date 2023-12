Israel intensificará su ofensiva en el sur y el centro de la Franja de Gaza: “La guerra seguirá varios meses más”

El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, teniente general Herzi Halevi (EFE/EPA/ATEF SAFADI)

El jefe de Estado Mayor del Ejército israelí, teniente general Herzi Halevi, anunció que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están intensificando operaciones en el sur y centro de la Franja de Gaza, tras acercarse al desmantelamiento de todos los batallones del grupo terrorista Hamas en la parte norte del enclave palestino, y advirtió que la guerra durará “varios meses más”.

Durante una rueda de prensa en el sur de Israel, Halevi expresó su impresión positiva hacia el desempeño de las tropas, tras “eliminar numerosos terroristas y comandantes” y haber capturado a cientos de prisioneros. No obstante, señaló que en las áreas urbanas densas donde los terroristas se visten de civiles, la lucha es particularmente desafiante y, aunque muchas estructuras subterráneas y arsenales han sido destruidos, advirtió que la erradicación completa de milicianos no se puede asegurar.

La guerra, que se inició el 7 de octubre, “seguirá varios meses más y trabajaremos con diferentes métodos para preservar nuestros logros por mucho tiempo”, declaró Halevi en una transmisión por televisión.

Tropas israelíes realizando operaciones militares en la Franja de Gaza (Foto: EuropaPress/Xin Hua)

Halevi destacó que, luego de enfocar los esfuerzos en el norte, ahora la atención se dirige hacia el sur, especialmente en Khan Younis y los campamentos centrales, reiterando que no permitirán volver a la realidad de seguridad previa al 7 de octubre. Aseguró que las Fuerzas Aéreas no cesan en sus ataques, insistiendo en que las operaciones terrestres, que generan enfrentamientos directos con operativos terroristas, son necesarias y no pueden ser sustituidas por ataques aéreos.

El teniente general también subrayó la precisión y el enfoque de las operaciones de las FDI, calificando la guerra como necesaria y reiterando el objetivo de desmantelar a Hamas, lo cual requiere de un combate persistente y determinado. Además, afirmó el continuo aprendizaje y adaptación de las estrategias de combate en la Franja de Gaza, resaltando la ausencia de “soluciones mágicas” para desmantelar una organización terrorista. Además, reafirmó el compromiso con el retorno seguro de los rehenes tomados por Hamas.

A pesar de las críticas sobre decisiones militares durante operativos recientes, Herzi Halevi defendió las acciones de sus comandantes y afirmó que se revisarán detenidamente, garantizando transparencia y responsabilidad en los combates y sus consecuencias. El jefe de Estado Mayor cerró con un homenaje a los soldados caídos, prometiendo que su sacrificio no sería en vano.

Soldados israelíes toman posiciones durante un combate urbano (REUTERS)

El ejército israelí anunció haber bombardeado en las últimas horas más de un centenar de objetivos, entre ellos accesos a túneles y posiciones militares de Hamas, sobre todo en Jabaliya (norte) y Khan Younis.

“Hamas debe ser destruido, Gaza debe ser desmilitarizada y la sociedad palestina debe ser desradicalizada. Estos son los tres requisitos para la paz entre Israel y sus vecinos palestinos en Gaza”, afirmó el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un artículo en el diario Wall Street Journal. El lunes había anunciado, durante una visita a sus tropas en Gaza, que Israel se disponía a “intensificar los combates en los próximos días”.

Por su parte, Hamas exige el fin de los combates antes de iniciar nuevas negociaciones sobre un canje de rehenes por prisioneros palestinos. Los mediadores egipcios y qataríes intentan lograr una nueva tregua, después de la que a finales de noviembre permitió liberar en una semana 105 rehenes a cambio de 240 presos palestinos en Israel, además de la entrada en Gaza de ayuda humanitaria desde Egipto.

(Con información de AFP)