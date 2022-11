El atacante de la casa de Nancy Pelosi quería que fuera al Congreso en silla de ruedas: “Le iba a romper las rodillas”

Nancy Pelosi y su esposo Paul Pelosi en un evento en Washington (Reuters)

El hombre acusado de atacar con un martillo al marido de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo a la policía que su plan era retener a la líder demócrata como rehén y “romperle las rodillas” para demostrar a otros miembros del Congreso que había “consecuencias en las acciones”, según informaron el lunes las autoridades.

En una escalofriante denuncia federal, las autoridades afirman que David DePape, de 42 años, que llevaba bridas, cinta adhesiva y una cuerda en una mochila, irrumpió en la casa de la pareja en San Francisco la madrugada del viernes, subió al piso superior donde dormía Paul Pelosi, de 82 años, y exigió hablar con “Nancy”.

“Esta casa y la propia portavoz eran objetivos específicos”, dijo la fiscal del distrito de San Francisco, Brooke Jenkins, en una rueda de prensa celebrada el lunes por la noche en la que anunció los cargos estatales contra DePape, entre ellos el de intento de asesinato.

“Esto tuvo una motivación política”, dijo Jenkins. Imploró al público que “vigilemos las palabras que decimos y bajemos el volumen de nuestra retórica política”.

La policía rodea la casa donde ocurrió el ataque (via Reuters)

Los investigadores creen que DePape había estado investigando de antemano para atacar a Pelosi, dijo Jenkins en una entrevista con The Associated Press. “Esto no fue algo que hizo de forma improvisada”, dijo.

Las autoridades dijeron que DePape rompió una puerta de cristal en la parte trasera de la casa con un martillo, fue al dormitorio de arriba y le dijo a un sorprendido Paul Pelosi que se despertara.

Cuando Paul Pelosi le dijo al intruso que su mujer no estaba en casa, DePape dijo que esperaría, incluso después de que le dijeran que no estaría en casa durante algunos días. El asaltante empezó entonces a sacar bridas para atar a Pelosi, según la denuncia.

DePape dijo a los investigadores que quería hablar con la presidenta Pelosi y que la veía como la “líder de la manada de mentiras del Partido Demócrata”, según la denuncia de ocho páginas.

“Si ella le decía a DePape la ‘verdad’, él la dejaría ir y si ella ‘mentía’, él le iba a romper las rodillas”, alega la denuncia.

(via Reuters)

“Al romperle las rótulas a Nancy, tendría que ser llevada en silla de ruedas al Congreso, lo que demostraría a otros miembros del Congreso que las acciones tenían consecuencias”, dijo DePape dijo a los investigadores según el reporte.

La denuncia federal dice que DePape dijo que quería “utilizar a Nancy para atraer” a otra persona, pero no da detalles de tal plan.

Después de que DePape se enfrentara a Paul Pelosi en su dormitorio, éste trató de llegar a un ascensor de la casa para alcanzar un teléfono, pero DePape le bloqueó el paso, dijo Jenkins. En camisón, Pelosi le dijo entonces al asaltante que tenía que ir al baño, lo que le permitió llegar a su teléfono móvil y llamar al 911, según las autoridades.

La policía fue enviada a la casa en el exclusivo barrio de Pacific Heights alrededor de las 2:20 de la madrugada del viernes. Llegaron dos minutos más tarde y vieron a los dos hombres luchando por un martillo, y luego DePape golpeó a Pelosi al menos una vez antes de ser abordado por los agentes, dijo Jenkins.

Dijo que las imágenes de las cámaras corporales de la policía “muestran el ataque en sí”. La policía encontró más tarde un segundo martillo, junto con una cuerda, cinta adhesiva y un diario en la mochila de DePape.

En un comunicado a última hora del lunes, la presidenta Pelosi dijo que su familia estaba “muy agradecida” por los “miles de mensajes que transmiten preocupación, oraciones y cálidos deseos.” Su marido fue operado de una fractura de cráneo y otras lesiones tras el ataque. Dijo que estaba haciendo “progresos constantes en lo que será un largo proceso de recuperación”.

David DePape

La cruda narración expuesta por los fiscales estatales y federales contrasta con las bromas burlonas y las teorías conspirativas difundidas por figuras de la extrema derecha e incluso por algunos líderes republicanos justo una semana antes de las elecciones de mitad de mandato. Se está registrando un número récord de amenazas de seguridad contra legisladores y funcionarios electorales.

En un acto de campaña celebrado el lunes en Arizona, Kari Lake, candidata republicana a la gobernación, arrancó sonoras carcajadas al bromear sobre la seguridad en la casa de Pelosi.

Además de los cargos estatales, DePape también fue acusado el lunes en un tribunal federal de influir, obstaculizar o tomar represalias contra un funcionario federal amenazando o lesionando a un familiar. También se enfrenta a un cargo de intento de secuestro de un funcionario de Estados Unidos por sus funciones oficiales.

No se ha designado un abogado para DePape. Está previsto que sea procesado el martes por los cargos estatales, y los fiscales pedirán que permanezca en prisión sin fianza.

En la ambulancia del hospital, Paul Pelosi dijo a la policía que nunca había visto a DePape, según la denuncia. Y Jenkins dijo el domingo: “No tenemos nada que sugiera que estos dos hombres se conocían antes de este incidente”, una declaración que contradice las vulgares sugerencias sin fundamento en las redes sociales.

Paul Pelosi (via Reuters)

DePape dijo a los investigadores que no se fue a pesar de que sabía que Paul Pelosi había llamado al 911 porque “al igual que los padres fundadores de Estados Unidos con los británicos, estaba luchando contra la tiranía sin la opción de rendirse”, dijo la declaración jurada.

Pelosi, que estaba en Washington DC en el momento del atentado, regresó rápidamente a California. A diferencia de los presidentes, los líderes del Congreso tienen protección de seguridad para ellos mismos, pero no para sus familias.

DePape es un ciudadano canadiense que entró legalmente en Estados Unidos en el año 2000, pero que ha permanecido en el país mucho tiempo después de que su visado expirara, según un funcionario estadounidense que no estaba autorizado a hablar del asunto públicamente y que habló bajo condición de anonimato.

La familia describió a DePape como una persona distanciada, y era conocido por algunos en San Francisco como un activista a favor de la desnudez que parecía abrazar una serie de teorías conspirativas. DePape ha vivido durante los últimos dos años en un garaje de una residencia en Richmond, California, según la denuncia.

El ataque fue un eco inquietante de la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos, cuando los alborotadores que intentaban anular la derrota electoral de Joe Biden frente a Donald Trump irrumpieron en los pasillos gritando inquietantemente “¿Dónde está Nancy?”.

Elon Musk tuiteó el fin de semana, y luego borró, las teorías conspirativas de un sitio web marginal a sus millones de seguidores, ya que su compra de Twitter ha suscitado la preocupación de que la plataforma de medios sociales ya no trate de limitar la desinformación y el discurso de odio.

El hijo de Trump, Donald Trump Jr., fue uno de los que se burló del ataque a Paul Pelosi, tuiteando burdas bromas al respecto.

Con casi 10.000 amenazas contra miembros del Congreso en el último año, la Policía del Capitolio de Estados Unidos ha aconsejado a los legisladores que tomen precauciones. El jefe Tom Manger, que dirige el cuerpo, ha dicho que la amenaza de los atacantes solitarios ha ido creciendo y que la amenaza más importante a la que se enfrenta el cuerpo es el número históricamente alto de amenazas contra los legisladores, miles más que unos años antes.

La paliza al marido de la portavoz se suma a otros ataques y amenazas. Este verano, un hombre que llevaba una pistola, un cuchillo y bridas fue detenido cerca de la casa del juez del Tribunal Supremo Brett Kavanaugh en Maryland tras amenazar con matarlo. En 2017, el representante republicano Steve Scalise resultó gravemente herido cuando un partidario de Bernie Sanders abrió fuego contra los republicanos en un entrenamiento de béisbol del Congreso.

(Con información de AP/Por Lisa Mascaro, Stefanie Dazio y Terry Chea)

