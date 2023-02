EEUU fustigó a Rusia por suspender su participación en el tratado de desarme nuclear New Start

El presidente ruso Vladimir Putin da su discurso anual a la nación en Moscú, Rusia, 21 de febrero de 2023. (Sergei Savostyanov, Sputnik, Kremlin Pool Foto via AP)

Una funcionaria estadounidense criticó duramente a Rusia el lunes por suspender su participación en un acuerdo para limitar las armas nucleares, pero aun así afirmó que Washington seguirá trabajando con Moscú para seguir implementándolo.

El presidente ruso Vladimir Putin anunció la semana pasada que Rusia suspendería su participación en el tratado New START, según el cual Rusia y Estados Unidos deben mantener una comunicación regular sobre el estatus de sus arsenales, mantener inspecciones in situ y acatar los topes para ojivas desplegadas y no desplegadas.

“Rusia nuevamente le demuestra al mundo que no es una potencia nuclear responsable”, indicó Bonnie Jenkins, la subsecretaria de Estado encargada de control de armas, en una sesión de la Conferencia sobre Desarme, un foro internacional afiliado a la ONU.

Rusia no se ha retirado del acuerdo, que sigue vigente hasta 2026, pero Putin advirtió que Rusia no puede aceptar las inspecciones estadounidenses de sus instalaciones nucleares en momentos en que Washington y sus aliados en la OTAN buscan la derrota de Rusia en Ucrania. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que el país seguirá respetando los límites a las armas nucleares y seguirá notificándole a Estados Unidos sobre pruebas de lanzamientos de misiles balísticos.

Las inspecciones se pausaron en 2020 debido a la pandemia. Se iban a realizar discusiones para reanudarlas en noviembre del año pasado, pero Moscú canceló los encuentros.

Imagen de archivo de un blindado BTR-82A desfilando frente a misiles balísticos intercontinentales Yars por la Plaza Roja, Moscú, Rusia. 9 mayo 2022. REUTERS/Evgenia Novozhenina

Jenkins luego dijo a reporteros que Estados Unidos no ha hecho un análisis completo de las repercusiones de la decisión rusa, pero “no estamos viendo evidencia alguna de que Rusia esté violando el acuerdo”.

“Seguimos dispuestos a trabajar positivamente con Rusia para implementar totalmente el acuerdo New START, en base a los mejores intereses de ambas partes”, añadió la funcionaria.

El acuerdo limita los arsenales de los dos países a un máximo de 1.550 ojivas desplegadas en cada lado, una reducción de casi el 30% en comparación con el límite anterior, establecido en 2002. También limita el número de lanzadores y bombarderos pesados a un máximo de 800, volumen aún suficiente como para destruir la vida humana en la Tierra.

El anuncio de Putin sobre la suspensión del acuerdo surgió justo antes del primer aniversario del envío de tropas rusas a Ucrania. El líder ruso ha calificado el conflicto como una campaña necesaria para luchar contra supuestos designios occidentales para debilitar a Rusia y ha advertido sobre la creciente amenaza de una guerra nuclear.

(Infobae/Santiago Milano)

Cómo es el arsenal nuclear de Rusia

Aunque determinar cuántas armas tiene Rusia es una pregunta difícil de responder, se cree que el país cuenta con el mayor arsenal del mundo, seguido por Estados Unidos.

Estados Unidos tiene un buen recuento de las armas estratégicas de Rusia, porque Washington y Moscú están obligados a revelar esto según los términos del Nuevo START, el último tratado de control de armas restante y que Putin acaba de suspender.

Todas las cifras de armas nucleares son estimaciones, pero, según la Federación de Científicos Estadounidenses, Rusia tiene 5.977 ojivas nucleares, los dispositivos que desencadenan una explosión nuclear, aunque esto incluye alrededor de 1.500 que están retiradas y listas para ser desmanteladas. Otras estimaciones hablan de 6.375 ojivas, frente a las 5.800 de EEUU.

De las aproximadamente 4.500 restantes, la mayoría se consideran armas nucleares estratégicas, que son los misiles de mayor alcance que pueden cruzar océanos y amenazar a las superpotencias rivales. Los expertos estiman que alrededor de 1.500 ojivas rusas están actualmente “desplegadas”, es decir, ubicadas en bases de misiles y bombarderos o en submarinos en el mar.

El resto son armas tácticas, más pequeñas y menos destructivas. Algunos están diseñadas para ser utilizados por la marina, algunas para ser utilizadas por la fuerza aérea y otras para ser utilizadas por el ejército, ya sea en misiles de corto alcance tierra-tierra o en defensas aéreas tierra-aire, pero no están desplegadas previamente. Según los expertos, estas son las que Rusia podría en algún momento utilizar en Ucrania.

La Inteligencia estadounidense estima que Rusia cuenta con entre 1.000 y 2.000 de estas armas tácticas. Por su parte, después de un cuidados estudio, la Federación de Científicos Estadounidenses estimó 1.912 armas tácticas, aunque advirtió que esto podría incluir ojivas retiradas.

Con información de AP

Seguir leyendo: