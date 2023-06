Las tropas disidentes anunciaron una nueva incursión en territorio ruso y difundieron el video de una operación con drones

El tercer vuelo tripulado de la compañía espacial del multimillonario Más bombardeos se siguen registrando en el territorio de Rusia

El video de un dron publicado este jueves por un grupo anti-Kremlin, muestra cómo un equipo militar ruso está siendo destruido en la región rusa de Belgorod, dentro del territorio de Rusia, en la frontera con Ucrania.

El video fue publicado por la Legión de la Libertad de Rusia, que dice que se formó en la primavera de 2022 “por el deseo de los rusos de luchar en las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra la banda armada de Putin”.

Dice que coopera con las fuerzas armadas ucranianas, opera bajo el mando de Ucrania y dice que ha estado luchando en el este de Ucrania.

Reuters pudo confirmar las ubicaciones por edificios, la forma de los campos, las líneas de árboles, el terreno y el diseño de las carreteras visto en los videos que coincidían con las imágenes satelitales y de archivo del área. Sin embargo, no se pudo verificar de forma independiente cuándo se filmaron los videos.

La guerra ha matado a decenas de miles de personas, ha desarraigado a millones, ha destrozado ciudades ucranianas y ha provocado ataques cada vez mayores en suelo ruso.

Los combatientes que dijeron ser voluntarios militares rusos anti-Putin publicaron videos anunciando sus planes para luchar en el territorio de la Federación Rusa.

Grupos anti-Putin destruyen material militar ruso

“Muy pronto estaremos avanzando nuevamente hacia territorio ruso para traer libertad, paz y tranquilidad”, dijo un hombre no identificado, que afirmó ser miembro de la Legión de la Libertad de Rusia en un video publicado en las redes sociales.

Agregó que la legión planea liberar a toda Rusia “para que la bandera blanca-azul-blanca de la libertad sea izada en Moscú”.

“Quédense en sus casas, no se preocupen, los combatientes del Cuerpo de Voluntarios Rusos no luchan contra civiles”, dijo un hombre no identificado, que dijo ser miembro del Cuerpo de Voluntarios Rusos.

La región de Belgorod, que limita con la región de Kharkiv en Ucrania, ha estado bajo fuertes bombardeos en los últimos días. El mes pasado, una incursión transfronteriza de las fuerzas pro-ucranianas se apoderó brevemente de varios asentamientos fronterizos.

Moscú culpa a los “terroristas” ucranianos por atacar la frontera occidental de Rusia, pero Kiev dice que los voluntarios rusos anti-Putin están actuando allí.

Imágenes de un dron muestran los bombardeos dentro de Rusia

Quiénes son los grupos disidentes rusos

Un representante del Directorio de Inteligencia Militar de Ucrania declaró que dos grupos de voluntarios rusos que combaten a las tropas de Moscú junto al ejército ucraniano están detrás de los ataques de las últimas horas contra la región rusa de Bélgorod.

Estas dos formaciones de voluntarios, que se hacen llamar “Cuerpo de Voluntarios Rusos” y “Legión Libertad para Rusia”, habían asegurado antes en sus respectivos canales de Telegram que estaban llevando a cabo acciones de combate en las regiones rusas fronterizas con Ucrania de Bélgorod y Briansk.

Según el representante de la inteligencia militar ucraniana Andrii Yusov, las acciones en Bélgorod han sido ejecutadas únicamente por los integrantes de estos dos grupos de voluntarios integrados por ciudadanos rusos opositores al presidente Vladimir Putin.

“Sí, hoy el Cuerpo de Voluntarios Rusos y la Legión Libertad para Rusia, formados por ciudadanos de la Federación Rusa, han comenzado una operación para liberar estos territorios del así llamado régimen de Putin y hacer retroceder al enemigo para crear una cierta zona de seguridad para proteger a la población civil ucraniana”, dijo Yusov.

Yusov aseguró que el objetivo de estos dos grupos es despejar el territorio situado junto a la frontera con Ucrania para crear “una zona de seguridad” que proteja a los civiles ucranianos de los bombardeos que se lanzan desde el territorio ruso que está pegado a la línea fronteriza.

Uno de los grupos de voluntarios ruso que han reivindicado acciones de combate dentro de la Federación Rusa ha pedido a la población de Bélgorod y de otras regiones rusas fronterizas con Ucrania que “permanezcan en sus casas, no presenten resistencia y no se asusten”.

“No somos vuestros enemigos. A diferencia de los zombies de Putin, nosotros no hacemos daño a los civiles y no los utilizamos para nuestros fines”, dice el mensaje publicado en Telegram por la llamada “Legión Libertad para Rusia”, cuyo canal tiene cerca de 160.000 seguidores en esa red social.

Miembros de la Legión Libertad de Rusia también reivindicaron la autoría del atentado. En un video, un portavoz camuflado, rodeado de hombres armados en uniforme de faena, dijo: “¡Rusia será libre!”. El canal de Telegram del grupo dijo que dos pueblos de la región de Belgorod habían sido atacados.

