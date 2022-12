El aumento de robos de relojes de alta gama amenaza a marcas suizas como Rolex y Patek

Un reloj Datejust del fabricante suizo Rolex se muestra en la feria de relojería y joyería Baselworld en Basilea, Suiza, 26 de marzo de 2018. REUTERS/Arnd Wiegmann/Archivo

Brittany Pearce ya no lleva su querido Rolex Daytona. Al menos no en público.

La YouTuber británica, cuyo canal centrado en relojes cuenta con más de 40.000 suscriptores, guardó su reloj de 14.000 dólares tras un incidente en el que fue seguida en una tienda por un cliente que claramente había “cronometrado” su reloj. Pearce temía convertirse en otra víctima del robo de relojes de lujo.

“Me ha hecho dejar de comprar el Daytona”, dice Pearce, que trabaja como pastora de jóvenes en la Iglesia de Inglaterra. “Es triste porque es un reloj que me encanta”.

No es la única coleccionista preocupada por una atención no deseada y potencialmente peligrosa. Las denuncias de robos de relojes de alta gama, muchos de ellos violentos, se están disparando en ciudades de todo el mundo. Esto supone una amenaza no sólo para los consumidores, sino también para las aproximadamente 100 marcas suizas de primera categoría, cuyas ventas podrían verse afectadas si de repente uno de sus relojes diera miedo de ser utilizado.

Aunque no hay estadísticas nacionales sobre el robo de relojes, las autoridades de las principales ciudades han informado de picos. La Policía Metropolitana de Londres puso en marcha este verano boreal una operación para contener el problema, después de que el número de robos a punta de navaja aumentara un 60% entre mayo y junio. En París, un grupo de policía dedicado a detener el robo de relojes de lujo cuenta ya con 30 agentes.

“Se trata de una prioridad absoluta para nosotros, y ya hemos efectuado varias detenciones”, declaró el comisario jefe de la policía de Londres, Owain Richards.

“Nadie debería vivir con miedo a los ladrones”, añadió.

En Londres, los datos policiales indican que entre enero y septiembre se sustrajeron 667 relojes Rolex. Y en un desafortunado giro de su eslogan, “nunca se es verdaderamente propietario de un Patek Philippe”, 73 relojes de la lujosa marca suiza fueron robados en la capital inglesa entre principios de año y septiembre, frente a los 60 del mismo periodo del año pasado.

Los robos no sólo se producen en las calles. La semana pasada, la estrella inglesa de fútbol Raheem Sterling regresó corriendo de Qatar tras un robo a mano armada en su casa cerca de Londres, donde al parecer el objetivo era una colección de relojes de 365.940 dólares. El ciclista profesional inglés Mark Cavendish también sufrió el robo de dos relojes Richard Mille en su casa de Essex el año pasado.

En cierto sentido, los relojeros son víctimas de su propio éxito. A medida que los influencers de las redes sociales han hecho más reconocibles los relojes de seis cifras, los ladrones han aprendido qué accesorios de gama alta merecen la pena. En 2022, el precio medio de un reloj de lujo robado en Londres rondaba las 9.000 libras, frente a las entre 4.000 y 5.000 libras de años anteriores, según datos policiales.

“Cuando tienes un reloj como un Richard Mille o un [Audemars Piguet] Royal Oak, [los ladrones] lo reconocen al instante”, dijo Oliver Mueller, jefe del grupo de consultoría de relojes suizos LuxeConsult. “Lo han visto en Instagram”.

Esta tendencia de estilo de vida ha dado lugar a un fenómeno más oscuro: YouTube está repleto de grabaciones de cámaras de seguridad y vídeos de transeúntes que asaltan violentamente a personas para robarles sus caros relojes. En un vídeo, un ladrón conduce un ciclomotor junto a un coche de lujo y rompe la ventanilla con un martillo para robar el reloj del conductor. En otro, una pareja es asaltada durante el día en una zona elegante de Londres.

Los coleccionistas se han dado cuenta. “Es una imagen muy mala, muy mala. No sé si la gente adinerada llevará menos relojes, pero cada vez tienen más cuidado”, afirma Mueller.

Hasta ahora, las ventas de relojes de lujo se han mantenido relativamente fuertes, aunque los precios de los más codiciados Rolex, Patek y Audemars Piguet han caído bruscamente desde marzo en el mercado secundario. El año pasado, las exportaciones de relojes suizos alcanzaron la cifra récord de 22.300 millones de francos (24.100 millones de dólares), según la Federación de la Industria Relojera Suiza, y van camino de volver a batir récords en 2022.

Por ahora, los relojeros están pendientes de cómo afecta la delincuencia a las ventas.

“Somos muy conscientes del problema”, declaró Rolex en respuesta a las preguntas de Bloomberg News. El gigante ginebrino controla casi el 29% del mercado suizo de relojes de lujo, según estimaciones de Morgan Stanley, y sus ventas anuales rondan los 8.500 millones de dólares.

Los portavoces de Patek Phillipe y Audemars Piguet, fabricante del Royal Oak, también dijeron que el asunto era “preocupante”, pero declinaron hacer comentarios sobre cómo o si lo estaban abordando.

Los europeos no son los únicos que están nerviosos: según el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, desde principios de año hasta mediados de noviembre se produjeron en la región 206 robos de al menos un reloj valorado en 5.000 dólares o más. Esto supone un aumento de casi el 30% respecto al mismo periodo de 2021. La policía ha atribuido los delitos a bandas organizadas y ha aconsejado a los residentes que eviten llevar joyas caras en público.

“Definitivamente estamos viendo ejemplos de robos y hurtos de relojes de lujo que tienen lugar en toda América del Norte”, declaró en una entrevista Tannie Ng, suscriptora senior de colecciones de lujo de Chubb Ltd.

Es probable que el regreso de los viajes internacionales haya contribuido al problema”. Ng describió una situación en la que un cliente voló a París para una boda y fue despojado de su Patek Philippe Aquanaut en un atraco durante el día.

Por suerte, afirmó Ng, el cliente estaba asegurado a todo riesgo e incluso había actualizado su póliza para reflejar el valor de mercado del reloj, 145.000 dólares, una buena ganancia respecto al precio de venta al público de 40.000 dólares que había pagado por él varios años antes.

En respuesta a este tipo de incidentes, las fuerzas del orden francesas se han esforzado más por acabar con los robos de relojes.

Según el comisario de policía de París, Julien Herbaut, los robos de relojes de lujo se redujeron un 44% este verano boreal en comparación con el año anterior, a pesar del gran aumento de turistas. Su equipo detuvo a 175 ladrones de relojes entre enero y agosto, frente a los 85 del mismo periodo de 2021.

“Nuestros investigadores tienen un conocimiento muy agudo de esos delincuentes y de cómo operan”, dijo Herbaut, señalando que cuanto menos experimentado es un ladrón, más violento tiende a ser un robo.

Sin nombrar marcas concretas, el comisario afirmó que la policía francesa mantiene un diálogo constante con los principales fabricantes de relojes suizos -así como con las fuerzas del orden de Italia y España- para compartir información sobre los bienes robados y el mercado ilegal de reventa.

“Entre estos delincuentes se está corriendo la voz de que el robo de relojes no merece la pena”, señaló.

Por ahora, muchos coleccionistas siguen siendo reacios a lucir sus preciados relojes por la ciudad.

Adrian Barker, un YouTuber con 244.000 suscriptores y copresentador de un podcast sobre relojes llamado “About Effing Time”, afirma que ahora tiene más cuidado a la hora de mostrar su colección. Guarda sus relojes favoritos -entre ellos un Rolex GMT Master II bicolor en oro y acero- en su casa de Escocia, por seguridad.

Pero también viaja con frecuencia a Londres. Para esos viajes, Barker tiene un plan de reserva: lleva un reloj Apple.

