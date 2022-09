Canadá: reportan un tiroteo y sospechosos armados a la fuga en la ciudad donde ayer asesinaron a 10 personas

Policía en Saskatchewan, Canadá. REUTERS/David Stobbe

La policía canadiense reportó un tiroteo donde varios sospechoso armados se dieron a la fuga. El hecho ocurrió Saskatchewan, en el centro de Canadá, la misma zona de ayer al menos 10 personas murieron y otras 15 resultaron heridas en un apuñalamiento múltiple.

Tras el tiroteo de hoy, las autoridades le pidieron a la comunidad de buscar refugio y no salir hasta nuevo aviso; de no acercarse a personas no conocidas y reportar cualquier acto sospechoso.

Según la policía, el tiroteo de hoy no estaría relacionado con el ataque a cuchillo del domingo.

Respecto al atentado del domingo, la Policía Montada canadiense emitió este lunes órdenes de arresto contra Damien y Myles Sanderson, los dos sospechosos del asesinato de 10 personas.

Myles Sanderson fue acusado de tres asesinatos además de un intento de asesinato. La Policía Montada añadió que los cargos contra Damien Sanderson son un asesinato y un intento de asesinato.

Pero las autoridades advirtieron de que, a medida que la investigación avance, añadirán más cargos contra los dos acusados.

Rhonda Blackmore, comandante de la Policía Montada de Canadá en la provincia de Saskatchewan, donde el domingo 10 personas murieron y otras 15 resultaron heridas, todas ellas apuñaladas, señaló en un comunicado que centenares de agentes están participando en la investigación.

“A la gente de Saskatchewan, por favor, que sepan que estamos utilizando todos los recursos humanos, de investigación y tecnológicos que tenemos para localizar y arrestar a las personas responsables de esta tragedia y garantizar su seguridad”, afirmó Blackmore.

Los ataques con arma blanca se iniciaron a primeras horas del domingo en la reserva indígena de James Smith Cree Nation y en la cercana localidad de Weldon.

La Policía no ha indicado los posibles motivos de los ataques pero sí ha señalado que algunas de las víctimas fueron agredidas de forma intencional.

Noticia en desarrollo...