Ucrania anunció nuevas sanciones contra 650 personas y entidades rusas vinculadas con el comercio de armas

Atajó en San Lorenzo y Huracán, pero lo llamaron a combatir en Malvinas y no pudo volver a jugar: “Me sacaron la pelota y me dieron un fusil”

Héctor Rebasti llegó a la Reserva del Ciclón y luego se entrenaba con la Primera del Globo cuando debió intervenir en la guerra. “Al regresar intenté retomar, pero me descomponía, vomitaba y no fui más. No volví a ser el mismo”, revela