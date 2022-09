La corona hizo una excepción con la vestimenta del sancionado príncipe Andrés para el funeral de la reina Isabel II, pero no con la de Harry

El príncipe Andrés es insultado en Edimburgo

“¡Andrés, eres un viejo enfermo!”. Este grito lanzado el lunes contra el tercer hijo de Isabel II en Edimburgo ejemplifica la incomodidad que plantea la presencia de este príncipe caído en desgracia en el adiós a la difunta reina, y los protocolos que tuvieron que definirse sobre su presencia y vestimenta.

El lunes, el hombre de 62 años era el único hijo de la difunta monarca que caminaba vestido de civil detrás del féretro, mientras que sus hermanos, el rey Carlos III y los príncipes Ana y Eduardo, vestían uniformes militares de gala.

La reina, de quien se dijo durante mucho tiempo que veía a Andrés como su “hijo predilecto”, lo despojó de sus títulos a principios de 2022 por un escándalo de agresión sexual a una menor, decisión tomada supuestamente bajo la presión del actual monarca Carlos III y del flamante príncipe heredero Guillermo. Es por eso que Andrés no ha estado usando la vestimenta militar en los solemnes actos fúnebres, y se limitó a colgar sus medallas sobre su saco “de civil”.

No obstante, el duque de York podrá vestir el atuendo militar durante la celebración de la vigilia final en Westminster Hall (Londres), “como señal especial de respeto”, según confirmó esta semana el palacio de Buckingham.

Sin embargo, no todos los apartados de las tareas reales recibirán el mismo trato. Hasta el momento, el príncipe Harry no ha sido beneficiado con ese detalle, no menor, aunque él también ha servido al ejército. Y no ha sido despojado de los títulos por un caso judicial sino por la decisión de establecer un modo diferente de vida con su familia en los Estados Unidos.

El contraste de Andrés con sus tres hermanos durante la procesión fúnebre en Edimburgo (Reuters)

Su papel durante los 11 días de luto nacional es uno de los varios problemas incómodos para la Casa de Windsor, que también debe lidiar con la ruptura entre el heredero al trono, Guillermo, y su hermano Enrique, que el sábado aparecieron inesperadamente juntos.

Muestra de la incomodidad fue el grito lanzado por un hombre, mientras el expiloto de helicóptero caminaba en silencio detrás del coche fúnebre que transportaba los restos mortales de su madre a la catedral de Saint Giles en Edimburgo para un oficio religioso.

Durante el fin de semana, Andrés también se unió a otros miembros de la realeza para saludar al público congregado fuera del Castillo de Balmoral y para acoger el féretro cuando llegó a Edimburgo, la capital escocesa.

“Como miembro de la familia, como hijo de la reina, [Andrés] esta lógicamente de luto por su madre”, pero “me sorprendería mucho que haya algún papel para el duque de York en el futuro”, estima Robert Hazell, experto constitucional de la University College London.

El príncipe Andrés viste de civil pero luce sus medallas (AFP)

El papel de este ex playboy divorciado también acaparó las miradas durante los funerales de su difunto padre, el príncipe Felipe, en marzo. Sorpresivamente, Andrés llegó junto a la reina en automóvil y la acompañó por el pasillo de la Abadía de Westminster.

Millonario acuerdo

Su exilio refleja el grave daño que se estima que hizo a la familia real con su amistad con el magnate Jeffrey Epstein, quien se suicidó en agosto de 2019 en Estados Unidos tras ser acusado de explotación sexual de menores.

Andrés, padre de dos hijas --las princesas Beatriz y Eugenia--, fue acusado de abusar sexualmente de Virginia Giuffre cuando tenía 17 años, unas acusaciones a las que puso fin pagando millones de dólares en virtud de un acuerdo extrajudicial.

El príncipe Andrés y Virginia Roberts, hoy llamada Virginia Giuffre (Eliot Press/The Grosby Group)

El duque de York, que ya enfrentaba llamados para alejarse de la vida pública, dio una desastrosa entrevista a la BBC en 2019 en la que ofreció una defensa poco convincente y cuestionó la autenticidad de una fotografía de él junto a Giuffre.

“Las monarquías que han perdido el apoyo popular han desaparecido. Cualquier monarca astuto siempre está atento a la opinión pública y responde rápidamente”, explica Hazell. “Esperaría que Carlos no fuera muy diferente de su madre”, agrega.

El biógrafo real Robert Jobson informó esta semana que Guillermo, a quien se vio conduciendo a Andrés a Balmoral para acompañar a la reina en su lecho de muerte, se opone a un regreso de su tío a la vida pública.

El otrora popular miembro de la familia real por su servicio activo durante la Guerra de las Malvinas contra Argentina en 1982 parece destinado ahora a responsabilidades privadas más modestas.

(AFP)

Él y su exesposa Sarah Ferguson, que continúan compartiendo una casa cerca del Castillo de Windsor, adoptarán a los amados perros corgi de la reina, Muick y Sandy, luego de la muerte de la soberana, dijo su portavoz el fin de semana.

(Con información de AFP)

SEGUIR LEYENDO: