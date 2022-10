Un presentador de RT llamó en vivo a ahogar y quemar niños ucranianos

El directivo de la señal rusa perdió el control durante una entrevista en vivo

Un presentador de los medios de comunicación rusos controlados por el Estado dijo que los niños ucranianos que veían a los rusos como ocupantes durante el dominio soviético deberían haber sido ahogados. La criminal declaración sucedió en directo en un programa emitido la semana pasada, cuando el presentador de RT Anton Krasovsky dijo que los niños que criticaban a Rusia deberían haber sido “arrojados directamente a un río con una fuerte corriente”.

Krasovsky -uno de los comentaristas pro-guerra del Kremlin que ha sido sancionado por la Unión Europea- llamó a quemar y a ahogar niños en medio de una conversación con el autor ruso de ciencia ficción Sergei Lukyanenko, que contó cómo, cuando visitó Ucrania por primera vez en la década de 1980, los niños le dijeron que vivirían mejor si no fuera porque Moscú ocupaba su país.

“Deberían haber sido ahogados en el (río) Tysyna”, dijo Krasovsky en respuesta. Sino, como alternativa, dijo, podrían haberlo metido en cabañas “y quemarlos”.

En un breve segmento de la entrevista, que se compartió en las redes sociales, Krasovsky también se rió de los informes de que los soldados rusos habían violado a mujeres ucranianas de edad avanzada durante la invasión.

El comentario de Krasovsky desató la indignación en Ucrania y Occidente, alimentando las acusaciones de que Rusia pretende erradicar a los ucranianos como raza.

“Los gobiernos que aún no han prohibido RT deben ver este fragmento”, dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, en un tuit que enlazaba con un fragmento de la entrevista. “Incitación agresiva al genocidio (juzgaremos a esta persona por ello), que no tiene nada que ver con la libertad de expresión. Prohibir RT en todo el mundo”, añadió Kuleba.

La televisión estatal rusa, fuertemente controlada por el Kremlin, es foco de incitación a la invasión rusa de Ucrania. Los presentadores han desestimado sistemáticamente las denuncias de crímenes de guerra rusos y muchos han utilizado el tiempo de aire para pedir al presidente ruso Vladimir Putin que adopte un enfoque aún más agresivo en la invasión.

Finalmente RT despidió a Krasovsky.

Desinformación

En Rusia, la mayor parte de los medios están controlados directa o indirectamente por el Estado o por grupos afines al Presidente Putin. Los pocos medios independientes que se mantienen encuentran muchas limitaciones a su trabajo y muchos de ellos son calificados como “agentes extranjeros”.

Putin utiliza la cadena de televisión rusa Russia Today (RT) para desinformar sobre su invasióna ucrania (REUTERS/Maxim Shemetov)

Hoy, palabras como “guerra”, “ejército ucraniano” o “invasión” no pueden ser usadas por los medios bajo amenaza de bloqueo de la web y multa económica. Los medios audiovisuales no emiten imágenes de Ucrania, como no han mostrado imágenes de los hospitales rusos durante la pandemia. Son realidades ajenas a los ciudadanos rusos.

Sin embargo, sí utiliza los medios como RT para fomentar el odio hacia los ucranianos.

