La policía de Nigeria irrumpió en una boda gay y arrestó a 67 personas

Chris Agiriga, de 23 años, uno de los nigerianos arrestados bajo cargos de exhibición pública de afecto con miembros del mismo sexo, camina con un amigo por las calles de Mushin en Lagos, Nigeria, el 14 de febrero de 2020. REUTERS/Temilade Adelaja

La policía de Nigeria dijo el martes que detuvo al menos a 67 personas que celebraban una boda gay en una de las detenciones masivas más grandes contra la homosexualidad, que está prohibida en este país de África occidental.

Los “sospechosos homosexuales” fueron arrestados en la ciudad de Ekpan, en el estado sureño de Delta, alrededor de las 2 de la madrugada del lunes en un evento en el que dos de ellos se casaron, dijo a los periodistas el portavoz de la policía estatal, Bright Edafe. Dijo que la homosexualidad “nunca será tolerada” en Nigeria.

Los arrestos de homosexuales son comunes en Nigeria, el país más poblado de África, donde los homosexuales pueden enfrentar hasta 14 años de prisión en virtud de la Ley de Prohibición del Matrimonio entre Personas del mismo Sexo. Los cómplices se enfrentan a 10 años de prisión. Promulgada en 2013, la ley ha sido condenada a nivel local e internacional, aunque también cuenta con el apoyo de muchos en el país.

La oficina de Amnistía Internacional en Nigeria condenó los arrestos y pidió “el fin inmediato de esta caza de brujas”.

“En una sociedad donde la corrupción es rampante, esta ley (entre personas del mismo sexo) que prohíbe las relaciones entre personas del mismo sexo se utiliza cada vez más para acosar, extorsionar y chantajear a las personas”, dijo a The Associated Press Isa Sanusi, director de la organización en Nigeria.

Manifestantes LGBT y sus partidarios se manifiestan frente a la embajada de Nigeria contra las leyes de Nigeria que discriminan y criminalizan a los homosexuales. Crédito: Paul Davey/Alamy Live News

La policía de Delta irrumpió en un hotel en Ekpan donde se celebraba la boda gay e inicialmente arrestó a 200 personas, dijo Edafe a los periodistas. Posteriormente, 67 de ellos fueron detenidos tras las investigaciones iniciales, dijo.

Habló en una comisaría de policía donde hacían desfilar a los sospechosos.

“Lo sorprendente fue que vimos a dos sospechosos y hay una grabación de video en la que estaban realizando su ceremonia de boda”, dijo. “Estamos en África y estamos en Nigeria. No podemos copiar el mundo occidental porque no tenemos la misma cultura”.

Reiteró que los agentes de policía de Nigeria “no pueden cruzar las manos” y observar a los homosexuales expresar abiertamente su orientación sexual en el país.

“Esto no es algo que se permitirá en Nigeria”, afirmó, añadiendo que los sospechosos serán acusados ante el tribunal al final de la investigación.

Una pareja gay posa para una fotografía en un club de Lagos, Nigeria. REUTERS/Temilade Adelaja

En una transmisión en vivo del desfile de los sospechosos realizada por la policía, uno de los arrestados dijo que no asistía a la ceremonia de la boda y que estaba en el hotel para otro compromiso.

Otro sospechoso dijo que no se identifica como una persona gay y fue arrestado mientras se dirigía a un desfile de modas.

“En el camino al evento, la policía me atacó y me llevó a la comisaría”, dijo. “Dijeron que había cometido un delito vestido así, pero no sé si el travestismo va en contra de la constitución del país”.

En el pasado, los activistas han acusado a la policía nigeriana de utilizar la ley de prohibición de personas del mismo sexo para llevar a cabo detenciones masivas que a veces incluyen a personas heterosexuales, incluso en 2017, cuando más de 40 personas fueron arrestadas por supuestamente ser homosexuales.

Nigeria forma parte de una lista cada vez mayor de países africanos que han promulgado leyes que penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo; el último de ellos es Uganda, cuya ley recién firmada conlleva la pena de muerte en algunos casos

(con información de AP)

