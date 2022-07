Zelensky aseguró que la artillería proporcionada por Occidente está infligiendo golpes notorios a Rusia

Ucrania reportó haber infligido golpes muy notorios a Rusia con la artillería proporcionada por los países occidentales

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, sostuvo este miércoles que el Ejército de Ucrania está infligiendo golpes “muy notorios” a las tropas rusas gracias a la ayuda de la artillería proporcionada por los países occidentales, y anunció que las pérdidas de “los ocupantes solo aumentarán”.

“Finalmente, se siente que la artillería occidental, las armas que recibimos de nuestros socios, han trabajado muy poderosamente. Su precisión es exactamente como debería ser”, explicó el mandatario de Ucrania en su mensaje diario a la población ucraniana.

Gracias a las armas proporcionadas por los aliados de Occidente, Ucrania estaría logrando reducir “significativamente” el potencial ofensiva de las tropas rusas, según detalló Zelensky en su comunicado diario a la población ucraniana.

Asimismo, subrayó que las Fuerzas Armadas de Ucrania están atacando almacenes y otros puntos “importantes” para Rusia. “Las pérdidas de los ocupantes no harán más que aumentar cada semana, al igual que la dificultad para abastecerlos”, ha agregado.

El presidente, Volodimir Zelensky, subrayó que las Fuerzas Armadas de Kiev están atacando almacenes y otros puntos importantes para las tropas del Kremlin

Por otra parte, Zelensky detalló que mantuvo una conversación con el presidente paraguayo, Abdo Benítez, a quien solicitó la posibilidad de mandar un mensaje durante la próxima Cumbre de Mercosur, cuya Presidencia ostenta actualmente Paraguay.

El pasado 2 de julio el presidente de Ucrania anunció su intención de aumentar sus lazos en política exterior con los países de Latinoamérica para representar los intereses de su país “en todo el mundo”.

Zelensky, afirmó también que Rusia podría invadir otro estado y denunció nuevamente que esté usando suelo bielorruso para lanzar misiles contra su país.

“Nadie puede descartar una nueva invasión rusa de otro país vecino. Tal eventualidad es posible”, advirtió Zelensky en una intervención por internet al comienzo de la conferencia anual de The Economist en las cercanías de Atenas.

El líder ucraniano recalcó que Rusia está buscando “espacio” para aplicar nuevas tácticas antidemocráticas y recordó que ya en 2014 (con la invasión de Crimea) evitó dar garantías de seguridad a través del diálogo.

Por ese motivo, añadió, Europa necesita más seguridad y solidaridad que nunca.

Prueba de sus intenciones beligerantes es el hecho de que Rusia esté lanzando misiles “de varios calibres” desde territorio bielorruso, algo sobre lo que Zelensky no dejó lugar a dudas.

En ese contexto, el presidente de Ucrania apeló a Bielorrusia a no dejarse implicar en el conflicto, dado que, dijo, aunque la decisión de lanzar ataques no haya sido del pueblo bielorruso ni de su liderazgo, no puede desentenderse de ello.

“Provocaciones de este tipo continuarán, Rusia lo hace a propósito y estamos preparados para ello”, agregó.

En relación con las consecuencias económicas que está teniendo la guerra en Ucrania, Zelensky afirmó que Rusia está tratando de crear una crisis inflacionaria en Europa para romper su unidad.

(Con información de Europa Press)

