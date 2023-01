Reflotaron a un carguero varado que bloqueaba el Canal de Suez: transportaba maíz ucraniano con destino a China

FOTO DE ARCHIVO: Un contenedor de transporte pasa por el Canal de Suez en Suez, Egipto. 15 de febrero, 2022. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany/Archivo

Un carguero que llevaba maíz y se había varado en el Canal de Suez fue reflotado el lunes y el tráfico naviero en el canal egipcio quedó restablecido, según indicó la Autoridad del Canal de Suez.

El MV Glory, con bandera de Islas Marshall, sufrió un fallo técnico y el canal desplegó cuatro remolcadores para ayudar a reflotarlo, indicó el almirante Ossama Rabei, director de la Autoridad del Canal. El barco estaba siendo retirado a una zona de atraque para resolver el problema.

Rabei no entró en detalles sobre la naturaleza del fallo técnico. Parte de Egipto, incluidas sus provincias norteñas, sufrió mal tiempo el domingo.

El tráfico en el canal quedó restablecido una vez reflotado el mercante y se esperaba que 51 embarcaciones pasaran por el canal el lunes, señaló Rabei en un comunicado.

El barco se quedó varado en torno a las 5 de la madrugada locales y fue reflotado cinco horas más tarde, indicó Marwa Maher, empleada de medios en la institución que gestiona el canal.

El Glory se había quedado varado cerca de la ciudad de Qantara, en la provincia de Ismailia, según la firma de servicios del canal Leth Agencies. Datos de localización por satélite analizados por The Associated Press mostraban al Glory en un tramo de un sentido del Canal de Suez justo al sur de Puerto Said, en el Mar Mediterráneo.

Leth Agencies publicó un gráfico que sugería que el buque propiedad de la firma griega Primera Shipping Inc. estaba contra el lado oeste del canal, en dirección al sur y no atravesado en el canal.

El Glory no era el primer barco en quedar varado en el crucial canal. El Ever Given, un enorme barco de contenedores con bandera de Panamá, se estrelló contra una orilla del tramo de un carril del canal en marzo de 2021 y bloqueó la vía durante seis días.

El Ever Given fue liberado en una enorme operación de rescate por una flotilla de remolcadores. El bloqueo creó un enorme atasco de tráfico que paralizó 9.000 millones de dólares al día en comercio global y aumentó la presión sobre unas cadenas de suministro ya castigadas por la pandemia del coronavirus.

Esa debacle hizo que las autoridades egipcias comenzaran a ampliar y dragar el tramo sur del canal, donde el barco quedó varado.

El Ever Given se estrelló contra una orilla del tramo de un carril del canal en marzo de 2021 y bloqueó la vía durante seis días. (Maxar Technologies via REUTERS)

El petrolero con bandera de Singapur Affinity V se quedó varado en agosto en un tramo de un sentido de canal, lo que bloqueó el tráfico durante cinco horas antes de que fuera liberado.

Según los registros del Centro de Coordinación Conjunta, el Glory transportaba unas 65.000 toneladas de maíz de Ucrania con destino a China.

El Glory, un buque de 225 metros (738 pies) de eslora, fue inspeccionado por el Centro de Coordinación Conjunta cerca de Estambul el 3 de enero. El centro, que supervisa las exportaciones agrícolas ucranianas dentro de un acuerdo internacional, incluye a personal ruso, turco, ucraniano y de Naciones Unidas.

El Canal de Suez, abierto en 1869, ofrece una conexión crucial para el transporte de mercancías, petróleo y gas natural. También sigue siendo una de las principales fuentes de divisas para Egipto. El gobierno del presidente Abdul Fatá el Sisi completó en 2015 una gran ampliación del canal para que pudiera recibir a los barcos más grandes del mundo.

(Con información de AP)

