Canadá convocó al embajador de China tras la intimidación de Beijing a un diputado que criticó al régimen de Xi Jinping

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, junto al presidente chino, Xi Jinping (Adam Scotti/Prime Minister's Office/Handout via REUTERS)

Canadá convocó este jueves al embajador de China en el país para discutir las acusaciones de intimidación de Beijing a un diputado canadiense que criticó al régimen de Xi Jinping, y también podría tomar represalias expulsando a diplomáticos.

“Mi viceministra se ha reunido con el embajador chino, le hemos convocado”, declaró la ministra de Asuntos Exteriores, Melanie Joly, ante una comisión parlamentaria.

“Estamos evaluando diferentes opciones, incluida la expulsión de diplomáticos”, añadió la diplomática canadiense.

El diputado conservador Michael Chong y su familia, que viven en Hong Kong, habrían recibido presiones por sus críticas a Beijing.

El diario The Globe and Mail publicó el lunes un informe en el que afirmaba que Ottawa había hecho la vista gorda ante la injerencia del régimen chino en los asuntos canadienses.

Citando documentos clasificados y una fuente de seguridad anónima, el periódico dijo que la agencia de inteligencia de China había planeado sancionar a Chong y sus familiares en Hong Kong por haber votado en febrero de 2021 a favor de una moción que condenaba la conducta de Beijing en Xinjiang como genocidio.

Melanie Joly, ministra de Asuntos Exteriores de Canadá (OLIVIER DOULIERY/Pool via REUTERS)

El objetivo era “con toda seguridad dar un escarmiento a este diputado y disuadir a otros diputados de adoptar posturas antichinas”, según un documento del Servicio de Inteligencia de Seguridad Canadiense (CSIS).

Un funcionario diplomático en el consulado de China en Toronto estaría involucrado en el caso.

“Esta persona debe ser declarada persona non grata de inmediato”, dijo Chong a los periodistas en Ottawa el miércoles.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, enfrenta una creciente presión para adoptar una línea dura con el gigante asiático luego de las revelaciones de que China trató de influir en los resultados de las elecciones de Canadá de 2019 y 2021.

Las acusaciones, que Beijing ha negado, han sido el centro de las audiencias e investigaciones del comité parlamentario por parte de la Agencia Electoral de Canadá.

La policía federal también ha desmantelado varias estaciones de policía chinas ilegales en Canadá, supuestamente creadas para hostigar a los expatriados chinos.

En respuesta a las acusaciones de Chong, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, dijo: “China siempre se ha opuesto a que cualquier país interfiera en los asuntos internos de otros países”.

“Nunca hemos tenido ni tenemos interés en interferir en los asuntos internos de Canadá”, agregó.

Exigen a Justin Trudeau mayor presión sobre el régimen chino (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

El pasado mes de marzo Canadá admitió que le negó la entrada al país a un diplomático chino por temor a su injerencia en la política local. El episodio ocurrió en otoño de 2002 y se trató de un sujeto -denominado ‘agente político’- que el Partido Comunista Chino buscaba enviar a Norteamérica como enlace internacional entre ambas naciones.

El episodio fue dado a conocer por Joly, durante una comparecencia ante un comité parlamentario que, casualmente, investiga las intromisiones extranjeras en las elecciones canadienses.

Por su parte, el periódico local The Globe and Mail agregó que las autoridades consideraron que el cargo del funcionario era lo suficientemente alto como para que se tratase de una misión política y no diplomática, con el fin de inmiscuirse en el sistema democrático canadiense.

En ese sentido, la misma Joly señaló que China “quería mandar un agente político”.

(Con información de AFP)

Seguir leyendo: