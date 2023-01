Nueva incursión de Beijing, Taiwán detectó más de 50 aviones de combate y barcos chinos dentro de su zona de defensa

Taiwán detectó más de 50 aviones de combate y barcos chinos dentro de su zona de defensa. (REUTERS/Dado Ruvic)

El Ministerio de Defensa de Taiwán denunció este lunes que detectó más de medio centenar de aviones de combate y cuatro barcos del Ejército chino cerca de la isla, mientras que al menos 28 de ellos habrían ingresado en la zona de identificación de defensa aérea taiwanesa.

Tras estos ejercicios, los primeros de este calibre registrados este año, el Ejército de Taiwán envió aviones, barcos de la Marina y sistemas de misiles terrestres “para responder a estas actividades”, señala la cartera ministerial.

Estos movimientos se han producido después de que las autoridades chinas denunciaron la llegada este lunes de un grupo de políticos alemanes a la isla, viaje en el que se reunirán con la presidenta, Tsai Ing Wen, y otros altos cargos del gobierno.

Esta es la primera delegación alemana que visita Taiwán este año y la tercera, proveniente de Berlín, en los últimos tres meses, según ha informado el Ministerio de Exteriores de la isla.

Estos movimientos se han producido después de que las autoridades chinas denunciaron la llegada este lunes de un grupo de políticos alemanes a la isla. (Presidencia de Taiwán vía AP)

La escalada de las tensiones en la región se produjo con el viaje de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, en agosto del pasado año.

Las incursiones de aviones militares chinos a la zona de defensa aérea de Taiwán casi se duplicaron en 2022, con un repunte en el uso de bombarderos y cazas mientras Beijing intensifica sus amenazas contra la isla.

Taiwán, de gobierno autónomo, vive bajo la amenaza de una invasión de China, cuyo gobierno asegura que la isla es parte de su territorio y ha prometido recuperarlo.

Las relaciones entre las dos partes han sido tensas bajo el mando del presidente chino Xi Jinping y se degradaron brutalmente en 2022.

China envió 1.727 aviones a la zona de identificación aérea (ADIZ) taiwanesa en 2022, según una base de datos de AFP basada en actualizaciones diarias divulgadas por el ministerio de Defensa de Taipéi.

La cifra supera ampliamente las 960 incursiones de 2021 y las 380 de 2020.

Los vuelos de aviones caza pasaron de 538 en 2021 a 1.241 el año pasado, mientras la incursión de bombarderos H6, con capacidad nuclear, pasaron de 60 a 101.

El año pasado se dio también la primera incursión de drones, con 71 reportados por las fuerzas armadas taiwaneses después de la visita de Pelosi.

Analistas militares señalan que China ha utilizado las incursiones para sondear la defensa taiwanesa, agotar su vetusta fuerza aérea y expresar su molestia por el apoyo occidental a Taipéi.

“Quieren mostrar su determinación, su voluntad y presionar a Estados Unidos: no se acerquen mucho a las líneas rojas, no crucen las líneas rojas”, comentó a AFP Lee Hsi-min, ex jefe del estado mayor conjunto taiwanés.

(Con información de Europa Press)

