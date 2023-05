Los gemelos Winklevoss buscan cambiar de rumbo ante las pérdidas de su empresa Gemini

Los emprendedores Tyler y Cameron Winklevoss (REUTERS/Lucas Jackson/Archivo)

Desde que apostaron por Bitcoin hace más de una década, Tyler y Cameron Winklevoss han sufrido altibajos. Pero estos días, los problemas en torno a la bolsa de criptomonedas Gemini de los gemelos multimillonarios parecen seguir acumulándose.

La SEC ha demandado a Gemini mientras los reguladores toman medidas enérgicas contra el sector. La cuota de mercado de la bolsa se ha reducido frente a sus rivales, incluso cuando los precios de las criptomonedas han repuntado. Un socio bancario quiere separarse. Y ahora, este mes, una fecha crucial de vencimiento de un préstamo -que, si es reembolsado por la empresa matriz de su socio prestamista en quiebra, podría ayudar a cientos de miles de clientes de Gemini a recuperar parte de los 900 millones de dólares en depósitos de criptomonedas atrapados en su difunto producto Earn- ha llegado y se ha ido mientras las negociaciones se alargan.

Incluso su ambicioso impulso en el lucrativo negocio del comercio de criptoderivados fuera de EE.UU., anunciado en abril, se enfrenta a la competencia de pesos pesados como Binance, que ha dominado durante años, así como a sus propios retos regulatorios.

En conjunto, los acontecimientos dibujan el panorama de una empresa en una encrucijada.

Por supuesto, el “invierno de las criptomonedas” afectó a casi todo el sector y derribó a muchos de los que habían sido sus líderes, como FTX y Celsius. Los hermanos Winklevoss siguen comprometidos con Gemini, tienen un nombre muy conocido y se han ganado una buena reputación como “OG Bitcoiners” que tiene un peso sustancial. Tras una fuerte caída, la actividad comercial -una fuente clave de ingresos para plataformas como Gemini- se ha recuperado modestamente. Y lo que es más importante, cuentan con los miles de millones de Bitcoin para respaldar a su empresa siempre que sea necesario.

Sin embargo, los recientes retrocesos han supuesto un duro golpe para las ambiciones de los gemelos. Esto se debe a que, a diferencia de la mayoría de las demás empresas de criptomonedas, el modelo de negocio de Gemini se ha basado en la idea de que la confianza, la seguridad y la regulación podrían ganarse a los inversores de a pie. Ahora, el giro hacia el extranjero es posiblemente la señal más clara de una empresa que intenta seguir siendo relevante después de perder dinero, fondo de comercio y empleados.

Los hermanos Winklevoss

“Su pequeña cuota de mercado y los problemas de regulación auguran un futuro sombrío para Gemini”, afirma Eswar Prasad, profesor de la Universidad de Cornell y autor de El futuro del dinero: Cómo la revolución digital está transformando las divisas y las finanzas. Eso, y el escepticismo de los inversores minoristas quemados por las criptomonedas, podría “dificultar que una bolsa como Gemini encuentre un nicho adecuado”.

Al menos una docena de personas familiarizadas con el negocio de Gemini, incluidos inversores actuales, antiguos empleados y expertos del sector, hablaron con Bloomberg News. Quienes pidieron no ser identificados lo hicieron para poder hablar con franqueza sobre información privada relativa a las operaciones o las finanzas de la empresa. Las gemelas declinaron las solicitudes de entrevista para este artículo.

Charles Harder, abogado de los Winklevoss y Gemini Trust, dijo en cartas a Bloomberg News que los hermanos “siguen plenamente comprometidos con Gemini” y que “su objetivo es centrarse en la gestión de su negocio y el cumplimiento de su misión.”

Los hermanos, por su parte, parecen tan optimistas como siempre. A principios de este mes, asistieron a la conferencia Bitcoin 2023 en Miami y, en los días previos, se reunieron con los principales líderes de la firma para trazar el futuro de Gemini. “Emocionado de compartir los resultados de estos días productivos con ustedes pronto”, tuiteó Cameron. “No podría ser más optimista sobre el futuro. Adelante”.

La semana pasada, fueron vistos en Londres, siguiendo a otros ejecutivos de criptomonedas de EE.UU. que recientemente han ido en ofensivas de encanto en el extranjero en parte para contrarrestar la represión de EE.UU.. Allí se reunieron con reguladores y hablaron de una posible segunda sede en el Reino Unido.

“No nos vamos de EE.UU., vamos a seguir luchando allí”, dijo Cameron en un artículo publicado en el Telegraph la semana pasada. “Pero también entendemos que se puede votar con los pies, y es nuestro derecho y así lo haremos cuando nos enfrentemos a un entorno hostil”. A continuación, los gemelos se desplazaron a Irlanda, donde el jueves anunciaron que Dublín se convertiría en la nueva base europea de Gemini.

El logo de Gemini

Al igual que muchos entusiastas de las criptomonedas, estos hermanos de 41 años -que acusaron a Mark Zuckerberg de robarles su idea para Facebook y luego amasaron una fortuna como primeros inversores en Bitcoin- también destilan un evangelismo un tanto friki. Las criptomonedas trastornarán las finanzas tradicionales, transformarán la forma de entender el mundo, reharán la sociedad, etc. Y a los gemelos les va mucho el rollo espacial: una de sus principales entidades corporativas se conoce como Estación Espacial Gemini, mientras que a los empleados de la empresa se les conoce como “astronautas”.

En muchos sentidos, los reveses de Gemini se hacen eco de una reevaluación más amplia de las criptomonedas en los últimos 18 meses, resurgiendo preguntas sobre si la industria es buena para algo más que la especulación desenfrenada y, en algunos casos, las estafas. También es una cruel ironía que el largo abrazo de Gemini a la regulación -desde un bombardeo de relaciones públicas declarando que “La revolución necesita reglas” hasta ser una de las pocas empresas de criptomonedas en obtener una carta fiduciaria de Nueva York- podría hacer que sea mucho más difícil gestionar un intercambio de criptomonedas en los EE.UU.

Por supuesto, Gemini podría apostar mejor su futuro en el extranjero. La empresa acaba de lanzar una bolsa de derivados, Gemini Foundation, en varias jurisdicciones fuera de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea. También ha anunciado planes para crear un centro de ingeniería en la India. Según un informe de CCData, las operaciones con derivados representaron casi el 78% del mercado total de criptomonedas el mes pasado.

Mientras tanto, los precios de criptomonedas como Bitcoin han repuntado este año, un indicio de que lo peor para el sector podría haber pasado.

“La empresa sigue adelante y subirá y bajará con las mareas del Bitcoin, pero sobre todo subirá cuando la economía se mueva en esa dirección”, dijo Tim Draper, el multimillonario inversor de capital riesgo de Gemini. Añadió que las recientes turbulencias bancarias harán aún más atractivo el Bitcoin frente a los bancos, y beneficiarán a las empresas de comercio de criptomonedas como Gemini.

Ilustración fotográfica con representaciones de varias criptomonedas. 29 junio 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Archivo

Además, está el apellido Winklevoss y los grandes bolsillos de los gemelos. Con fortunas personales de 3.200 millones de dólares cada uno, según cálculos de Bloomberg, los hermanos son capaces de autofinanciar Gemini, como hicieron en los últimos meses durante los días más oscuros de las criptomonedas.

¿Resultará rentable su compromiso con Gemini?

Las bolsas de activos digitales dependen en gran medida de las comisiones de negociación, por lo que cuanto más volumen pueda atraer una plataforma de negociación, mejor. Las operaciones en Gemini cayeron un 46% en el periodo enero-abril en comparación con el periodo septiembre-diciembre, uno de los descensos más pronunciados, según Kaiko, un proveedor de datos del mercado de criptomonedas. El descenso fue casi seis veces superior al de Coinbase, según los datos.

También se enfrenta a una cuesta arriba para recuperar cuota de mercado. En abril, aproximadamente 747 millones de dólares en criptomonedas cambiaron de manos en Gemini, según CCData. Esto supuso el 0,12% del volumen mundial al contado el mes pasado. Esta cifra es superior a la de febrero, cuando la cuota de Gemini alcanzó un mínimo del 0,07%. Sin embargo, la cifra de abril sigue siendo casi la mitad de lo que era hace un año y por debajo de casi el 5% en 2017. Y se compara desfavorablemente con muchos de los rivales de Gemini, incluidos Coinbase y Kraken, cada uno de los cuales vio aumentar su cuota de mercado en abril con respecto al año anterior, según muestran los datos. Mientras tanto, Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, ha visto cómo su cuota subía hasta el 46% del volumen global desde el 31% de hace un año.

Los Winklevoss prestaron a Gemini 100 millones de dólares en los últimos meses para financiar operaciones después de que hicieran tanteos sobre la obtención de capital fresco sin llegar a ningún acuerdo, dijeron dos personas familiarizadas con la situación.

Harder, el abogado de los gemelos, dijo que la empresa no buscó financiación y que la decisión de los gemelos de prestar dinero a Gemini no se debió a que no pudiera obtener financiación externa. También dijo a Bloomberg que no se hizo ningún intento de recaudar fondos externos, y que los materiales típicamente requeridos para recaudar fondos externos, incluyendo un pitch deck y hojas de términos, no existen.

En pleno auge de las criptomonedas, en noviembre de 2021, Gemini recaudó 400 millones de dólares con una valoración de 7.100 millones.

Cameron y Tyler Winklevoss

Este año, JPMorgan Chase & Co. le dijo a Gemini que buscara otro socio bancario porque apoyarlo se volvió poco rentable, según una persona familiarizada con el asunto. Harder dijo que la afirmación es falsa y que “la relación de Gemini con JPMorgan sigue intacta”. Un portavoz de JPMorgan declinó hacer comentarios.

La plantilla de Gemini se ha reducido a unos 500 trabajadores, desde un máximo de unos 1.000, desde que los precios de las criptomonedas se desplomaron, según dos personas con conocimiento del asunto. Media docena de ejecutivos de Gemini, incluidos su director de operaciones y los codirectores de su plataforma NFT, también abandonaron la empresa el año pasado. Un ejecutivo, Bill Wilson, que participaba en los esfuerzos de marketing de Gemini, se marchó el mes pasado para unirse a una nueva empresa de banca digital.

“Me encanta la cultura de Gemini: ha sido la mejor experiencia profesional de mi carrera”, dijo Wilson, que empezó en Gemini en 2020 según su perfil de LinkedIn, en una entrevista con Bloomberg. Pero debido a la agitación del mercado y los problemas con Earn, “la inversión en marketing se secó y ya no estaban en modo de crecimiento.”

Muchos de los recortes de empleo se produjeron bajo la supervisión de Pravjit Tiwana, un ex ejecutivo de Amazon Web Services que fue nombrado director de tecnología de la empresa en enero de 2022, y después de que los gemelos gastaran mucho el año anterior para desarrollar el negocio minorista con productos como Earn.

Eso afectó a la moral, según una persona. Tiwana tiene más influencia que los anteriores altos ejecutivos, incluido Noah Perlman, el anterior director de operaciones, según tres personas familiarizadas con la situación. Tiwana, que también fue nombrado recientemente director de operaciones de Gemini en Asia-Pacífico, ha asumido muchas de las responsabilidades de la empresa, dijeron las personas. Harder afirmó que la participación de los gemelos no ha cambiado, y que siguen comprometidos con Gemini e involucrados en el día a día. Añadió que las responsabilidades ampliadas de Tiwana no tienen “ningún impacto” en las funciones de los gemelos y que Tyler y Cameron “siguen siendo los propietarios últimos de todos los productos y resultados de la empresa”.

Además de la eliminación selectiva de empleados y la disminución de la cuota de mercado, Gemini ha sufrido pérdidas, aseguró una persona con conocimiento de sus finanzas. Según Campbell Harvey, profesor de finanzas de la Universidad de Duke y autor de DeFi and the Future of Finance, lo mejor sería que un competidor mayor adquiriera Gemini.

“Los gemelos Winklevoss tienen una marca fuerte”, dijo Harvey. “Se pueden imaginar posibles fusiones” con actores más grandes como Coinbase o Kraken.

Los problemas legales de Gemini podrían dificultar su venta.

Para empezar, está Earn. Sus clientes -que ganaban intereses muy superiores a los de las cuentas bancarias tradicionales prestando sus criptomonedas- no han podido retirar su dinero desde mediados de noviembre, cuando el socio prestamista de Gemini, Genesis Global Capital, se vio envuelto en el colapso de FTX y acabó declarándose en quiebra.

El logotipo de FTX aparece en esta ilustración tomada el 31 de marzo de 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/Archivo

Para que quede claro, las condiciones del servicio establecían que Gemini era un agente de transferencias y que los usuarios corrían con todos los riesgos. No obstante, el episodio ha sido un ojo morado para Gemini. Hasta la fecha se han presentado dos demandas judiciales contra Gemini por Earn. Cerca de 300 usuarios se han unido a un grupo de chat de Telegram junto con acreedores de Genesis para desahogarse y discutir sus opciones.

Gemini negoció en febrero un acuerdo provisional en nombre de sus usuarios de Earn con Genesis Global, así como con la empresa matriz de Genesis, Digital Currency Group, y otros acreedores, pero aún no se ha cerrado. Las negociaciones siguen en curso. Los depósitos de Earn pueden ser más difíciles de recuperar si DCG no es capaz de devolver los 630 millones de dólares que debe a su unidad, ahora en quiebra. El préstamo venció a principios de este mes. El 9 de mayo, DCG dijo que está en conversaciones paralelas para refinanciar la deuda.

Luego está la SEC. En enero, la Comisión de Bolsa y Valores demandó tanto a Gemini como a Genesis por la presunta venta de valores no registrados a través de Earn. Tyler Winklevoss ha calificado la acción de “multa de aparcamiento fabricada”. El regulador busca remedios que incluyen “medidas cautelares permanentes, devolución de ganancias mal habidas más intereses de prejuicio y sanciones civiles”. Esto podría salir caro, según John Reed Stark, ex jefe de la Oficina de Cumplimiento de la normativa de Internet de la SEC.

“Una de las soluciones que pedirán al tribunal es que cada persona recupere su dinero”, dijo Stark. “Géminis no puede decir: ‘Mira, le dimos este dinero a Génesis’, no funciona así”.

Un portavoz de la SEC declinó hacer comentarios más allá de sus archivos públicos. El viernes, Gemini y Genesis Global presentaron ante los tribunales una demanda para desestimar la demanda de la SEC, alegando que el producto Earn no era un valor. Genesis argumentó que las transacciones eran en realidad préstamos y pidió al tribunal que desestimara la demanda, o “en su defecto, que rechazara las peticiones de la SEC de una orden judicial permanente y de restitución”.

El propio sector de las criptomonedas se enfrenta a una amplia ofensiva reguladora. En los últimos meses, la SEC ha acusado a una serie de plataformas de criptomonedas -incluidas Beaxy.com y Bittrex- de operar en bolsas, corredurías y empresas de compensación no registradas, y ha llegado a un acuerdo con Kraken sobre su programa de “apuestas” en EE.UU., otra forma de que los propietarios de monedas obtengan rendimientos que ha sido objeto de escrutinio por parte del organismo de control gubernamental. (El regulador también notificó a Coinbase, la mayor bolsa de EE.UU., su intención de interponer una demanda, citando diversas cuestiones, como determinadas listas de fichas y su programa de apuestas.

Así que no es de extrañar que Gemini, al igual que otras bolsas estadounidenses, esté redoblando sus esfuerzos en el extranjero, donde la regulación suele ser mucho menos estricta. Sin embargo, incluso allí, muchas empresas de criptomonedas más establecidas, como Binance, por ejemplo, ya ofrecen derivados, y lo han hecho durante años. Y este mismo mes, el regulador de valores de Filipinas dijo que la nueva plataforma de Gemini operaba allí sin autorización.

Gemini declinó hacer comentarios al respecto.

Con la colaboración de Vildana Hajric, Hannah Miller, Carly Wanna y Tanzeel Akhtar.

(Con información de Bloomberg)

