Familias de rehenes israelíes luchan contra el olvido y emprenden un gira mundial para pedir acciones contra Hamas

Las familias de los rehenes israelíes temen que el mundo olvide así que viajan para ser recordatorios vivos. (AP Photo/Michel Euler)

La foto de la mujer de pelo blanco en un carrito de golf, envuelta en una manta morada y flanqueada por un hombre armado, fue una de las primeras en aparecer de los rehenes secuestrados durante el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre.

Pero la nieta de Yaffa Adar teme que el recuerdo mundial de aquel día desgarrador -y el impulso para liberar a unas 240 personas retenidas por Hamas- se esté desvaneciendo. Así que Adva Adar y su hermano, como muchos otros familiares de los rehenes, han abandonado Israel para lo que esperan sea una acogida amistosa en ciudades de todo el mundo.

París, Atlanta y Londres. Chicago y Viena. La isla de Chipre.

Temen que la alternativa sea una amnesia colectiva, a medida que los recuerdos de aquel día sean sustituidos por noticias de muertes palestinas en Gaza. Las redes sociales israelíes están llenas de imágenes de los folletos de los rehenes desaparecidos que están siendo arrancados en todo el mundo.

“Da mucho miedo pensar que va a ser noticia vieja que mi abuela siga siendo rehén”, dijo Adva Adar.

En un vacío de información, se extienden los temores

Hamas ha afirmado que liberará a los rehenes no israelíes, que proceden de 28 países y representan aproximadamente la mitad del total que se cree retenido.

Pero aunque no se han dado pasos concretos ni siquiera hacia esa liberación, la idea no hace sino suscitar nuevos temores en familias como la de los Adar, que son israelíes y nada más. Si se libera a todos los estadounidenses, o a todos los europeos, ¿qué incentivo habrá para presionar por la liberación de los demás?

“El mundo entero debería presionar a Hamas para que libere a los rehenes sin importar su nacionalidad”, dijo. “Puedo decirte que mi abuela y mi primo no tienen otra nacionalidad. Así que es como si no tuvieran ninguna razón para volver a casa, y eso me enfada mucho”.

Adva Gutman, hermana del rehén Tamar Gutman, durante la conferencia de prensa en París. (AP Photo/Michel Euler)

En las entrevistas, algunas de las familias muestran signos de haber pasado de la conmoción y el horror puros a la frustración y la ira.

El día más sangriento de la historia de Israel también está abundantemente grabado, gracias a los teléfonos inteligentes y las redes sociales. Sin embargo, los familiares afirman que apenas disponen de más información que en los días posteriores a la desaparición de sus seres queridos.

“Estoy furiosa, la verdad”, dijo Tal Edan, la tía de Abigail, de 3 años, que fue tomada como rehén. La familia ha enterrado y llorado a los padres de Abigail, Roy y Smadar, asesinados aquel día. “No nos dicen nada”, dijo sobre el gobierno israelí. “No tienen nada”.

El abrumador bombardeo militar de Israel sobre Gaza, dicen las familias, plantea dudas sobre si es más importante destruir a Hamas o rescatar a los rehenes, o si ambas aspiraciones se excluyen mutuamente.

Muchas familias están pidiendo ayuda a otros gobiernos -Alemania, Francia y Estados Unidos, por ejemplo- en un reconocimiento implícito de que Israel es incapaz de garantizar la liberación de sus seres queridos.

“La prioridad debería ser recuperar a los rehenes antes que cualquier otra cosa. Debería ser lo único que se pusiera sobre la mesa, y no parece que ese sea el sentimiento”, dijo Ayelet Sella, que tiene siete familiares secuestrados en Gaza, en una conferencia de prensa con las familias de otros rehenes celebrada el martes en París.

Gilad Korngold, cuyo hijo, nuera y dos nietos son rehenes, dijo a la prensa el miércoles que un funcionario del gobierno israelí se mantiene en contacto con la familia tres veces por semana. Dice que cree que Israel hará lo que pueda por los rehenes.

Dijo que los miembros de la familia tienen ciudadanía alemana o austriaca, y “confío en la embajada alemana”.

“Alemania y Austria no se pelean con ningún país”, dijo Korngold. “Tienen contacto con todo el mundo. Creo que pueden hacerlo”.

Preguntado sobre si confía en que Israel dé prioridad a la liberación de los rehenes, hizo una pausa.

“Lo creía al principio, hace tres o cuatro días. Ahora empiezo a perder la creencia porque cada día que pasa nos preocupamos más y más. Perdemos mucha esperanza. Ahora, con menos”, dijo. “Cada día que pasa no hay ni rastro de ellos. Pero creo que la prioridad es liberar a los rehenes”.

De Londres a Atlanta, las familias alzan la voz

En Londres, sentado detrás de una foto de su madre de 74 años, Ada Sagi, su hijo Noam pidió a “todos los gobiernos del mundo” que traigan a los rehenes a casa. Cuatro han sido liberados, entre ellos dos estadounidenses, y uno ha sido rescatado.

Noam Sagi, cuya madre Ada fue secuestrada por Hamas, junto Ayelet Svatitzky en la embajada israelí en Londres. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

Para Oliver McTernan, que cuenta con años de experiencia como mediador y negociador de rehenes, sólo importa un gobierno: el de Estados Unidos. McTernan, que lleva casi 20 años yendo y viniendo a Gaza, dijo que es imposible que más de 240 rehenes retenidos presumiblemente en distintos lugares puedan ser trasladados de forma segura bajo los bombardeos.

“Realmente habría esperado que Estados Unidos (en particular) y algunos de los países europeos hubieran sido más amigos de Israel. Cuando estás traumatizado, necesitas amigos de verdad que te digan: ‘No te pases’. ... Piensa cuáles serán las consecuencias de esto’. Y no veo pruebas de ello por el momento”.

El viernes, tras una reunión con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, descartó “un alto el fuego temporal que no incluya la devolución de nuestros rehenes”.

A principios de esta semana, en Atlanta, durante un acto que reunió a seis familiares de rehenes con legisladores del estado de Georgia, Shani Segal interrumpió a otro orador cuando anunció que necesitaba salir a la sala porque Hamas había difundido un vídeo en el que aparecía su prima, Rimon Kirsht, que se encuentra entre los desaparecidos.

“Se ve a mi prima Rimon, sentada viva, delgada, y lo único que se me ocurre es: está viva”, dijo Segal.

Shani Segal durante una conferencia en el capitolio estatal de Atlanta, EEUU. (AP Photo/Mike Stewart)

“Quiero que intentes imaginar que no sabes durante tres semanas y dos días si tu familiar está vivo o no”, dijo Segal. “Y la razón por la que digo esto es porque cuando intentas irte a la cama, cuando intentas irte a dormir, lo único que piensas es: ‘¿Tiene cama? ¿Está comiendo? ¿Está bebiendo?”.

Segal argumentó que los estadounidenses deberían dar prioridad a la difícil situación de los rehenes israelíes y expuso el caso de su familia ante los legisladores de Georgia, al igual que Adva Adar hizo lo propio en París. Segal, al igual que otros israelíes que tomaron la palabra, dijo que estaban preocupados por los palestinos de Gaza, pero que creían que la mayoría de los palestinos estaban siendo oprimidos por Hamas: “Tienen como rehenes a 2,3 millones de personas, no sólo a nuestros 240″.

