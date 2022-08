Turquía se suma a China para financiar la invasión de Putin a Ucrania: duplicó sus importaciones de petróleo ruso

Vladimir Putin estrecha la mano del presidente de Turquía, Tayyip Erdogan (REUTERS/Pavel Golovkin/Archivo)

Turquía ha duplicado sus importaciones de petróleo de Rusia este año, según datos de Refinitiv Eikon publicados el lunes, en un momento en el que ambos países se disponen a ampliar su cooperación en el ámbito empresarial y, sobre todo, en el del comercio energético, frente a las sanciones de Occidente contra Moscú.

El comercio entre Turquía y Rusia ha estado aumentando desde la primavera, ya que las empresas turcas que no tienen prohibido comerciar con sus homólogas rusas han intervenido para llenar el vacío creado por las empresas de la Unión Europea, que abandonaron Rusia tras su invasión de Ucrania a principios de este año. Rusia califica sus acciones en Ucrania de “operación militar especial”.

Turquía aumentó las importaciones de petróleo de Rusia , incluidos los grados Urals y Siberian Light, más allá de 200.000 barriles por día (bpd) en lo que va de año, en comparación con solo 98.000 bpd en el mismo período de 2021, según datos de Refinitiv.

Turquía no sancionó a Rusia por sus acciones en Ucrania, diciendo que sigue dependiendo del suministro energético ruso.

El presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo turco Tayyip Erdogan se reunieron a principios de agosto y acordaron impulsar la cooperación empresarial. Las principales refinerías de Turquía, Tupras y la refinería STAR de SOCAR de Azerbaiyán, aumentaron significativamente la ingesta de crudo ruso de los Urales y de petróleo ligero siberiano este año, mientras que disminuyeron las compras de grados del mar del Norte, Irak y África Occidental, mostraron los datos.

En los últimos años, la refinería STAR ha aumentado las compras de las calidades noruega Johan Sverdrup e iraquí, de calidad similar a la de los Urales, ya que el precio del petróleo ruso ha aumentado.

(REUTERS/Richard Carson/Archivo)

Este año, los precios del petróleo ruso cayeron a mínimos históricos frente a la referencia Brent, mientras que los precios de los grados de petróleo del mar del Norte e Irak mejoraron. Se espera que la refinería STAR compre unos 90.000 bpd de petróleo de Rusia durante el periodo de enero a agosto de 2022, frente a los 48.000 bpd del mismo periodo del año pasado, según los datos de Refinitiv Eikon.

Las refinerías de Tupras comprarán unos 111.000 bpd de petróleo a Rusia entre enero y agosto de este año, frente a los 45.000 bpd del mismo periodo del año pasado, según los datos. “La elección de las refinerías turcas es obvia, ya que no tienen límites en la compra de petróleo ruso” , dijo un comerciante del mercado petrolero mediterráneo, que declinó ser nombrado por no estar autorizado a hablar con la prensa. Añadió que los buenos márgenes de refinado del petróleo de los Urales apoyaron los beneficios de las refinerías turcas. El Ministerio de Energía de Turquía, Tupras y SOCAR no respondieron inmediatamente a las peticiones de comentarios de Reuters.

(Información de Reuters; información adicional de Can Sezer; edición de Josie Kao; traducción de Flora Gómez)

