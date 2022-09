Rusia ya no controla todo el territorio de Luhansk: el Ejército ucraniano retomó una población en esa región

Ucrania asegura haber recuperado territorios del Luhansk

Ucrania aseguró este martes que ha recuperado territorios que se encontraban bajo la ocupación rusa en la región de Luhansk, cerca de la frontera con Rusia, como parte de su intención de impulsar su contraofensiva hacia el este del país.

Las tropas ucranianas recuperaron un pueblo cercano a la ciudad oriental de Lysychansk, en una victoria pequeña pero simbólica que significa que Rusia ya no tiene el control total de la región de Luhansk, uno de los principales objetivos de guerra del presidente ruso, Vladimir Putin, según publicó The Guardian.

El gobernador de Luhansk, Serhiy Haidai, dijo que las fuerzas armadas de Ucrania tenían el “control total” de Bilohorivka. “Es un suburbio de Lysychansk. Pronto sacaremos a estos cabrones de allí con una escoba”, dijo. “Paso a paso, centímetro a centímetro, liberaremos toda nuestra tierra de los invasores”.

“Habrá una dura lucha por cada centímetro”, agregó uno de los oficiales ucranianos.

El Estado Mayor del Ejército ucraniano confirmó las pérdidas rusas en un ataque en la ciudad de Novoaidar en Luhansk, alegando que “alrededor de 50 unidades de equipo militar fueron destruidas y dañadas, y se destruyeron municiones”, según publicó la cadena CNN.

“Además, cerca del asentamiento de Svatove, unidades de las Fuerzas de Defensa atacaron el área donde se concentraba la mano de obra del enemigo. Se sabe que el 70% del personal que se encontraba en la instalación especificada murió”, aseguró.

Ucrania había denunciado en ocaciones anteriores que la presencia de mano de obra rusa en la región, se estaba convirtiendo en un problema creciente.

“Los documentos emitidos anteriormente que posponían la movilización de unos 500 empleados de la planta metalúrgica de Yenakiieve han sido cancelados. Además, se introdujo una prohibición sobre la salida de hombres del territorio de Crimea ocupada temporalmente sin el permiso de los comisariados militares”, dijo el Estado Mayor.

Ucrania estaba empleando tanques rusos capturados para consolidar sus avances en el noreste del país en medio de su contraofensiva, dijo un centro de estudios con sede en Washington el martes, mientras Kiev prometió a seguir avanzando en los territorios ocupados por Moscú.

Soldados ucranianos viajan en tanques durante una operación de contraofensiva, en medio del ataque de Rusia a Ucrania

Citando una denuncia rusa, el Instituto para el Estudio de la Guerra señaló que Ucrania había estado utilizando tanques T-72 abandonados por las fuerzas de Moscú para avanzar sobre la región ocupada de Luhansk.

“El pánico inicial de la contraofensiva llevó a las tropas rusas a abandonar equipos de alta calidad y en buen estado, en lugar del que dejaron atrás cuando se retiraron de Kiev en abril, que estaban en peor estado, lo que indica la gravedad de los problemas rusos”, afirmó el Instituto.

Ucrania lanzó su contraofensiva a principios de mes y ha avanzado a territorios alrededor de su segunda mayor ciudad, Kharkiv. Videos y fotos mostraron a las tropas ucranianas incautando tanques, munición y otras armas que Moscú dejó atrás en una retirada aparentemente caótica.

En su operativo, las autoridades ucranianas hallaron cientos de tumbas cerca de la ciudad liberada de Izium. Yevhenii Yenin, viceministro ucraniano del Interior, dijo en una emisión nacional que las autoridades estaban exhumando cadáveres “con signos de muerte violenta”.

“Hay muchos”, indicó Yenin.”Hay costillas rotas y cráneos rotos, hay hombres con las manos atadas, mandíbulas rotas y genitales cercenados”.

Un miembro del Servicio de Emergencia de Ucrania camina junto a los cuerpos en un lugar de entierro masivo durante una exhumación, mientras continúa el ataque de Rusia contra Ucrania, en la ciudad de Izium, recientemente liberada por las Fuerzas Armadas de Ucrania, en la región de Kharkiv

Las autoridades ucranianas han denunciado también torturas de las fuerzas rusas a residentes en las zonas ocupadas, incluyendo descargas eléctricas con radioteléfonos de la época soviética. Rusia ha negado repetidamente haber abusado o asesinado a sus prisioneros, aunque los funcionarios ucranianos encontraron fosas comunes en los alrededores de la ciudad de Bucha tras una fracasada ofensiva rusa sobre Kiev al inicio de la guerra.

Mientras, la ofensiva ucraniana continúa en el sur del país. El instituto, citando al ejército ucraniano, dijo que Kiev había destruido depósitos de municiones, dos puestos de mando y un sistema de guerra electrónica.

El comando militar del sur de Ucrania dijo antes el martes que sus tropas hundieron una barcaza rusa que trasladaba soldados y armas a través del río Dniéper, cerca de la ciudad ocupada de Nova Kakhovka. No ofreció más detalles sobre el incidente en la región de Jersón, controlada por Rusia, que es uno de los principales objetivos en la contraofensiva de Kiev.

Por otra parte, el cibersitio del destacado grupo ruso de mercenarios Wagner Group parecía haber sido objetivo de un ciberataque y el martes en la mañana no funcionaba. El lunes en la noche, IT Army of Ukraine, un grupo de hackers que respaldan a Kiev, publicó una captura de pantalla que, al perecer, mostraba que la web había sido sustituida con imágenes de soldados rusos muertos.

Además, Moscú podría haber trasladado sus submarinos de clase Kilo desde su base en la península de Crimea al sur de Rusia por temor a que sean alcanzados por fuego ucraniano de largo alcance, dijo el ejército de Gran Bretaña en su parte diario de inteligencia el martes.

(Con información de AP)

SEGUIR LEYENDO: