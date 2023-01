Cómo son los tanques Leopard 2 que Ucrania espera para expulsar a Rusia

FOTO DE ARCHIVO: Un tanque Leopard 2 avanza durante un evento de demostración ante la prensa el miércoles 28 de septiembre de 2011, en Münster, Alemania. Son los tanques que espera Ucrania para la nueva etapa de la invasión rusa (AP Foto/Michael Sohn, archivo)

Tras la intensa presión ejercida por sus aliados, Alemania parece estar a punto de aprobar la entrega de carros de combate Leopard 2 de alta tecnología que Ucrania y sus principales aliados occidentales esperan que impulsen la lucha de Kiev contra los invasores rusos.

Durante el fin de semana, la ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, declaró que Berlín no se interpondría en el camino si Polonia -posiblemente el mayor partidario de Ucrania entre los vecinos de la Unión Europea- quisiera enviar tanques Leopard 2 de su arsenal a Ucrania a través de la frontera. Alemania tampoco descarta suministrar este tipo de carros a Ucrania, aunque advierte de que las implicaciones de esta medida deben sopesarse cuidadosamente.

He aquí un vistazo a lo que esos tanques podrían significar para la defensa de Ucrania contra las fuerzas rusas - y las esperanzas de expulsarlas.

Qué es el Leopard 2

La empresa alemana Krauss-Maffei Wegmann, fabricante del Leopard 2, lo presenta como “el carro de combate líder en el mundo”, que durante casi medio siglo ha combinado aspectos de potencia de fuego, protección, velocidad y maniobrabilidad, lo que lo ha hecho adaptable a muchos tipos de situaciones de combate.

Este tanque de 55 toneladas tiene una tripulación de cuatro personas, una autonomía de unos 500 kilómetros y una velocidad máxima de 68 kilómetros por hora. Actualmente cuenta con cuatro variantes principales, la primera de las cuales entró en servicio en 1979. Su arma principal es un cañón de 120 mm y dispone de un sistema de control de fuego totalmente digital.

Uno de los grandes atractivos de los carros de combate de fabricación alemana es su gran número: más de 2.000 se han desplegado en más de una docena de países europeos y en Canadá. En total, Krauss-Maffei Wegmann ha suministrado más de 3.500 unidades a 19 países.

Rheinmetall AG, un contratista de defensa alemán que fabrica el cañón del Leopard 2, afirma que el tanque ha sido desplegado por “más naciones que ningún otro”.

Según un análisis reciente del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, un think tank mundial con sede en Londres, se han enviado unos 350 Leopard 2 -en diferentes versiones- a Grecia, y Polonia tiene unos 250 de diversos tipos. Finlandia tiene 200 en operación o almacenados.

Para la guerra de Ucrania contra Rusia, “se cree que para que los tanques Leopard 2 tengan algún efecto significativo en los combates, se necesitarían unos 100 tanques”, escribieron los analistas del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos.

FOTO DE ARCHIVO: El canciller alemán Olaf Scholz pronuncia un discurso frente a un tanque Leopard 2 durante una visita a una base militar del ejército alemán Bundeswehr en Bergen, Alemania, 17 de octubre de 2022. El jefe de estado alemán deberá decidir si autoriza la entrega de tanques a Ucrania (Reuters)

El ministro de Defensa de Ucrania quiere 300 tanques, y algunos líderes de la Unión Europea le apoyan en ello.

“Necesitamos una flota de 300 tanques”, declaró el lunes en Bruselas el ministro de Asuntos Exteriores luxemburgués, Jean Asselborn, en alusión al amplio despliegue de Leopards por toda Europa y a la necesidad de armamento “síncrono”, que pueda operar conjuntamente sin problemas.

Conseguir que los Leopard lleguen a manos ucranianas no es tan fácil como hacerlos cruzar la frontera desde amigos situados más al oeste de Europa. El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos estima que se necesitarían entre tres y seis semanas de entrenamiento para que las tripulaciones operativas y el personal de apoyo alcancen una competencia básica.

Ralf Raths, director del Museo Panzer de Munster (Alemania), afirmó que las tripulaciones de tanques ucranianos con experiencia podrían aprender a utilizar el Leopard 2 con bastante rapidez, y que la formación podría acortarse para centrarse en los conocimientos esenciales.

“¿Realmente hay que explotar el 100% del potencial o basta con utilizar el 80% en la mitad de tiempo? Los ucranianos votarán sin duda por la opción B”, afirmó.

Qué diferencia podrían hacer

Yohann Michel, analista de investigación de defensa y asuntos militares en el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, dijo que esos tanques podrían permitir a Ucrania pasar a la ofensiva en el conflicto de 11 meses que lleva meses estancado tras dos contraofensivas ucranianas clave que reconquistaron zonas ocupadas por las fuerzas rusas durante meses en el noreste y el sur.

“En este tipo de conflicto, simplemente no es posible llevar a cabo ofensivas a gran escala sin toda la variedad de equipos de combate blindados y vehículos blindados, y los tanques son una parte de eso”, dijo. Además de los carros de combate principales, o MBT, como el Leopard 2, otros incluyen vehículos de combate de infantería y vehículos blindados de transporte de tropas.

Las entregas occidentales de Leopard 2 podrían ayudar a equipar a Ucrania con municiones de alto calibre necesarias para reemplazar sus propias reservas de la era soviética, que están disminuyendo, abriendo una nueva vía para que los suministros de potencia de fuego occidental lleguen a Ucrania, dijo.

Raths señaló que el Leopard 2 y los tanques occidentales similares son más ágiles que los modelos T utilizados por Rusia, que no pueden dar marcha atrás a gran velocidad, por ejemplo.

FOTO DE ARCHIVO: Tanques Leopard 2 toman posición durante una visita de la entonces canciller alemana Angela Merkel a la nueva fuerza de punta de lanza de la OTAN "VJTF 2019" en Munster, Alemania 20 de mayo de 2019 (Reuters)

“Imaginen a un boxeador que no puede moverse libremente en el ring, sino sólo en una dirección”, dijo. “El otro boxeador, que puede moverse en todas direcciones, tiene una gran ventaja y ese es el caso de los Leopard”.

Aun así, incluso los MBT occidentales son vulnerables a los ataques aéreos o de la infantería antitanque cuando se encuentran en bosques y zonas urbanas, lo que pone de relieve la importancia del apoyo antiaéreo y de reconocimiento, dijo Raths.

Con un número similar de tanques en ambos bandos, los Leopard 2 y tanques similares podrían dar ventaja a Ucrania, sobre todo teniendo en cuenta el pobre rendimiento táctico de las tropas rusas durante la guerra, afirmó.

“Los ucranianos brillan por una guerra creativa, dinámica y a menudo muy limpia”, afirmó Raths. “Así que bien podría ocurrir que si comenzara la ofensiva operativa de Ucrania, los rusos tuvieran verdaderos problemas para contrarrestarla”.

Niklas Masuhr, investigador del Centro de Estudios de Seguridad de la universidad politécnica federal suiza ETHZ, con sede en Zúrich, advirtió que la incorporación de los Leopard al campo de batalla por sí sola no supondría “un cambio de juego ni una tecnología ganadora de la guerra, nada por el estilo.”

“No se puede desplegar un montón de carros de combate principales y dar por sentado que van a ganar”, dijo. “Son muy valiosos, pero hay que utilizarlos de la forma correcta e integrarlos con todas las demás herramientas militares de que se dispone”, como infantería, artillería, defensa antiaérea, ingenieros de combate y helicópteros.

Alemania tiene la última palabra sobre si se pueden entregar Leopard 2 -incluso de los arsenales de otros países- y se ha mostrado reticente a que alguien los envíe a Ucrania.

Los aliados occidentales más halcones han aumentado la presión sobre Alemania, pero Estados Unidos también se ha negado a enviar sus potentes tanques M1 Abrams.

Estados Unidos anunció un nuevo paquete de ayuda militar que se espera que incluya cerca de 100 vehículos de combate Stryker y al menos 50 vehículos blindados Bradley, pero no el Abrams, que, según funcionarios estadounidenses, tiene complejas necesidades de mantenimiento y puede no ser el más adecuado.

Aliados y analistas militares afirman que el Leopard 2 está propulsado por diesel -no por el combustible a reacción que impulsa al M1 Abrams- y es más fácil de manejar que los grandes tanques estadounidenses, por lo que su tiempo de entrenamiento es menor.

Gran Bretaña anunció este mes que enviará tanques Challenger 2 a Ucrania, y la República Checa y Polonia han proporcionado tanques T-72 de la era soviética a las fuerzas ucranianas. El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo el domingo que había pedido a su ministro de Defensa que “trabajara en” la idea de enviar algunos de los carros de combate Leclerc de Francia a Ucrania.

Incluso si los modernos MBT occidentales son superiores a sus homólogos rusos, los países donantes que los suministran deben prepararse para las pérdidas, dijo Raths.

El Leopard 2 “es un arma ofensiva que se lanzará en batallas de alta intensidad”, dijo. “Se destruirán vehículos y morirá gente en estos tanques”.

(C) The Associated Press.-