Qatargate: uno de los eurodiputados implicados denunció las “confesiones interesadas” de un sospechoso clave

El miembro del Parlamento Europeo Marc Tarabella abandona la sede del Partido Socialista después de un comité de vigilancia tras las acusaciones de su participación en el caso de corrupción de Qatar, en Bruselas, Bélgica, el 13 de diciembre de 2022.REUTERS/Johanna Geron

El eurodiputado socialista belga Marc Tarabella, sobre quien pende un pedido de suspensión de inmunidad parlamentaria por un presunto alegado caso de corrupción en el Parlamento Europeo, denunció las “confesiones interesadas” de un sospechoso clave, en una carta a la que AFP tuvo acceso este jueves.

Tarabella fue excluido el miércoles del bloque de los socialdemócratas en el Parlamento Europeo y del Partido Socialista belga, por el tiempo que dure la investigación del caso.

El legislador belga fue implicado en declaraciones de un sospechoso clave, el ex eurodiputado Pier Antonio Panzeri, quien firmó un acuerdo de cooperación con la justicia a cambio de una sentencia reducida.

Panzeri dijo a los investigadores que había pagado a Tarabella “entre 120.000 y 140.000 euros” (entre casi 130.000 y 151.000 dólares), según reportó el diario local l’Echo.

”Todavía no he tenido derecho a defenderme. Reclamo y seguiré reclamando mi inocencia. Nunca he recibido dinero ni regalos a cambio de mis opiniones políticas”, afirmó Tarabella en un correo electrónico a la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo.

El ex eurodiputado Pier Antonio Panzeri firmó un acuerdo de cooperación con la justicia a cambio de una sentencia reducida.

”Soy juzgado por la opinión pública o por algunos de mis colegas sobre la base de artículos de prensa o confesiones interesadas de personas encarceladas”, agregó en su mensaje.

“Nunca ha recibido la menor promesa, dinero, regalo, en cualquier forma que sea, a cambio de apoyar a Qatar de la manera que sea”, insistió su abogado, Maxim Töller, en una emisión de la televisión RTL-TVI este domingo.

Reconoció, sin embargo, que el eurodiputado no ha declarado aún un viaje de trabajo que hizo en 2020 a Qatar junto con otros parlamentarios por invitación del Comité Nacional de Derechos Humanos y que incluyó una visita a unas obras.

A esta le siguió una segunda visita en 2021 centrada en los derechos laborales junto a otros eurodiputados en la que se reunieron, entre otros, con varios ministros cataríes y personal de la Organización Internacional del Trabajo, según explicó el propio Tarabella esta semana en una entrevista al diario “Le Soir”.

“No lo ha declarado todavía. Una vez más, es la realidad del terreno. Viaja en 2020, después va a Gana, las cosas no se hicieron. Después llegó el covid para el mundo entero”, ha justificado su abogado este domingo preguntado sobre si la visita fue declarada.

La Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo aún debe pronunciarse sobre las solicitudes de suspensión de la inmunidad de Tarabella y de otro eurodiputado socialista, el italiano Andrea Cozzolino, presentadas por la justicia belga. LEON NEAL

La Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo aún debe pronunciarse sobre las solicitudes de suspensión de la inmunidad de Tarabella y de otro eurodiputado socialista, el italiano Andrea Cozzolino, presentadas por la justicia belga.

En su mensaje, Tarabella adelantó que no ofrecerá declaraciones antes de hablar con las autoridades judiciales belgas, y añadió que el levantamiento de su inmunidad parlamentaria no debería ser objeto de debates: “Por supuesto, debe ser levantada”, señaló.

Es escándalo estalló el 9 de diciembre, cuando las autoridades belgas informaron de un supuesto caso de organización criminal, corrupción y blanqueo de dinero entre personal de la Eurocámara por el que hasta ahora han sido acusados y están en prisión la vicepresidenta del Parlamento, Eva Kailí, el asistente parlamentario y pareja de la misma, Francesco Giorgi, el exeurodiputado italiano Pier Antonio Panzeri; y el secretario general de la ONG Sin Paz no hay Justicia, Niccolò Figá-Talamanca.

Tras las declaraciones de estos, el caso ha salpicado también al belga Tarabella y al eurodiputado italiano Antonio Cozzolino, también socialista, para quienes la presidenta de la Eurocámara ha iniciado el procedimiento de levantamiento de la inmunidad aunque no están imputados.

(con información de AFP y EFE)

