Matt Hancock, el ministro de Salud británico que manejó la crisis la pandemia, fue suspendido por participar de un reality show

El partido conservador en el poder suspendió el martes a Matt Hancock, ex ministro de Sanidad durante la pandemia de coronavirus, por aparecer en un reality show.

El diputado, de 44 años, se ausentará del Parlamento mientras participa en la última serie del programa de ITV “I’m A Celebrity... Get Me Out Of Here!” de la ITV (”Soy un famoso, ¡sáquenme de aquí!”).

El programa lleva a un grupo de nombres conocidos -algunos más conocidos que otros- a una selva tropical en Australia, enfrentándolos a los elementos y a desafíos que implican serpientes y otros bichos espeluznantes.

Uno de los concursantes anteriores fue la colega conservadora de Hancock, la ex ministra de Cultura Nadine Dorries, que se vio obligada a comer el ano de un avestruz en el programa en 2012. En su momento, Dorries fue criticada por no pedir permiso para ir al programa y también fue suspendida. Fue la primera concursante expulsada de esa temporada.

El jefe de los conservadores, Simon Hart, encargado de la disciplina del partido, tomó un camino similar al enterarse de la participación de Hancock. “He considerado la situación y creo que es un asunto lo suficientemente serio como para justificar la suspensión con efecto inmediato”, añadió.

El primer ministro Rishi Sunak, que desairó públicamente a Hancock cuando fue acosado por sus partidarios tras ser nombrado la semana pasada, también lo desaprueba, según un portavoz.

“El primer ministro cree que en un momento difícil para el país, los diputados deben trabajar duro para sus electores”, dijo el portavoz. Añadió que es “poco probable” que Sunak se presente.

Uno de los partidarios de Hancock defendió su participación, diciendo que el programa ayudaría a conectar con los “políticamente desvinculados” y mostraría “el lado humano” de los políticos.

Entre los famosos que participan en el programa este año se encuentra el ganador de la Copa del Mundo de rugby de Inglaterra, Mike Tindall, cuya esposa Zara es medallista olímpica de salto de obstáculos y sobrina del rey Carlos III.

El más destacado es Boy George, el cantante y DJ de Culture Club que, al parecer, ha firmado un acuerdo con los productores para no comer carne, ya que es vegano.

Hancock fue una figura pública siempre presente en Reino Unido durante la pandemia de coronavirus, pero se vio obligado a dimitir tras incumplir las normas de distanciamiento social.

Se filtró una grabación de una cámara de seguridad en el trabajo en la que se le veía a los besos con su asesora y antigua amiga de la universidad, Gina Coladangelo.

La captura de video que llevó a la dimisión de Hancock

Matt Hancock y su asistente Gina Coladangelo (Reuters)

Posteriormente, dejó a su mujer y, al parecer, está intentando volver a la política.

El libro de Hancock, “Pandemic Diaries. The Inside Story of Britain’s Battle Against Covid” (Diarios de la Pandemia. La historia interna de la batalla británica contra el COVID), se publicará en diciembre.

