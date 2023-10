El viaje solidario de dos argentinos que llevan alfajores y organizan asados en Israel: “Teníamos que estar acá”

Yosi y Daniel visitan a familias latinas en Israel para darles ánimo y fuerzas en medio del conflicto con los terroristas de Hamas

“Vinimos a dar ánimo y nos terminaron dando ánimo ellos a nosotros”, cuenta a Infobae el rabino del Gran Templo Paso de Buenos Aires, Yosi Baumgarten, quien con su amigo Daniel Beyanon no dudaron un segundo en viajar a Israel para llevar fuerzas y energía positiva a los soldados del Ejército y a las familias víctimas de los ataques terroristas de Hamas del pasado 7 de octubre.

Te puede interesar: El emotivo funeral de Silvia Mirensky, una argentina asesinada por Hamas en Israel

Yosi y Daniel llegaron a Israel hace apenas cuatro días. Hubieran viajado antes, pero decidieron no hacerlo para darle prioridad a los soldados israelíes que eran llamados para luchar en la guerra. “No quisimos sacarles el lugar a aquellos que iban a defender al país, porque el Ejército pidió que vayan y se alisten todos”, explica Yosi. “Entendimos que los asientos en los aviones debían ser para gente que realmente necesitaba volver”, coincide Daniel, un reconocido activista dentro de la comunidad judía.

Desde su llegada, se dedican a visitar a soldados y a familias que perdieron seres queridos o tienen a alguien secuestrado por Hamas. Llevaron alfajores y camisetas de clubes de fútbol argentinos firmadas por los jugadores.

Yosi y Daniel con una familia a la que le llevaron camisetas de River y Boca firmadas por los jugadores

“Estamos para darles un mimo a los latinos acá. Fuimos a visitar familias que tienen seres queridos en el Ejército o que tienen parientes secuestrados. También nos encontramos con personas que sufrieron pérdidas cercanas. Trajimos unos 2.000 alfajores, libros de salmos y otros para dar ánimo positivo. Vinimos a solidarizarnos, que es lo mínimo que podemos hacer desde nuestro humilde lugar en Argentina. No nos podemos quedar de brazos cruzados sin hacer nada”, dice el rabino, en camino a Jerusalén a una base de mujeres del Ejército para repartir vinos, helado, alfajores y velas de Shabat.

Te puede interesar: El Banco Mundial advirtió sobre las “graves” consecuencias de la guerra entre Israel y Hamas

En apenas cuatro días, ya organizaron dos asados multitudinarios para soldados y sus familias. “Nos agradecieron de una manera impresionante. Nos dicen ‘qué valentía tienen para venir, gracias por acompañarnos’. No lo pueden creer. Nos agradecen y nos abrazan. Nos da muchísimo ánimo eso”, cuentan.

Yosi Baumgarten y Daniel Beyanon se dedican a visitar a soldados y a familias que perdieron seres queridos o tienen a alguien secuestrado por Hamas

“En mi casa en Buenos Aires todas las semanas hago asados. Me encanta recibir gente. Entonces le propuse a un capitán del Ejército organizar uno. Me respondió ‘mirá que te va a costar unos mangos, son 650 en el pelotón’. ‘No me importa, no me voy de vacaciones este año si es necesario’, le contesté. No sabés la alegría que tenían”, relata Daniel. Ya visitaron las bases más cercanas a Gaza y estuvieron en la frontera con Líbano para repartir ropa y tzitzit (artículos religiosos judíos).

Te puede interesar: Terroristas relataron las atrocidades y los secuestros de niñas en los kibutz: “Se tomaban selfies con ellas”

Tanto Yosi como Daniel se sorprenden con la entereza de los soldados israelíes en un momento tan delicado e incierto. “Están fuertes, unidos y de muy buen ánimo. Todos coinciden que con el terrorismo no se negocia, pero lo primero que queremos es que vuelvan todas las personas secuestradas a sus casas, sanas y salvas, y que devuelvan los cuerpos de los fallecidos. Luego, por supuesto, hay que destruirlos totalmente (a Hamas), porque esto no es terrorismo contra Israel, es terrorismo contra el planeta Tierra”, afirma el rabino.

Esta mañana, visitaron a Itzik Horn, un profesor argentino que tiene a dos hijos secuestrados en Gaza. “Le llevamos alfajores y nos dijo ‘los voy a guardar para cuando vengan mis hijos’. Yo salí llorando. Podés pensar ‘qué pavada llevar alfajores’, pero para ellos es un montón. Cuando vio la caja, se le caían las lágrimas. Para nosotros eso es fabuloso”, narra Yosi.

También fueron a dar fuerzas a Héctor, que espera que le devuelvan con vida a su esposa Ofelia. El periodista deportivo Hernan Feler es sobrino de ambos y desde hace días encabeza la campaña “Devuelvan a Ofelia”, en la que participaron distintos referentes del deporte y los medios de comunicación.

Pedido de referentes del deporte y otras áreas para la liberación de Ofelia y de los otros secuestrados por Hamas

“De todos los lugares a los que vamos, salimos con una inyección de ánimo bárbara. Te hace llorar, es impresionante”, concluye Daniel.