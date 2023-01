Polémica en España: un violador serial con alto riesgo de reincidencia volverá a las calles por la ley del “solo sí es sí”

Daniel Padial González será excarcelado en Lérida medio año antes del cumplimiento de su condena

Un violador volverá a ser puesto en libertad el lunes en España pese a contar con 17 agresiones sexuales contra mujeres debido a la aplicación de una controvertida norma que pretendía endurecer la legislación contra la violencia sexual pero que en su aplicación práctica terminó rebajando las penas de cientos de delincuentes sexuales.

Daniel Padial González será excarcelado en Lérida medio año antes del cumplimiento de su condena. La decisión generó polémica en España tras lo sucedido en 2008, cuando el violador volvió a atacar apenas un mes después de ser puesto en libertad.

Según el medio La Vanguardia, en ese entonces los informes ya afirmaban que existía un alto riesgo de reincidencia y que no estaba rehabilitado. Para sorpresa de pocos, fue nuevamente detenido por agredir a una chica de 17 años luego de que lo reconociera en una fotografía. Los Mossos (la policía autonómica de Cataluña) ya sospechaban de él, según medios locales.

Cuando cometió el primer delito que se le imputó, Padial González sólo tenía 14 años. En el verano boreal de 1999, los Mossos lo acusaron de agredir al menos a seis chicas e ingresó en un centro de menores. Se escapó de ese centro a finales del 2000 y en menos de una semana cometió dos violaciones y dos robos por los que fue detenido. Cuando consiguió un régimen de salidas, lo aprovechó para nuevas violaciones y como no era mayor de edad se lo condenó a cinco años de cárcel y cinco más de libertad vigilada. La Fiscalía interpuso recurso de súplica por considerar que existía grave riesgo de reincidencia en delitos graves, atendidos los antecedentes del acusado, que fue desestimado, confirmando la puesta en libertad.

Todas las veces que Daniel Padial González fue puesto en libertad, reincidió

Ahora volverá a las calles de Lérida, y el miedo entre los vecinos aumenta. Es uno de los mayores depredadores sexuales de la provincia. La única prohibición que le aplicarán es que en los próximos diez años no podrá comunicarse ni acercarse a sus víctimas, según La Vanguardia.

Todas las veces que fue puesto en libertad, reincidió, en algunos casos solo un día después de ser excarcelado.

La Audiencia de Lérida le otorgó la inmediata libertad. Le rebajó la condena de 15 años a 9,5 años por la ley del “solo sí es sí”.

Con la ley de “solo sí es sí”, España endureció su legislación contra la violencia sexual, estableciendo la obligación de un consentimiento explícito, una medida minoritaria en Europa que el gobierno de izquierdas de Pedro Sánchez abanderó después de la violación en grupo de una joven.

Sin embargo, la aplicación de la norma generó polémica y reproches al gobierno, ya que desembocó en una revisión a la baja de penas para algunos condenados por delitos sexuales, ya que la legislación española establece que debe aplicarse de forma retroactiva la pena más favorable para el condenado.

El de Padial González es, justamente, uno de estos casos.

Las autoridades pusieron en alerta a la Fiscalía y a los Mossos sobre el riesgo de reincidencia. Les solicitaron que hagan foco en el violador serial. En el caso de la Fiscalía, exigieron que se dicten medidas lo antes posible para evitar nuevas agresiones sexuales, de acuerdo a La Vanguardia.

Imagen de archivo de Mossos en Cataluña, 11 de septiembre de 2021. PAU VENTEO - EUROPA PRESS/Archivo

En este caso no hay libertad vigilada ya que la norma no había entrado en vigor cuando fue condenado en 2010. “Si esa libertad vigilada estuviera reflejada en la sentencia, sería posible aplicar alguna medida más estricta de control, pero no es así”, dijo la Fiscalía.

Por si fuera poco, un férreo control de los Mossos sobre el violador podría ser denunciado si el individuo considerara que su intimidad ha sido vulnerada.

Fuentes policiales indicaron a La Vanguardia que lo que se suele hacer en estos casos “es elaborar un informe interno e intentar hacer un seguimiento, no invasivo, de los movimientos de esa persona”.

(Con información de Europa Press)

