Celdas de castigo, sin luz natural y obligados a escuchar grabaciones de Putin: cómo viven Navalny y otros presos políticos en las cárceles de Rusia

En esta foto de archivo tomada de un video proporcionado por el Tribunal de la Ciudad de Moscú el 3 de febrero de 2021, el líder opositor ruso Alexei Navalny hace un gesto de corazón de pie en una jaula durante una audiencia (Tribunal Municipal de Moscú vía AP, Archivo)

Cuando Alexei Navalny cumpla 47 años el domingo, se despertará en una celda de hormigón casi sin luz natural.

No podrá ver ni hablar con ninguno de sus seres queridos. Las llamadas telefónicas y las visitas están prohibidas para quienes se encuentran en celdas de “aislamiento de castigo”, un espacio de 2 por 3 metros. Los guardias suelen lanzarle canciones patrióticas y discursos del presidente ruso, Vladimir Putin.

“¿Adivina quién es el campeón de escuchar los discursos de Putin? ¿Quién los escucha durante horas y se queda dormido con ellos?”. dijo recientemente Navalny en una publicación en las redes sociales, típicamente sardónica, a través de sus abogados desde la Colonia Penal nº 6, en la región de Vladimir, al este de Moscú.

Navalny cumple una condena de nueve años que finalizará en 2030 por cargos que en general se consideran falsos, y se enfrenta a otro juicio por nuevos cargos que podrían mantenerlo encerrado otras dos décadas. Se han convocado concentraciones para el domingo en Rusia en su apoyo.

Navalny se ha convertido en el preso político más famoso de Rusia, y no sólo por ser el más acérrimo enemigo político de Putin, por su envenenamiento, del que culpa al Kremlin, y por ser el protagonista de un documental ganador de un Oscar.

Ha relatado su arbitrario internamiento en régimen de aislamiento, donde ha pasado casi seis meses. Sigue una dieta escasa, tiene restringido el tiempo que puede dedicar a escribir cartas y a veces se ve obligado a vivir con un compañero de celda con una higiene personal deficiente, lo que le hace la vida aún más miserable.

El líder de la oposición rusa Alexei Navalny es visto en una pantalla a través de un enlace de vídeo desde la colonia penal correctiva IK-2 en Pokrov durante una audiencia judicial para considerar una apelación contra su sentencia de prisión en Moscú, Rusia 24 de mayo 2022. REUTERS/Evgenia Novozhenina/Archivo

La mayor parte de la atención se centra en Navalny y otras figuras destacadas, como Vladimir Kara-Murza, condenado el mes pasado a 25 años por traición. Pero hay un número creciente de presos menos famosos que cumplen condena en condiciones igualmente duras.

Memorial, la organización de derechos humanos más antigua y prominente de Rusia y galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2022, contabilizó 558 presos políticos en el país hasta abril, más del triple que en 2018, cuando enumeró 183.

El extenso sistema de campos de prisioneros gulag de la Unión Soviética proporcionaba mano de obra a los reclusos para desarrollar industrias como la minería y la explotación forestal. Aunque las condiciones varían entre las colonias penales modernas, la ley rusa todavía permite a los presos trabajar en tareas como coser uniformes para los soldados.

En un informe de 2021, el Departamento de Estado estadounidense afirmaba que las condiciones en las prisiones y centros de detención rusos “eran a menudo duras y ponían en peligro la vida. El hacinamiento, los malos tratos por parte de guardias y reclusos, el acceso limitado a la atención médica, la escasez de alimentos y el saneamiento inadecuado eran habituales en las prisiones, colonias penales y otros centros de detención”.

Andrei Pivovarov, opositor condenado el año pasado a cuatro años de prisión, lleva desde enero aislado en la Colonia Penal nº 7 de la región septentrional rusa de Carelia, y es probable que permanezca allí el resto del año, declaró su pareja, Tatyana Usmanova. La institución es famosa por sus duras condiciones y los informes de tortura.

Andrei Pivovarov, ex jefe del movimiento Rusia Abierta, habla con los medios de comunicación en Moscú, Rusia, el 9 de julio de 2020 (AP/Denis Kaminev, Archivo)

El ex director del grupo prodemocrático Open Russia, de 41 años, pasa los días solo en una pequeña celda de una unidad de “detención estricta”, y no se le permiten llamadas ni visitas de nadie salvo de sus abogados, declaró Usmanova a The Associated Press. Puede conseguir un libro de la biblioteca de la prisión, puede escribir cartas durante varias horas al día y se le permiten 90 minutos al aire libre, dijo.

Otros reclusos tienen prohibido mantener contacto visual con Pivovarov en los pasillos, lo que contribuye a su “máximo aislamiento”, afirmó.

“No bastaba con condenarlo a una pena de prisión real. También intentan arruinar su vida allí”, añadió Usmanova.

Pivovarov fue sacado de un vuelo con destino a Varsovia justo antes de despegar de San Petersburgo en mayo de 2021 y trasladado a la ciudad meridional de Krasnodar. Las autoridades lo acusaron de colaborar con una organización “indeseable”, un delito tipificado desde 2015.

Varios días antes de su detención, Rusia Abierta se había disuelto tras recibir la etiqueta de “indeseable”.

Tras su juicio en Krasnodar, el nativo de San Petersburgo fue declarado culpable y sentenciado en julio, cuando la guerra de Rusia en Ucrania y la amplia represión de Putin contra la disidencia estaban en pleno apogeo.

Andrei Pivovarov, ex jefe del movimiento Rusia Abierta, permanece detrás del cristal durante una sesión judicial en Krasnodar, Rusia, el 2 de junio de 2021 (AP/Archivo)

En una carta enviada a la AP en diciembre desde Krasnodar, declaró que las autoridades lo trasladaron allí “para esconderme más lejos” de su ciudad natal y de Moscú. Esa entrevista fue una de las últimas que concedió Pivovarov, que describió la vida en la cárcel como “aburrida y deprimente”, con la única diversión de un paseo de una hora por un pequeño patio. Los presos “afortunados” con dinero en sus cuentas pueden comprar en una tienda de la prisión una vez a la semana durante 10 minutos, pero por lo demás deben permanecer en sus celdas, escribió.

Las cartas de sus seguidores le levantan el ánimo. Muchos escriben que antes no les interesaba la política rusa, según Pivovarov, y que “sólo ahora empiezan a verlo claro”.

Ahora, las cartas tardan semanas en llegar, indicó Usmanova.

Las condiciones son más fáciles para algunos presos políticos menos famosos, como Alexei Gorinov, ex miembro de un consejo municipal de Moscú. Gorinov fue condenado en julio por “difundir información falsa” sobre el ejército a raíz de unos comentarios contra la guerra que hizo en una sesión del consejo.

Las críticas a la invasión se penalizaron unos meses antes, y Gorinov, de 61 años, se convirtió en el primer ruso enviado a prisión por ello, recibiendo siete años.

Está alojado en barracones con otras 50 personas de su unidad en la Colonia Penal nº 2 de la región de Vladimir, según declaró Gorinov en respuestas escritas transmitidas a AP en marzo.

Alexei Gorinov sostiene un cartel "Estoy en contra de la guerra" de pie en una jaula durante la audiencia en la sala del tribunal en Moscú, Rusia, el 21 de junio de 2022 (AP/Archivo)

La larga condena para un activista de perfil bajo conmocionó a muchos, y Gorinov dijo que “las autoridades necesitaban un ejemplo que pudieran mostrar a los demás (de) una persona corriente, en lugar de una figura pública”.

Los reclusos de su unidad pueden ver la televisión y jugar al ajedrez, al backgammon o al tenis de mesa. Hay una pequeña cocina para preparar té o café entre comidas, y pueden tomar alimentos de provisiones personales.

Pero Gorinov afirmó que los funcionarios de prisiones todavía llevan a cabo un “control reforzado” de la unidad, y él y otros dos reclusos reciben controles especiales cada dos horas, ya que han sido etiquetados como “propensos a fugarse”.

Hay poca asistencia médica, precisó.

“Ahora mismo no me encuentro del todo bien, ya que no puedo recuperarme de una bronquitis”, dijo, y añadió que el invierno pasado necesitó tratamiento para una neumonía en el pabellón hospitalario de otra prisión, porque en la Colonia Penal nº 2 lo máximo que pueden hacer es “bajar la fiebre”.

También sufre problemas de salud la artista y música Sasha Skochilenko, detenida en medio del juicio que se le sigue tras su detención en abril de 2022 en San Petersburgo, también acusada de difundir información falsa sobre el ejército. Su delito fue sustituir las etiquetas de los precios de los supermercados por lemas antibelicistas en señal de protesta.

Sasha Skochilenko, artista y música de 32 años, permanece en la jaula de acusados en una sala del tribunal durante una vista en el tribunal del distrito de Vasileostrovsky en San Petersburgo, Rusia, el 13 de abril de 2022 (AP/Archivo)

Skochilenko tiene una cardiopatía congénita y es celíaca, por lo que debe seguir una dieta sin gluten. Recibe paquetes de comida semanalmente, pero hay un límite de peso, y la mujer de 32 años no puede comer “ni la mitad de las cosas que le dan allí”, dice su compañera, Sophia Subbotina.

Hay una gran diferencia entre los centros de detención para mujeres y hombres, y Skochilenko lo tiene más fácil en algunos aspectos que los presos varones, aseguró Subbotina.

“Curiosamente, el personal es en su mayoría amable. La mayoría son mujeres, son bastante amables, dan consejos útiles y tienen una actitud muy buena hacia Sasha”, declaró Subbotina a AP por teléfono.

“A menudo apoyan a Sasha y le dicen: ‘Pronto saldrás de aquí, esto es muy injusto’. Conocen nuestra relación y les parece bien. Son muy humanos”, afirma.

En la cárcel no hay propaganda política y en la radio suena música dance. En la televisión emiten programas de cocina. Skochilenko “no los vería en la vida normal, pero en la cárcel son una distracción”, afirma Subbotina.

Hace poco consiguió que un cardiólogo externo examinara a Skochilneko, y desde marzo puede visitarla dos veces al mes.

Subbotina se emociona al recordar su primera visita.

“Es una sensación compleja y extraña cuando has estado viviendo con una persona. Sasha y yo hemos estado juntos durante más de seis años -despertándonos con ellos, durmiéndonos con ellos- y luego sin poder verlos durante un año”, dijo. “Estaba nerviosa cuando fui a visitarla. No sabía qué le iba a decir a Sasha, pero al final fue muy bien”.

Aún así, Subbotina señaló que un año entre rejas ha sido duro para Skochilenko. El juicio avanza con lentitud, a diferencia de lo que suele ocurrir con los procesos rápidos contra activistas políticos de alto nivel, y es casi seguro que se dicte sentencia condenatoria.

Skochilenko se enfrenta a una pena de hasta 10 años si es declarada culpable.

(Con información de AP)

