Rusia renovó su amenaza atómica y advirtió en la ONU que extenderá su doctrina nuclear a los territorios ucranianos que anexione

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, se dirige a la sesión 77 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York, Estados Unidos. 24 de septiembre, 2022. REUTERS/Eduardo Munoz

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha advertido este sábado desde Nueva York de que la doctrina nuclear para la defensa de los territorios de la Federación Rusa se aplicará inmediatamente a cualquier territorio que se sume a la federación. “La totalidad del territorio de la Federación Rusa conforme está recogido en la Constitución de la Federación Rusa, que se puede ampliar, está bajo la protección del Estado. Es absolutamente natural”, ha afirmado Lavrov en rueda de prensa desde Nueva York, donde se celebra estos días la sesión anual de la Asamblea General de la ONU.

“Todas las leyes, doctrinas, conceptos y estrategias de la Federación Rusa se aplican a su territorio en su integridad”, ha añadido en respuesta a una pregunta sobre si se aplica la doctrina nuclear a las regiones que se adhieran a la federación.

En cuanto a la posible reacción de Estados Unidos a la posible anexión de Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia y Khersón, Lavrov ha descartado entrar en “especulaciones”. “He oído que Estados Unidos amenazaba con algún tipo de respuesta. He oído al presidente (Joe) Biden decir que si se celebraban los referéndums y se aplicaba su resutlado, Rusia tendría que afrontar unas sanciones ‘infernales’ o algo así (...). No tenía constancia de que Estados Unidos y Ucrania fueran aliados conectados por una cadena tan peligrosa”, ha apuntado.

En ese sentido, Lavrov ha destacado que Estados Unidos no se ha declarado parte beligerante en el conflicto y por lo tanto debe cumplir con las convenciones internacionales que prohíben el suministro de todo material militar. “Estados Unidos, la UE y la OTAN, al dar armas a Kiev no pueden decir que sean neutrales y que no participa en el conflicto”, ha argumentado.

La advertencia de Lavrov se suman a las palabras del priopio Putin que el miércoles pasado volvió a poner en el foco la posibilidad de un ataque nuclear ruso.

El presidente de ruso volvió a arremeter contra Occidente

“Cuando la integridad territorial de nuestro país se vea amenazada, sin duda utilizaremos todos los medios a nuestro alcance para proteger a Rusia y a nuestro pueblo. Esto no es un bluf”, dijo Putin. “Aquellos que intentan chantajearnos con armas nucleares deben saber que el viento se les puede poner en contra”, agregó.

De cumplir con sus amenazas, analistas afirman que Moscú posiblemente despliegue una o más armas nucleares “tácticas”. Se trata de armas atómicas pequeñas con un poder explosivo que va desde 0,3 hasta 100 kilotones, comparadas con los 1,2 megatones de la mayor cabeza nuclear estratégica estadounidense o con la bomba de 58 megatones probada por Rusia en 1961.

Las bombas tácticas están diseñadas para tener un impacto limitado en el campo de batalla, mientras que las armas estratégicas están diseñadas para pelear y ganar guerras sin cuartel.

Sin embargo los términos “pequeñas” y “limitadas” son relativos. La bomba atómica que Estados Unidos arrojó sobre Hiroshima en 1945, con un efecto devastador, tenía un poder de 15 kilotones.

Después de que los líderes occidentales aprovecharon la tribuna de la ONU para denunciar la invasión rusa de Ucrania, Lavrov dijo solo quieren que el mundo entero se convierta en su “patio trasero”, como preconizaba la doctrina Monroe en el siglo XIX, que declaró que América Latina estaba bajo su única esfera de influencia.

Occidente, dijo, ha optado por la “confrontación” y no “hay una tercera opción posible ni compromisos”, proclamándose como los “dueños del mundo” en el que o “estás con nosotros o contra nosotros”.

