Israel elevó a 242 el número de rehenes secuestrados por el grupo terrorista Hamas y llevados a la Franja de Gaza

“Si Hamas se queda en los túneles, se convertirán en una trampa mortal”

El ex subjefe del ejército israelí, Yair Golan , advirtió que “bajo ninguna circunstancia” los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel deben entrar en los túneles terroristas de Hamas.

“Lo sensato es encontrar las entradas y sellarlas, o enviar humo que haga salir al enemigo o le cause daño ”, dice Golan.

“Bajo ninguna circunstancia luches en los túneles... donde no hay ninguna posibilidad de que no te hieran. No se lucha dentro de los túneles, se contrarresta la amenaza de los túneles”, afirma.