Cinco youtubers mataron a un niño mientras filmaban un desafío temerario a bordo de un Lamborghini

El desafío para demostrar la capacidad de acelerar a más de 100 kilómetros por hora el mayor número de horas posible en un coche deportivo, filmado con teléfonos móviles para ser compartido en YouTube acabó de manera trágica: cinco youtubers de 20 años a bordo de una camioneta Lamborghini se cobraron la vida de un niño de 5 años, Manuel. Su hermana de 4 años y su madre quedaron heridas. El accidente de tránsito, ocurrido en Roma, conmociona a Italia este jueves.

El hecho ocurrió el miércoles por la tarde en un barrio residencial de la capital italiana. Elena Uccello, de 29 años, acababa de recoger a sus hijos de la guardería. Manuel Proietti, de cinco años, iba sentado en el asiento de seguridad junto a su madre. La otra niña, Aurora Proietti, de tres años, iba en la parte trasera del coche, un modelo Smart de cuatro puertas.

De repente, el auto fue embestido por una camioneta Lamborghini Urus azul que circulaba a toda velocidad por el carril contrario. Una colisión mortal: el pequeño Manuel murió nada más llegar al hospital al hospital Grassi, adonde había sido trasladado en ambulancia. La hermana más pequeña fue dada de alta este jueves, mientras Elena sigue ingresada. Se encuentra en estado de shock, según medios italianos.

Los cuatro jóvenes que viajaban en el Lamborghini, alquilado en un concesionario de coches de lujo, fueron detenidos por la policía municipal. A todos ellos se les secuestraron sus teléfonos móviles con videos. El conductor fue sometido a una prueba de alcoholemia y otra de drogas, ambas, al parecer, negativas.

“Estaba en casa cuando oí un estruendo espantoso y salí. En cuestión de minutos acudió mucha gente y había un chico prestando primeros auxilios al niño, intentando hacerle la respiración boca a boca. No pude acercarme más porque era una escena espeluznante’, dijo Lucía, una mujer de 50 años que vive a pocos metros de donde se produjo el accidente.

“Vivo aquí desde hace 45 años, el coche venía de una calle en la que no hay mucha visibilidad”, relató. “Por lo que me han contado algunos vecinos, los de la camioneta intentaron adelantar a un coche, iban a gran velocidad y chocaron contra el coche de la señora que estaba esperando en la puerta de la guardería. Es alucinante, todavía no me lo creo”.

El padre de Manuel, que acudió al lugar del accidente, intentó agredir al conductor del Lamborghini y fue bloqueado por los presentes.

El desafío viral detrás del accidente

Lo que causó indignación generalizada en Italia fue lo que los investigadores de la Policía descubrieron poco después: las cuatro jóvenes que iban en el Lamborghini -tres chicos y una chica- forman parte de un grupo en YouTube con 600.000 suscriptores y más de 152 millones de visualizaciones, que organiza retos online con votaciones y premios en metálico.

Entre los desafíos que realizaron: vivir 50 horas en una caja de cartón como perros, al sol, comiendo y bebiendo de cuencos para animales. O pruebas de resistencia en una piscina llena de hielo. Además de los retos a bordo de vehículos, como uno anterior con un Tesla.

De hecho, el accidente ocurrió al final de uno de esos retos: el grupo llevaba dos días recorriendo las calles del barrio, filmandose a bordo del Lamborghini.

Los chicos alquilaron el coche y luego se pusieron al volante, alternándose: 50 horas al volante, por turnos, primero uno y luego otro y luego otro. También se quejaban de fatiga, en los diversos vídeos que publicaban en Instagram.

“Segundo día en el Lamborghini, chicos. Todo va bien. Aunque no nos bajemos y mis piernas se hayan atrofiado”, dice uno de ellos en una filmación. Una frase que tras el accidente adquirió un significado siniestro.

No está claro, por ahora, si el coche acabó en el lado equivocado de la carretera en algún momento. En cualquier caso, a las 15.45 horas, todo había terminado. Con el choque. Y la muerte de Manuel.

Los cuatro amigos -Matteo Di Pietro, Vito Loiacono, Marco Ciaffaroni y Leonardo Golinelli- se conocieron en el colegio y crearon hace unos años su canal de YouTube y TikTok -TheBorderline- donde publicaban lo que consideraban hazañas, a menudo excesivas o ridículas.

“¡No somos ricos pero nos gusta gastar dinero para que se diviertan! Todo lo que hacemos se basa en ustedes, cuanto más apoyo nos den, más contenido caro y divertido les traeremos, entre retos, desafíos y bromas de todo tipo intentaremos sacarles una carcajada en todo momento”, está escrito en su página. “¿Objetivo final? Darle a alguien de ustedes un millón de euros (Probablemente nunca ocurra, pero es nuestro objetivo)”.

El grupo decía inspirarse al “gran MrBeast, que ha construido un imperio en Estados Unidos gracias a este tipo de vídeos”.

El día del accidente a bordo del auto estaban Matteo, Vito, Marco y Giulia Giannandrea, novia de Matteo. Leonardo se encontraba en Milán, donde estudia. Ninguno de los jóvenes, de 20 años, resultó herido.

La Fiscalía de Roma investigó a Matteo Di Pietro por homicidio en accidente de tráfico y lesiones agravadas, al considerar que estaba al volante en el momento de la colisión.

Vito Loiacono, que se hace llamar ‘la motosierra’, y destacaba por el tono exagerado de sus videos, negó en un mensaje ser el conductor.

“Un trauma indescriptible. Sólo quiero decir que nunca me puse al volante y que estoy muy unido a la familia de la víctima”, escribió en Instagram.

El alcalde de Roma Roberto Gualtieri envió sus condolencias a la familia del pequeño. “Espero”, escribió en Twitter, “que la madre y la hermanita se recuperen pronto y que la policía averigüe lo antes posible quién es el responsable de lo sucedido”.

“Un niño de cinco años murió a las afueras de Roma, al parecer se estaba celebrando una competición social de youtubers en un Lamborghini y aplastaron a este niño”, dijo el Ministro de Infraestructuras de Italia Matteo Salvini. “Si sos reincidente y te cargas la vida de una persona por ser un idiota al volante, no ves la licencia para el resto de tus días, no es que te lo suspenda unos meses”.

Tras la tragedia, los perfiles de los youtubers fueron inundados de insultos.

La palabra más repetida: “Vergüenza”.

