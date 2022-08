Los videos de la fiesta de la primer ministra de Finlandia dividen la opinión pública

Nuevo video de la fiesta de Sanna Marin

En un video filtrado, se ve a la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, bailando y cantando con amigos en una fiesta privada. La líder de 36 años posa para la cámara. Se sienta de rodillas, con las manos detrás de la cabeza. Está enredada en un abrazo grupal. La está pasando bien.

Innumerables videos similares son compartidos diariamente en las redes sociales por jóvenes y no tan jóvenes que festejan en Finlandia y en todo el mundo. Pero la filtración ha desencadenado un debate entre los finlandeses sobre qué nivel de revelación es inapropiado para un primer ministro, especialmente teniendo en cuenta el ataque de la vecina Rusia contra Ucrania, que llevó a Finlandia y Suecia, neutrales desde hace mucho tiempo, a solicitar la membresía de la OTAN.

Marin, que lidera el Partido Socialdemócrata de centroizquierda, se ha enfrentado a un aluvión de preguntas: ¿Había drogas? ¿Alcohol? ¿Estaba trabajando o de vacaciones de verano? ¿Estaba el primer ministro lo suficientemente sobrio como para manejar una emergencia si hubiera surgido una?

El video, claramente filmado por alguien en la fiesta, se filtró en las redes sociales y llamó la atención de los medios finlandeses esta semana. Marin dijo que asistió a la fiesta en las últimas semanas, pero se negó a decir exactamente dónde y cuándo.

También reconoció que ella y sus amigos celebraban de una “manera bulliciosa” y que había alcohol, pero, que ella sepa, no había drogas involucradas. Dijo el viernes que se sometió a una prueba de drogas para poner fin a la especulación sobre sustancias ilegales.

La primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, habla con miembros de los medios de comunicación en Kuopio, Finlandia, el 18 de agosto de 2022. Matias Honkamaa/Lehtikuva/via REUTERS

“Espero que en el año 2022 se acepte que incluso los tomadores de decisiones bailen, canten y vayan a fiestas”, dijo Marin a los periodistas. “No deseaba que se difundiera ninguna imagen, pero depende de los votantes decidir qué piensan al respecto”.

La primera ministra, que está casada y tiene una hija de 4 años, ha insistido a menudo en que a pesar de que es la jefa del gobierno de Finlandia, es como cualquier otra persona de su edad a la que le gusta pasar un buen rato con amigos y familiares en su tiempo libre.

En Helsinki las opiniones están divididas.

Josua Fagerholm, que trabaja en marketing, dijo que el episodio era potencialmente perjudicial para la reputación de Finlandia y para la confianza del público en los políticos finlandeses. “Creo que es importante que nuestros políticos sean respetables y gocen de la confianza del público. Así que no creo que sea una buena mirada”, expresó.

Anu Koivonen, profesora de estudios de género en la Universidad de Turku de Finlandia, explicó que la fiesta en sí no era un gran problema, pero el hecho de que el video filtrado pudiera verse como un lapso de juicio por parte del primer ministro en términos de las personas con las que se rodeó. Saara Peltola/Lehtikuva via REUTERS

Mintuu Kylliainen, un estudiante en Helsinki, no estuvo de acuerdo. Ella dijo que todos tenían derecho a su opinión, pero sintió que el video filtrado estaba recibiendo demasiada atención. “Es normal festejar”, dijo Kylliainen. “Ella también debería divertirse en su vida”.

Algunos partidarios dicen que las críticas contra la primera ministra huelen a sexismo.

Marin se convirtió en la primera ministra más joven de Finlandia en 2019 a los 34 años. Incluso en el país nórdico igualitario, Marin sintió que su género y edad a veces recibían demasiado énfasis. Ella le dijo a la revista Vogue en 2020 que “en cada posición en la que he estado, mi género siempre ha sido el punto de partida: que soy una mujer joven”.

Anu Koivonen, profesora de estudios de género en la Universidad de Turku de Finlandia, manifestó que no creía que el género fuera un factor decisivo en el alboroto por el video filtrado. Dijo que la fiesta en sí no era un gran problema, pero el hecho de que el video filtrado pudiera verse como un lapso de juicio por parte del primer ministro en términos de las personas con las que se rodeó.

Sanna Marin da explicaciones sobre los videos filtrados

“Que no se contuvo en una compañía donde no puede confiar en todos en la habitación”, dijo Koivonen. “Creo que ese es el problema principal en este momento”.

Jarno Limnell, experto en ciberseguridad y político regional del conservador Partido de la Coalición Nacional de Finlandia, dijo que el incidente fue problemático desde el punto de vista de la seguridad, señalando que los principales líderes de Finlandia son de interés para los servicios de seguridad extranjeros.

“La información se recopila de una variedad de fuentes, e incluso piezas de información aparentemente triviales pueden ser significativas para una potencia extranjera”, dijo Limnell al periódico finlandés Helsingin Sanomat. “Los principales responsables de la toma de decisiones están bajo estrecha vigilancia durante el proceso de ratificación de la OTAN”.

No es la primera vez que la fiesta de Marin ha aparecido en los titulares. En diciembre, se disculpó públicamente después de salir de discoteca hasta las 4 AM a pesar de un mensaje de texto que le aconsejaba evitar las actividades sociales debido al contacto con alguien infectado con COVID-19. Marin dijo que no vio el mensaje porque había dejado su teléfono en casa. Más tarde dio negativo en la prueba del coronavirus.

Incluso en una sociedad progresista como la de Finlandia, Marin rompe el molde de un político típico. Creció con una madre soltera que estaba en una relación con otra mujer. Muchos finlandeses están orgullosos de su enfoque moderno de la oficina, incluido el atuendo informal que ha usado en ocasiones formales. Marin puso en ebullición las redes sociales en abril cuando se presentó a una conferencia de prensa con su homólogo sueco con una chaqueta de cuero negra estilo motero.

Los más jóvenes piensan que está bien que se divierta ya que es una persona como cualquier otra. Lehtikuva/Roni Rekomaa via REUTERS

Marin y su gabinete de mayoría femenina también han ganado elogios en Finlandia e internacionalmente por guiar al país con firmeza a través de la pandemia de COVID-19 y el proceso de solicitud de la OTAN.

“Nuestro primer ministro es súper”, dijo Jori Korkman, un jubilado en Helsinki. “Ella ha tomado su trabajo muy difícil durante un momento muy difícil, y ha hecho un trabajo de primera clase. Lo que está haciendo en su tiempo libre no es asunto nuestro”.

(Con información de AP)

