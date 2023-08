Alarma por un submarino nuclear chino que navegaba en el Estrecho de Taiwán

Un submarino nuclear chino Tipo 093 o "Shang-class" como el de la imagen es fuente de versiones encontradas por un posible accidente en el Estrecho de Taiwán (Infobae)

En lo que podría significar una alarmante crisis regional, la revista Newsweek publicó las versiones de que un submarino nuclear chino podría haberse estrellado en el estratégico Estrecho de Taiwán poco después de que China intensificara sus ejercicios militares cerca de la isla. Estas maniobras navales ha sido interpretada por muchos como una advertencia a Taiwán y Estados Unidos. Sin embargo, los preocupantes eventos que circularon en las últimas horas no fueron confirmados.

El submarino en cuestión pertenecería a tipo 093 o “Clase Shang” de China. Se especula que la tripulación del submarino podría haber sufrido bajas, aunque esta información aún no ha sido verificada. Hasta el momento, el Ministerio de Defensa del régimen chino no ha confirmado ni negado estos informes.

China posee seis submarinos de clase Shang, de los más potentes de su armada. Este incidente no confirmado se produce en un momento de tensión creciente en la región. China ha estado realizando ejercicios militares intensivos cerca de Taiwán, lo que ha provocado preocupación internacional. Aunque Estados Unidos no tiene relaciones formales con Taiwán, mantiene fuertes lazos no oficiales con la isla.

“No ha habido confirmación oficial de que un submarino chino haya tenido problemas en el polémico estrecho, y los expertos no se han atrevido a especular. El tema no se mencionó en una rueda de prensa del Ministerio de Defensa chino el martes y no ha aparecido en ningún informe de las agencias de noticias estatales”, señala Newsweek.

El Comando del Teatro Oriental de Beijing ha intensificado su presencia militar, enfocándose en controlar zonas aéreas y marítimas, según informes de la agencia de noticias Xinhua. Un portavoz del comando calificó estas acciones como “una severa advertencia”.

Mientras tanto, el Ministerio de Defensa de Taiwán ha estado monitoreando de cerca la actividad militar china en sus proximidades, informando sobre aviones y barcos chinos detectados cerca de la isla. En una rueda de prensa celebrada en Taipei, el portavoz de ese ministerio, Sun Li-fang, declaró que el aparato conjunto de inteligencia y vigilancia del país no ha detectado indicios de que se haya estrellado un submarino.

Submarino Clase Shang

El submarino Tipo 093, también identificado por la OTAN como “Clase Shang” fue diseñado en los años 80 para la Armada del Ejército Popular de Liberación del régimen. Es una nave de ataque de propulsión nuclear. Con un desplazamiento en inmersión de 6.096 toneladas, tiene una longitud total de 107 metros, una envergadura de 11 metros y un calado de 7,5 metros.

Gracias a su reactor nuclear de agua a presión, el “Clase Shang” puede alcanzar velocidades de hasta 30 nudos, lo que equivale aproximadamente a 56 kilómetros por hora. Una de sus ventajas más significativas es su autonomía debido a su sistema de propulsión nuclear. En el ámbito de la detección y procesamiento está dotado de un radar tipo 359 y una serie de sonares, que incluyen uno montado en el casco, un sonar de flanco, uno de interceptación pasiva y, en sus modelos más recientes, un sonar remolcado.

Cuenta con seis tubos lanzatorpedos de 553 mm, aptos para desplegar los torpedos modelos Yu-3, Yu-4 y Yu-6. Como complemento a su capacidad ofensiva, también está armado con el misil de crucero antibuque YJ-82.

De haber sufrido algún desperfecto o accidente, será difícil que el régimen lo reconozca. Sería un duro golpe a su promocionada propaganda militar.

