Mario Draghi perdió la mayoría parlamentaria y se confirmó la caída del Gobierno en Italia: habrá elecciones anticipadas

El primer ministro italiano, Mario Draghi, expuso el miércoles ante el Senado las condiciones para seguir gobernando y salir de la actual crisis que atraviesa Italia con un nuevo "pacto" político. AFP

El primer ministro italiano, Mario Draghi, perdió hoy los apoyos parlamentarios para gobernar, tras el abandono en el Senado de sus antiguos socios de coalición, el Movimiento 5 Estrellas, la derecha de Silvio Berlusconi y la ultraderecha de Matteo Salvini. La decisión confirma que habrá elecciones anticipadas en Italia.

Draghi expuso una serie de problemas a los que se enfrenta el país, desde la guerra en Ucrania hasta la desigualdad social y el aumento de los precios y dijo que los partidos políticos debían apoyarle si va a seguir al frente del Ejecutivo hasta las elecciones previstas para el primer semestre de 2023.

“La única manera, si queremos seguir juntos, es reconstruir este pacto, con coraje, altruismo y credibilidad”, dijo Draghi en un discurso sin concesiones ante la Cámara Alta, en el que añadió que muchos italianos querían que la coalición siguiera adelante.

El primer ministro convocó una votación de confianza que finalmente selló el destino de su Gobierno.

Ahora que se oficializó la renuncia de Draghi, el presidente Sergio Mattarella va convocar elecciones en septiembre u octubre. Italia no ha celebrado elecciones en otoño desde la Segunda Guerra Mundial, ya que se trata de un periodo normalmente reservado para elaborar los presupuestos generales del Estado.

Vista general del Senado durante un voto de confianza para el gobierno después de que el primer ministro italiano, Mario Draghi, presentara su renuncia la semana pasada a raíz de un motín de un socio de la coalición, en Roma, Italia, el 20 de julio de 2022. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Draghi presentó su dimisión la semana pasada, después que el populista Movimiento 5 Estrellas (M5E) se negó a respaldar la múltiple coalición de Gobierno de Italia en una moción de confianza parlamentaria.

El presidente Sergio Mattarella rechazó la dimisión y le dijo que volviera a presentarse ante el Parlamento para reactivar el Gobierno hasta el final de la legislatura.

“El respaldo que he visto en este país (a la coalición) (...) no tiene precedentes y me ha convencido para volver a proponer un pacto de Gobierno y pedirles que lo voten. Ustedes decidirán”, dijo Draghi en el Senado al final del debate del miércoles.

El expresidente del Banco Central Europeo contaba con suficientes apoyos para seguir en el cargo sin el M5E, pero este rechazó esa opción porque su mandato original era liderar una coalición de unidad nacional con partidos de todo el espectro político.

Complicando aún más los esfuerzos por superar las divisiones, el partido ultraderechista Liga y sus aliados de Fuerza Italia dijero que no quieren seguir compartiendo el poder con el M5E.

