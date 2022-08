Las imágenes satelitales que desmienten a Rusia sobre las explosiones en la base aérea en Crimea: hay aviones destruidos

Una foto combinada muestra imágenes satelitales de la base aérea de Saky en Crimea, el 9 de agosto de 2022 y después de un ataque el 10 de agosto de 2022. Planet Labs PBC/Folleto a través de REUTERS

Ucrania dijo este miércoles que nueve aviones de combate rusos fueron destruidos en una serie de explosiones mortales en una base aérea en Crimea que parecían ser el resultado de un ataque, lo que representaría una escalada significativa en la guerra.

Sin embargo, Kiev no ha reivindicado el hecho sino que se ha limitado a burlarse de la explicación de Rusia de que un fumador descuidado podría haber causado que las municiones en la base aérea de Saki se incendiaran y explotaran. Los analistas también dijeron que la explicación no tiene sentido y que los ucranianos podrían haber usado misiles antibuque para atacar.

Rusia negó que se dañara algún avión, o que se produjera algún ataque. Pero los videos de la escena y una evaluación de los funcionarios locales, que declararon el estado de emergencia, contaron una historia muy diferente, con al menos una persona muerta, más de una docena de heridos y cientos trasladados a refugios. Más de 60 edificios de apartamentos resultaron dañados, junto con 20 otros edificios, dijeron las autoridades.

Las fotos satelitales mostraron claramente cráteres, marcas de quemaduras y al menos ocho aviones de combate destruidos.

Una toma de cómo quedó la base tras las detonaciones (Planet Labs PBC via AP)

La imagen de cómo estaba antes del 9 de agosto (Planet Labs PBC via AP)

Si las fuerzas ucranianas fueran, de hecho, responsables de las explosiones, sería el primer gran ataque conocido contra un sitio militar ruso en la península de Crimea, que el Kremlin se apoderó de Ucrania en 2014. Los aviones de combate rusos han utilizado Saki para atacar áreas en el sur de Ucrania.

Crimea tiene una gran importancia estratégica y simbólica para ambos lados. La demanda del Kremlin de que Ucrania reconozca a Crimea como parte de Rusia ha sido una de sus condiciones clave para poner fin a los combates, mientras que Ucrania ha prometido expulsar a los rusos de la península y todos los demás territorios ocupados.

Las explosiones, que mataron a una persona e hirieron a 14, hicieron que los turistas huyeran presas del pánico mientras columnas de humo se elevaban sobre la costa cercana. El video mostró ventanas rotas y agujeros en los ladrillos de algunos edificios.

El humo que se eleva se puede ver desde la playa de Saky después de que se escucharon explosiones desde la dirección de la base aérea militar rusa cerca de Novofedorivka, Crimea (CGU a través de AP)

Una turista, Natalia Lipovaya, dijo que “la tierra se había ido de debajo de mis pies” después de las poderosas explosiones. “Estaba tan asustada”, dijo.

Sergey Milochinsky, un residente local, recordó haber escuchado un rugido y haber visto un hongo atómico desde su ventana. “Todo comenzó a derrumbarse, a derrumbarse”, dijo.

El líder regional de Crimea, Sergei Aksyonov, dijo que unos 250 residentes fueron trasladados a viviendas temporales después de que docenas de edificios de apartamentos sufrieran daños.

El Ministerio de Defensa las atribuyó a estallidos de municiones de aviación almacenadas en una base aérea

Las autoridades rusas trataron de restar importancia a las explosiones y dijeron el miércoles que todos los hoteles y playas no se vieron afectados en la península, que es un destino turístico popular para muchos rusos. Pero un video publicado en las redes sociales mostró largas filas de autos moviéndose lentamente en la carretera a Rusia mientras los turistas se dirigían a casa.

Un asesor presidencial ucraniano, Oleksiy Arestovych, dijo crípticamente que las explosiones fueron causadas por armas de largo alcance fabricadas en Ucrania o por el trabajo de las guerrillas ucranianas que operan en Crimea.

Un miembro del parlamento ucraniano, Oleksandr Zavitnevich, dijo que el aeródromo quedó inutilizable. Informó en Facebook que albergaba aviones de combate, aviones de reconocimiento táctico y aviones de transporte militar.

La base ha sido el hogar del 43º Escuadrón Aéreo de Asalto Naval Independiente de Rusia desde que Moscú se apoderó de Crimea. (Planet Labs PBC via AP)

Algunos de los aviones de combate en la línea de vuelo se habían movido más abajo en la pista, en comparación con las imágenes tomadas el martes antes de la explosión.. (Planet Labs PBC via AP)

Las imágenes satelitales de Planet Labs PBC tomadas a media tarde del miércoles mostraron unos 2 kilómetros cuadrados de pastizales quemados en la base de Saki.

Varios cráteres marcaron el suelo cerca de la pista, típicamente el signo de una poderosa explosión. Las dos pistas no presentaban daños aparentes y parecían seguir operativas. Algunos de los aviones de combate en la línea de vuelo se habían movido más abajo en la pista, en comparación con las imágenes tomadas el martes antes de la explosión.

La base ha sido el hogar del 43º Escuadrón Aéreo de Asalto Naval Independiente de Rusia desde que Moscú se apoderó de Crimea. El escuadrón vuela Sukhoi Su-24 y Sukhoi Su-30. La base también incluye una serie de búnkeres y hangares cubiertos de tierra alrededor de su periferia, que generalmente se usan para albergar municiones en caso de incendio. Ninguno parecía dañado.

Una densa columna de humo sale de la base de Novofedorivka

“El oficial de Kyiv se ha mantenido en silencio al respecto, pero extraoficialmente el ejército reconoce que fue un ataque ucraniano”, dijo el analista militar ucraniano Oleh Zhdanov.

La base está a por lo menos 200 kilómetros de la posición ucraniana más cercana. Zhdanov sugirió que las fuerzas ucranianas podrían haberlo atacado con misiles antibuque suministrados por Ucrania o por Occidente que tengan el alcance necesario.

El Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en Washington, dijo que no podía determinar de forma independiente qué causó las explosiones, pero señaló que las explosiones simultáneas en dos lugares de la base probablemente descartan un incendio accidental, pero no un sabotaje o un ataque con misiles.

Agregó: “El Kremlin tiene pocos incentivos para acusar a Ucrania de realizar ataques que causaron el daño, ya que tales ataques demostrarían la ineficacia de los sistemas de defensa aérea rusos”.

Durante la guerra, el Kremlin ha informado de numerosos incendios y explosiones en territorio ruso cerca de la frontera con Ucrania, culpando algunos de ellos a los ataques ucranianos. Las autoridades ucranianas en su mayoría han guardado silencio sobre los incidentes, prefiriendo mantener al mundo en vilo.

Varios departamentos de la zona quedaron con daños por las onda expansiva de las explosiones (REUTERS/Stringer)

Ninguna de las partes ha publicado mucha información sobre sus propias bajas. En su video discurso nocturno del miércoles, el presidente ucraniano Volodimir Zelensky afirmó que casi 43.000 soldados rusos habían muerto.

Colin Kahl, subsecretario de política de defensa de Estados Unidos, estimó el lunes que las fuerzas rusas han sufrido hasta 80.000 muertos y heridos en los combates. No desglosó la cifra con una estimación de las fuerzas muertas ni proporcionó un recuento de bajas ucranianas.

En otros desarrollos, las fuerzas rusas bombardearon áreas en Ucrania desde el martes por la noche hasta el miércoles, incluida la región central de Dnipropetrovsk, donde murieron 13 personas, según el gobernador de la región, Valentyn Reznichenko.

Reznichenko dijo que los rusos dispararon contra la ciudad de Marganets y un pueblo cercano. Docenas de edificios residenciales, dos escuelas y varios edificios administrativos resultaron dañados.

“Fue una noche terrible”, dijo Reznichenko. “Es muy difícil sacar cuerpos de debajo de los escombros. Nos enfrentamos a un enemigo cruel que ejerce el terror a diario contra nuestras ciudades y pueblos”.

En el este de Ucrania, donde los combates se han prolongado durante ocho años, un ataque ruso en el centro de la ciudad de Bakhmut en la región de Donetsk mató a siete, hirió a seis y dañó tiendas, casas y edificios de apartamentos, provocando incendios, dijo el fiscal general de Ucrania. Telegrama. Bakhmut es un objetivo clave para las fuerzas rusas a medida que avanzan en los centros regionales.

El humo se eleva después de que se escucharan explosiones en dirección a una base aérea militar rusa cerca de Novofedorivka, Crimea, en esta imagen fija obtenida por Reuters. 9 de agosto de 2022.

Dos residentes de la aldea de Staryi Saltiv en la región de Kharkiv en el noreste murieron el miércoles en bombardeos rusos, informó la policía.

En el sureste del país, las fuerzas de Moscú continuaron bombardeando la ciudad de Nikopol al otro lado del río Dniéper desde la central eléctrica de Zaporizhzhia ocupada por los rusos, la planta nuclear más grande de Europa. Ucrania y Rusia se han acusado mutuamente de bombardearlo, avivando los temores internacionales de una catástrofe.

El miércoles, los ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de las Siete democracias industrializadas exigieron que Rusia devuelva de inmediato el control total de la planta a Ucrania. Dijeron que están “profundamente preocupados” por el riesgo de un accidente nuclear con consecuencias de largo alcance.

El Consejo de Seguridad de la ONU programó una reunión abierta el jueves a pedido de Rusia sobre lo que afirma fueron ataques ucranianos a la planta de Zaporizhzhia. Se esperaba que Rafael Grossi, el jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica que dijo la semana pasada que la situación en la planta “está completamente fuera de control”, informara al consejo.

