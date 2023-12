Benjamin Netanyahu visitó Gaza y aseguró que la guerra contra Hamas “no está ni cerca de acabar”

El premier israelí, Benjamin Netanyahu

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, visitó este lunes el norte de la Franja de Gaza y les dijo a las tropas que la guerra contra el terrorista Hamas continuará “hasta el final”.

Te puede interesar: Benjamin Netanyahu reconoció que Israel paga “un alto precio” por la guerra en Gaza

“Acabo de regresar de Gaza; me encontré con una división de reservistas en el campo”, dijo a su facción. “Todos ellos me pidieron una sola cosa: No debemos parar; debemos seguir hasta el final”, dijo, en referencia a la guerra de las FDI contra Hamas en Gaza.

Sus comentarios surgen mientras Egipto hace una ambiciosa propuesta para poner fin a la guerra.

Te puede interesar: El director de un hospital de Gaza admitió ser miembro de Hamas y confirmó que el grupo terrorista convirtió los centros médicos en “instalaciones militares”

“No vamos a parar. Vamos a seguis luchando y vamos a ampliar la lucha en los próximos días”, expresó Netanyahu en declaraciones a miembros de su partido Likud. “Será una batalla larga y no está ni cerca de acabar”, indicó, en referencia velada a la propuesta que hizo Egipto de un alto el fuego de dos semanas, que tanto Israel como Hamas parecen haber rechazado.

Hamas condiciona cualquier nuevo acuerdo de intercambio de rehenes por presos a un alto el fuego permanente, opción que Israel rechaza porque está decidido a continuar con la guerra hasta la destrucción del grupo islamista.

Te puede interesar: Una argentina liberada en Gaza contó que estuvo secuestrada en la casa de un matrimonio “bajo llave y casi sin luz”

Netanyahu fue informado sobre la cantidad de munición, armamento y bocas de túneles por las tropas de la 261º brigada, según un comunicado de la Oficina del primer ministro.

Netanyahu en una visita a Gaza en noviembre

“Estoy aquí con ustedes en el norte de la Franja de Gaza y estoy inusualmente impresionado (...) Estamos orgullosos de ustedes y confiamos en ustedes. Vemos la determinación y las ganas de continuar hasta el final”, indicó.

La visita de Netanyahu dentro del enclave, la segunda desde que comenzó la guerra, coincide con el octogésimo día de combates y con el primer mensaje del líder de Hamas, Yahya Sinwar, quien afirmó que ésta es una “batalla feroz, violenta y sin precedentes” contra Israel.

Discurso abucheado

Familias de rehenes israelíes retenidos por comandos islamistas en Gaza interrumpieron un discurso de Netanyahu cuando éste afirmó ante el Parlamento que necesitaba “más tiempo” para cumplir con su promesa de rescatar a los cautivos.

“¡Ahora! ¡Ahora!”, clamaron los familiares cuando el dirigente nacionalista explicaba que las fuerzas israelíes necesitaban “más tiempo” para liberar a los 129 rehenes, de los cerca de 240 iniciales, que fueron llevados a Gaza tras la sangrienta incursión de comandos islamistas en el sur de Israel el 7 de octubre.

Una tregua de una semana a finales de noviembre permitió la liberación de 105 rehenes, 80 de los cuales fueron canjeados por 240 palestinos presos en cárceles israelíes.

“¿Y si fuera tu hijo?”, “80 días, cada minuto es el infierno”, se podía leer en las pancartas enarboladas por las familias en el Parlamento, que llevó a cabo una sesión especial dedicada a los rehenes.

Manifestación de familiares de rehenes (Reuters)

Asegurando no “escatimar en esfuerzos” para lograr su liberación, Netanyahu aseguró que esto sólo seria posible si se mantenía “la presión militar”.

El dirigente israelí explicó que habló con los mandos militares en el terreno y le dijeron que necesitaban “más tiempo”.

“No podemos parar la guerra mientras no hayamos logrado la victoria contra los que atacan nuestras vidas”, declaró. “No pararemos hasta la victoria”.

Propuesta egipcia

La propuesta egipcia es una iniciativa ambiciosa no sólo para poner fin a la guerra, sino también para trazar un plan de cara al futuro.

Pide un cese el fuego inicial de hasta dos semanas, durante el que los milicianos palestinos liberarían a entre 40 y 50 rehenes, incluidas mujeres, ancianos y enfermos, a cambio de la liberación de entre 120 y 150 palestinos de prisiones israelíes, según el funcionario egipcio. Habló bajo condición de anonimato para comentar una negociación aún en marcha.

Soldados israelíes avanzan por Khan Younis (FDI)

Al mismo tiempo continuarían las negociaciones sobre ampliar la tregua y la liberación a más rehenes y cadáveres en poder de los terroristas palestinos, señaló.

Egipto y Qatar también trabajarían con todas las facciones palestinas, incluida Hamas, para acordar la formación de un gobierno de expertos, señaló. Ese gobierno administraría la Franja de Gaza y Cisjordania durante un periodo de transición mientras las facciones palestinas resuelven sus disputas y acuerdan una hoja de ruta para celebrar elecciones presidenciales y parlamentarias, añadió.

Entre tanto, Israel y Hamas seguirían negociando un acuerdo global. Eso incluiría la liberación de todos los demás rehenes a cambio de todos los prisioneros palestinos en Israel, así como la retirada del ejército israelí de Gaza y que los milicianos palestinos detengan el fuego de cohetes contra Israel. Cerca de 8.000 palestinos están retenidos por Israel con condenas o cargos relacionados con seguridad, según cifras palestinas.

Autoridades egipcias comentaron los rudimentos del plan con Ismail Haniyeh, el líder político de Hamas, que reside en Qatar y visitó El Cairo la semana pasada. Tenían previsto comentarlo también con el líder del grupo Yihad Islámica, Ziyad al-Nakhalah, que llegó el domingo a la ciudad, señaló el funcionario.

El grupo armado, que también participó en el ataque del 7 de octubre, dijo que estaba dispuesto a considerar la entrega de rehenes sólo una vez terminaran los combates.

Por su parte, un diplomático occidental dijo estar al tanto de la propuesta egipcia. Pero la persona, que pidió mantener el anonimato para comentar el asunto, dudaba que Netanyahu y su gobierno de línea dura aceptara toda la propuesta. El diplomático no dio más detalles.

(Con información de AFP, EFE, AP)