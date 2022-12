Qué hay detrás de las espeluznantes fotos que desataron el pánico en Sudáfrica

La imagen que causó pánico (Kennedy News)

Un fotógrafo sudafricano causó histeria en las redes sociales tras publicar unas fotos que buscaban concientizar sobre la degradación del medio ambiente, pero que muchos usuarios confundieron los protagonistas de las imágenes con extraterrestres emergiendo del mar.

Las imágenes fueron tomadas por Jan Vorster, un agricultor de 62 años, en su ciudad natal de Still Bay, en el estado de Cabo Occidental. Cuando las compartió en un grupo de Facebook, desató todo tipo de reacciones, según informó el medio sudafricano Kennedy News.

“Me sorprendió”, dijo Vorster. “Mucha gente se asustó de estos monstruos marinos de aspecto alienígena. Era como ‘Tiburón’: ¿es seguro meterse en el agua?”.

“La gente no paraba de preguntarme cuándo salían [las criaturas] y si sólo salían por la noche”, explicó Vorster, que también recreó la espeluznante actuación en un río cercano.

Los objetos retratados no son otra cosa que plantas muertas de aloe vera (Kennedy News)

Lejos de ser criaturas extraterrestres, los objetos retratados no son otra cosa que plantas muertas de aloe vera, una suculenta perenne apreciada por sus propiedades curativas.

Vorster las alineó en la playa al amanecer, de una manera que evocara monstruos con tentáculos invadiendo la orilla. Después colgó las fotos en Facebook para concienciar sobre la degradación del medio ambiente.

“Pensé que podría utilizarlo como metáfora de cómo la gente ve estas plantas como alienígenas, pero en realidad somos nosotros los extraterrestres de dos patas que les estropeamos el mundo”, dijo Vorster. “Esa era la idea”.

No obstante, la foto ecológica de Vorster fue tomada al pie de la letra por algunos usuarios.

“Por favor, vuelvan al océano”, escribió uno, mientras otro comentó: “¿Esto es en serio? Madre mía... qué miedo”.

“Nunca los había visto en todos los años que llevo viviendo en la costa”, dijo otro. “A lo mejor sólo están en aguas del Cabo”.

(Kennedy News)

“Parecen extraterrestres de La guerra de los mundos con Tom Cruise”, agregó un comentarista, en referencia a los invasores de la película de ciencia ficción de Steven Spielberg de 2005.

En un intento de disipar el pánico, el fotógrafo trató de explicar que no se trataba de ningún alienígena.

Sin embargo, desató la ira de sus críticos, quienes afirmaron que les había “engañado”, afirmó Vorster.

La aloe vera es una suculenta perenne apreciada por sus propiedades curativas. (Jan Sochor/Getty Images)

“La gente buscaba en Google el aloe ferox [nombre científico] y no era capaz de sumar dos más dos”, se lamentaba. “No paraban de decir: ‘Por favor, ayúdennos, porque esto no es una planta. Esto no puede ser una planta’”.

Algunos preocupados en Internet incluso enviaron las fotos de Vorster a un científico medioambiental, que confirmó que las figuras no eran peligrosas para los humanos.

A pesar de la reacción, el agricultor espera crear anuncios de servicio público medioambientales similares en el futuro. “He aprendido mucho, y estoy muy motivado para continuar con Aloe feroxes y seguir centrándome en temas relacionados con la naturaleza”, declaró.

