La dictadura de Bielorrusia condenó a Sviatlana Tsikhanouskaya, líder opositora exiliada, a 15 años de prisión

Sviatlana Tsikhanouskaya, líder de la oposición de Bielorrusia, habla en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el 19 de enero de 2023. (Foto AP/Markus Schreiber, Archivo)

Un tribunal de Bielorrusia condenó el lunes a la líder opositora exiliada Sviatlana Tsikhanouskaya a 15 años de prisión luego de un juicio en rebeldía por cargos que incluyen conspirar para derrocar al gobierno, la medida más reciente en un esfuerzo de meses por parte del gobierno de bielorrusa para reprimir la disidencia.

Tsikhanouskaya se postuló contra el presidente autoritario Alexander Lukashenko en agosto de 2020, en una elección que le otorgó su sexto mandato y que fue ampliamente vista como manipulada. Llamó a su condena y sentencia un acto de venganza por parte de las autoridades bielorrusas y prometió continuar “luchando por la libertad”.

Los resultados de la votación desencadenaron las protestas más grandes en la historia del país. Lukashenko desató una brutal represión contra los manifestantes, acusando a la oposición de conspirar para derrocar al gobierno, y Tsikhnouskaya se fue a Lituania bajo presión.

Otros políticos y activistas clave fueron arrestados o presionados para que abandonaran el país.

Tsikhanouskaya y otras cuatro figuras de la oposición fueron juzgadas en ausencia en la capital bielorrusa, Minsk. Las fotos de la sala del tribunal, publicadas por la agencia estatal de noticias de Bielorrusia, Belta, mostraban una jaula vacía para los acusados. Los cargos en su contra también incluían crear y liderar un grupo extremista, incitar al odio y dañar la seguridad nacional.

Tsikhanouskaya le dijo a Associated Press en una entrevista que su abogado de oficio no se ha puesto en contacto con ella ni una sola vez durante el juicio y no ha respondido a sus solicitudes de revisar los archivos del caso.

Denunció que la ley y el sistema de justicia en Bielorrusia ya no funcionan y que el estado “se ha convertido en una gran KGB”.

“El régimen se venga de mí y de todos los bielorrusos, se venga por el hecho de que elegimos la libertad en 2020, por no renunciar, no ceder, sino por seguir luchando”, dijo Tsikhanouskaya.

Lukashenko asumió el cargo en 1994, y desde entonces, ha dirigido el país con mano de hierro. Su gobierno desató una brutal represión contra los manifestantes, deteniendo a más de 35.000 y golpeando a miles. (Vladimir Astapkovich, Sputnik, Kremlin Pool Photo vía AP)

“Si Lukashenko pudiera, habría encarcelado a todos”, agregó.

Además de la pena de prisión, a Tsikhnaouskaya se le ordenó pagar una multa de unos 11.000 dólares. Otro político de la oposición exiliado, Pavel Latushka, fue condenado a 18 años de prisión. Latushka, quien una vez fue ministro de cultura de Bielorrusia y luego embajador en varias naciones europeas, también fue inhabilitado durante cinco años para ocupar cargos públicos.

Maryya Maroz, Volha Kavalkova y Siarhei Dylevski recibieron sentencias de 12 años.

Todos ellos abandonaron Bielorrusia después de que estallaron las protestas en agosto de 2020. Las manifestaciones fueron las más grandes y sostenidas desde que Lukashenko asumió el cargo en 1994. Desde entonces, ha dirigido el país con mano de hierro. Su gobierno desató una brutal represión contra los manifestantes, deteniendo a más de 35.000 y golpeando a miles.

En esta imagen de archivo, Alés Bialiatski, director del grupo bielorruso de derechos humanos Vyasna, en la zona de acusados durante un juicio en Minsk, Bielorrusia, el 5 de enero de 2023. (Vitaly Pivovarchyk/BelTA Pool Foto vía AP, archivo)

El defensor de los derechos humanos más destacado del país y premio Nobel de la Paz 2022, Ales Bialiatski, se encontraba entre los arrestados. Fue sentenciado a 10 años de prisión la semana pasada .

Tsikhanouskaya se postuló contra Lukashenko en lugar de su esposo, el popular político opositor Siarhei Tsikhanouski, quien fue arrestado en medio de su campaña en 2020 y condenado a 18 años de prisión.

El mes pasado, un tribunal de Bielorrusia agregó 18 meses más a la sentencia de Tsikhanouski por presuntas violaciones de las normas penitenciarias.

Tsikhanouski mantuvo su inocencia durante el juicio que se llevó a cabo a puerta cerrada, según el centro de derechos humanos Viasna, el grupo de derechos humanos más destacado de Bielorrusia. Durante dos meses, el político estuvo recluido “en condiciones inhumanas” en una celda de aislamiento, dijo el grupo.

Viasna ha contabilizado un total de 1.456 presos políticos en Bielorrusia.

Tsikhanouskaya dijo que la represión en Bielorrusia se está intensificando, y cada día entre 15 y 20 personas en el país son encarceladas, lo que “muestra la poca confianza que tiene el régimen en sí mismo”.

“Si Lukashenko piensa que este régimen de encarcelamiento me detendrá, detendrá a los bielorrusos, está equivocado: continuaremos luchando por la libertad de manera más activa”, dijo.

(con información de AP)

