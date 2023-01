Revés judicial para Andrew Tate: seguirá en prisión preventiva junto a su hermano y dos supuestas cómplices

Andrew Tate y su hermano Tristan son escoltados por agentes de policía frente a la sede del Tribunal de Apelación de Bucarest, en Rumania, este 10 de enero de 2023 (REUTERS)

El influencer británico-americano Andrew Tate, que está detenido en Rumania por un presunto delito de tráfico de personas relacionado con un negocio de webcam para adultos, seguirá en prisión preventiva tras rechazar este martes la justicia rumana un recurso en el que pedía ser liberado.

En la decisión, recogida por medios rumanos, el Tribunal de Apelación de Bucarest “rechaza por infundado” el recurso de Tate y de los otros tres acusados en este caso, por lo que los sospechosos seguirán cumpliendo los 30 días de arresto preventivo que dictó para ellos la justicia el pasado 31 de diciembre.

“Estoy muy decepcionado; la medida me parece excesiva”, afirmó el abogado de Tate, Eugen Vidineac, al diario rumano Gandul.

El fallo del tribunal hará que Tate y su hermano Tristan y sus dos supuestas cómplices permanezcan entre rejas mientras la fiscalía prepara el caso para el juicio.

Tate, de 36 años, fue detenido el pasado 30 de diciembre en una mansión de las afueras de Bucarest junto con Tristan y dos mujeres de origen rumano a las que la fiscalía acusa de ayudarles a reclutar chicas a las que después habrían obligado a trabajar en un negocio de contenidos eróticos por internet.

Una de las supuestas víctimas denuncia también haber sido violada dos veces durante su estancia en la mansión de Tate, en la que, según medios rumanos, las chicas eran obligadas a permanecer y en la que se encontraba el estudio de grabación para el servicio de webcam.

Horas después del arresto, los investigadores rumanos difundieron imágenes del operativo que terminó con la detención de los hermanos Tate. Aunque gran parte de las imágenes están desenfocadas por un retoque digital, se aprecia una gran cantidad de vehículos de alta gama.

La policía de Rumania hizo un allanamiento en el lugar donde se encontraba el influencer Andrew Tate

Conocido por el contenido soez y misógino de sus “streamings”, Tate fue, como su hermano, campeón internacional de kickboxing y tiene millones de seguidores en internet, donde transmite mensajes contra el “sistema” y la corrección política. El pasado 28 de diciembre fue noticia por un enfrentamiento en redes sociales con la activista ecologista sueca Greta Thunberg, tras publicar un tuit en el que le pedía su contacto de mail para pasarle la listas de sus “33 autos emisores” de dióxido de carbono.

El influencer se ha convertido al Islam, credo que considera “la última religión verdadera”, y acudió a la vista de hoy portando un Corán en sus manos. Tate llegó al tribunal esposado a su hermano, mientras que sus dos supuestas cómplices iban esposadas la una a la otra.

El Tribunal de Apelación de Bucarest rechazó "por infundado” el recurso de Tate y de los otros tres acusados en este caso (REUTERS)

El caso Tate ha despertado gran expectación mediática en todo el mundo. Los periódicos y tabloides británicos siguen el caso con todo lujo de detalles y han enviado periodistas a Bucarest a cubrir la vista del martes en el Tribunal de Apelación de la capital rumana.

No es la primera vez que los Tate son arrestados, lo que puede comprometer su situación en Rumania y eventualmente extender su período en prisión preventiva. La decisión de si pueden o no gozar de una libertad vigilada la tomará la justicia en las próximas horas, ya que se presume que no tendrían problemas en pagar una fianza.

Con información de EFE

