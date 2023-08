La milicia de rusos pro-Ucrania ofreció a los mercenarios del Grupo Wagner que se unan a ellos para “vengarse” de la muerte de Prigozhin

Un grupo de militantes rusos que luchan en el bando ucraniano pidieron al grupo de mercenarios Wagner que cambiara de bando y se uniera a sus filas para vengar la muerte del fundador de Wagner, Yevgeny Prigozhin, y de su comandante, Dmitry Utkin.

Un grupo de militantes rusos que luchan en el bando ucraniano publicó el jueves un video en el que insta al grupo de mercenarios Wagner que cambie de bando y se una a sus filas para vengar la muerte del fundador del Grupo, Yevgeny Prigozhin, y de su comandante, Dmitry Utkin.

“Ahora se enfrentan a una seria elección: pueden estar en un puesto del Ministerio de Defensa de Rusia y servir de perros guardianes de los ejecutores de sus comandantes o vengarse”, dijo en el video el comandante del Cuerpo de Voluntarios de Rusia (RVC), Denis Kapustin.

Kapustin, ciudadano ruso de extrema derecha, fundó el grupo armado hace un año. El RVC lucha en el bando ucraniano y ha dicho estar detrás de varios ataques militares en regiones fronterizas rusas.

Reuters no pudo verificar de forma independiente la ubicación del vídeo ni la fecha en que fue filmado.

El cuerpo del jefe de Prigozhin fue identificado este jueves luego de verificar que a dicho cadáver le faltaba un fragmento de uno de los dedos de sus manos. Así lo aseguró el medio inglés Daily Mail, citando al canal ruso de Telegram VChK-OGPU.

Se ven los restos del avión privado vinculado al jefe mercenario de Wagner, Yevgeny Prigozhin, cerca del lugar del accidente en la región de Tver, Rusia, el 24 de agosto de 2023. REUTERS/Marina Lystseva

Los registros indican que Prigozhin sufrió esa lesión en su mano izquierda mientras cumplía condena en una colonia penal. Además, un alto comandante de Wagner identificó el cuerpo a través de la lesión, y también reconoció a su segundo al mando, Utkin, por sus tatuajes.

Los restos de Prigozhin fueron recuperados de un avión siniestrado en la región rusa de Tver que, según informes preliminares, una bomba a bordo podría haber sido la causa del desastre.

Una foto publicada por el Comité de Investigaciones de Rusia uestra el lugar del siniestro en Tver (Investigative Committee of Russia / Xinhua News / ContactoPhoto)

El Pentágono estadounidense descartó este jueves que la muerte del mercenario se haya producido por un ataque de un misil de tipo tierra-aire, como indicaron algunos medios.

Las fuerzas armadas estadounidenses no disponen “de información alguna que deje pensar que haya sido un misil tierra-aire” lo que causó la caída del avión, declaró a la prensa el portavoz del ministerio de Defensa norteamericano Pat Ryder, al calificar de “inexactas” las versiones que aluden a esa hipótesis.

El general Ryder agregó que no podía compartir información sobre las causas del hecho, objeto de numerosas especulaciones.

Una imagen de satélite muestra una vista general de los restos del avión en Kuzhenkino, región de Tver, Rusia, 24 de agosto de 2023. AR data 2023 Umbra Lab, Inc/Handout via REUTERS

Entretanto, el presidente de Estados, Joe Biden, indicó que creía que Putin estaba detrás del incidente, pero reconoció que no tenía información que confirmara sus sospechas.

“No sé a ciencia cierta lo que ha pasado, pero no me sorprende”, comentó. “No hay mucho que pase en Rusia en lo que Putin no esté detrás”.

El avión privado Embraer donde viajaba el jefe del Grupo Wagner se estrelló en la tarde del miércoles en el centro de Rusia, siniestro en el que murieron sus diez ocupantes.

Según informó la agencia de aviación civil, Rosaviatsia, en el Embraer-135 viajaban siete pasajeros, entre ellos Prigozhin y su “mano derecha”, Utkin, antiguo oficial de la inteligencia militar rusa (GRU).

Un monumento improvisado establecido después de la presunta muerte de Yevgeny Prigozhin, jefe del grupo mercenario Wagner, en un accidente aéreo, en Moscú, Rusia 25 de agosto 2023. REUTERS/Maxim Shemetov

Investigación en curso

El presidente ruso, Vladimir Putin, prometió que se investigarán todas las causas del siniestro.

“Lo que es totalmente seguro, y sobre ello me informó hoy el jefe del Comité de Investigación, es que ellos han comenzado la investigación preliminar de ese suceso y ésta será realizada de manera exhaustiva y será llevada hasta el final”, dijo Putin al reunirse con el líder interino de la región ucraniana de Donetsk, anexionada por Rusia, Denís Pushilin, según informan las agencias locales.

Putin, que se reunió a finales de junio en el Kremlin con Prigozhin después de que éste protagonizara una fallida rebelión armada hace exactamente dos meses, destacó que los exámenes técnicos y genéticos que realizarán los especialistas requerirán “algún tiempo”.

El empresario Yevgeny Prigozhin, izquierda, le muestra al presidente ruso Vladímir Putin su fábrica de comidas escolares, el 20 de septiembre de 2010, en las afueras de San Petersburgo, Rusia. (Alexei Druzhinin, Sputnik, foto compartida por el Kremlin vía AP, archivo)

“Esto siempre es una tragedia. Efectivamente, si allí se encontraban, y los primeros datos dicen que allí estaban los miembros de la compañía Wagner, me gustaría destacar que esa gente realizó una notable contribución a la causa común de la lucha contra el régimen neonazi en Ucrania”, aseguró.

(Con información de Reuters, EFE y AFP)

