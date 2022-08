Rusia sufre problemas técnicos con los drones militares que compró a Irán para usarlos en Ucrania

Inspección de drones en un ensayo del ejército iraní (AFP/archivo)

Rusia está enfrentando problemas técnicos con los drones de fabricación iraní adquiridos a Teherán este mes para utilizarlos en su guerra con Ucrania, según informaron funcionarios de la administración Biden.

Se trata de “numerosos fallos” en los dispositivos, según las fuentes que declararon bajo anonimato para discutir la evaluación de la inteligencia estadounidense.

También, apuntaron que la entrega de vehículos aéreos no tripulados Mohajer-6 y de la serie Shahed durante varios días de este mes es probablemente parte de un plan ruso para adquirir cientos de vehículos aéreos no tripulados iraníes.

La agencia AP informó la semana pasada de que Rusia había obtenido recientemente cientos de aviones no tripulados iraníes capaces de ser utilizados en su guerra contra Ucrania, a pesar de las advertencias de Estados Unidos a Teherán de no enviarlos. El Washington Post informó por primera vez de que Rusia ha tenido problemas técnicos con los drones iraníes.

Los operadores rusos siguen entrenándose en Irán sobre el uso de estos sistemas. La semana pasada, el régimen persa divulgó imágenes de ensayos con drones en una ubicación no detallada.

Lanzamiento de drones en Irán. Oficiales rusos están en ese país entrenándose con el uso de equipos (Wana/Reuters)

Las fuentes indicaron que Rusia sufre numerosos problemas técnicos (Wana/Reuters)

Los drones pueden realizar ataques aire-superficie, guerra electrónica y tiro al blanco, en el campo de batalla en Ucrania, dijeron los funcionarios.

La administración de Biden publicó el mes pasado imágenes por satélite que indican que funcionarios rusos visitaron el aeródromo de Kashan el 8 de junio y el 5 de julio para ver los drones iraníes. En ese momento, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, afirmó que la administración tiene “información de que el gobierno iraní se está preparando para proporcionar a Rusia varios cientos de vehículos aéreos no tripulados”.

Al enfrentarse a sanciones económicas y a límites en sus cadenas de suministro debido a su invasión de Ucrania, Rusia está recurriendo a Irán como socio clave y proveedor de armas. El avión ruso fue cargado con el equipo de UAV en un aeródromo en Irán durante varios días este mes antes de que el armamento fuera llevado a Rusia, dijeron los funcionarios.

(Wana/Reuters)

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo a los periodistas a primera hora del lunes que la administración no tenía “ninguna actualización” sobre si los aviones no tripulados habían sido entregados. Añadió que EE.UU. no ha “visto nada que nos dé una sensación de comodidad” y que “la adquisición, y la entrega, sigue en ciernes”.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Hossein-Amir Abdollahian, dijo el mes pasado que Teherán tenía “varios tipos de colaboración con Rusia, incluso en el sector de la defensa”. Aunque añadió que no ayudará a ninguno de los bandos, evitó confirmar o negar el envío de drones.

Los funcionarios de la administración confirmaron los detalles del suministro de drones por parte de Irán a Rusia en un momento en el que la Casa Blanca también está tratando de presionar a Teherán para que vuelva a cumplir con el acuerdo nuclear de 2015.

La semana pasada, la administración completó su revisión de los comentarios de Irán sobre una propuesta europea para reiniciar el acuerdo que fue negociado durante la administración del presidente Barack Obama y desechado en 2018 por el entonces presidente Donald Trump en 2018.

(Con información de AP/Por Aamer Madhani)

