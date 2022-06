A pesar de la fuerte prohibición, un resquicio legal permite que miles de japoneses consuman marihuana... o algo muy parecido

Aunque los tener productos con THC pueden dar hasta cinco años de cárcel en Japón, los compuestos sintéticos que emulan este componente del cannabis no están prohibidos y se posicionan fuertemente como una opción para los consumidores. (Foto: Cuartoscuro)

Japón es uno de los países con la legislación más dura y a la vez más ambigua sobre la droga, en especial la marihuana.

Mientras que poseer cualquier cosa con THC, el ingrediente psicoactivo del cannabis es tan ilegal que se castiga con sentencia mínima de cinco años de cárcel, la misma pena de prisión que recibirías si fueras culpable de intermediación en la prostitución infantil; el gobierno tiene inversiones multimillonarias en acciones de compañías que comercializan productos a base de marihuana.

Otra enorme paradoja es que gracias a un vacío legal en la prohibición de la marihuana, consumidores locales están pudiendo acceder a la droga, o por lo menos a una versión parecida a ella.

La droga es de color pajizo, se vende en elegantes estuches de vape, y se parece mucho al aceite de cannabis que se consume en países con leyes más flexibles. Fumarla causa una sensación casi igual a de un porro o un aceite con buena concentración de THC, pero exactamente esto no es cannabis, sino un derivado sinténito.

Su nombre es “THC-O”, un compuesto sintético que emula el psicoactivo de la marihuana y que increíblemente no es objeto de la prohibición en Japón.

Siempre que no contengan THC, los productos elaborados con tallos de cannabis pueden importarse como aceites o alimentos. Gracias a esta escapatoria, los cannabinoides sintéticos que dan un subidón similar o incluso mayor que el THC están pasando desapercibidos y llegando a los bolsillos japoneses.

Las autoridades se están dando cuenta lentamente, pero los intentos de prohibir las sustancias similares al THC se han convertido rápidamente en un juego de golpear al topo.

Los vaporizadores de aceites de cannabis están siendo usados para consumir compuestos como "THC-O" que emulan el efecto psicoactivo de la marihuana. REUTERS/Mike Blake/File Photo

En marzo, el gobierno japonés prohibió el HHC, un compuesto de cannabis sintético que se puso de moda a finales del año pasado después de que un rapero lo promocionara. Pero la larga línea de primos de HHC (THC-O, HHC-O, THCV y 9beta) pronto emergieron para ocupar el lugar de HHC entre los usuarios japoneses, destacando el desafío de la regulación de drogas en un país que ve a la hierba como una “puerta de entrada” a sustancias más duras.

Los defensores de la marihuana culpan de este cannabidiol a la estricta prohibición del THC por parte del gobierno, que dicen que está empujando a las personas a probar derivados que son más potentes y peligrosos que los productos de marihuana que se han consumido y estudiado durante mucho más tiempo.

“Dado que todo se hace bajo tierra, no hay una estructura en la forma en que se hace, es como el alcohol ilegal”, dijo a Vice Yuji Masataka, doctor en medicina interna y representante del grupo de investigación pro-cannabis Green Zone Japan, refiriéndose a la producción no regulada de sustancias similares al THC.

Aunque se sabe comparativamente poco sobre el THC-O, uno de los cannabinoides sintéticos emergentes también conocido como acetato de THC-O, algunos vendedores de marihuana afirman que es unas tres veces más potente que el THC y también produce un subidón psicodélico límite.

Los cannabinoides sintéticos se han relacionado con accidentes cerebrovasculares, delirios y ataques cardíacos. Los legisladores estadounidenses ya han dado la alarma, con 17 estados que prohibieron los cannabinoides sintéticos el año pasado. En 2020, la Administración de Control de Drogas de los EE.UU. también aclaró que las sustancias derivadas sintéticamente, como el THC-O, eran efectivamente ilegales, excepto cuando se usan para investigación.

Se desconocen los riesgos para la salud del consumo de estos compuestos sintéticos.

Un representante de beHIGHnd, una empresa que vende productos que contienen CBD, un extracto no intoxicante de la planta de marihuana, teme que estos riesgos potenciales se pierdan entre los nuevos usuarios.

Él recuerda cómo hace solo 10 años, los usuarios estaban enamorados de otro cuasi-cannabis llamado dappo habu, que literalmente significa “hierba escapatoria”. Similar a la K2 que se encuentra en los EE. UU., la marihuana sintética colocó a la gente, peligrosamente.

En 2014, justo en medio del auge del dappo habu, un conductor japonés del que se sospechaba que estaba drogado se subió a una acera, mató a un peatón e hirió a siete más. Dos semanas después, otro conductor que parecía estar bajo los efectos de la droga chocó e hirió a tres personas en Tokio.

Pero un vendedor de THC-O que se hace llamar “Joint boy” dijo que era demasiado pronto para descartar el THC-O como una sustancia peligrosa.

“Yo mismo lo he usado, mis amigos también lo han probado y no ha habido quejas sobre sus peligros”, dijo a Vice, solicitando el uso de su seudónimo porque su empleador no está al tanto de su negocio paralelo. Admitió, sin embargo, que no podía garantizar su seguridad.

“Para ser honesto, lo digo bajo su propio riesgo”, dijo.

La prohibición en Japón han hecho que florezcan estas nuevas formas de consumo. REUTERS/Athit Perawongmetha

Algunos usuarios de marihuana sintética con fines medicinales temen que el abuso de sustancias similares al THC pueda invitar a una represión general que los prive de los remedios que alivian afecciones como la ansiedad y el insomnio. Los vendedores estiman que decenas de miles de japoneses utilizan regularmente estos productos químicos.

Masahiro Tajimi, un joven de 30 años que trabaja en la construcción, conoce los riesgos que implica tomar THC-O. Pero jura por su eficacia en el tratamiento de su depresión.

“Mi vida se ha vuelto más rica, ahora puedo comer más y ver películas los fines de semana, cosas que no podía hacer cuando luchaba contra la ansiedad y la falta de apetito”, le dijo a Vice.

Aunque la legalización no parece estar en el horizonte del gobierno, la actitud pública hacia el cannabis en Japón está cambiando lentamente.

Según una encuesta del gobierno, el 1,4 por ciento de la población del país ha probado la hierba, más del doble que hace 10 años. Japón también está presenciando el comienzo de una “fiebre verde”, con ciudadanos tomando CBD por sus supuestos beneficios medicinales.

Para 2024 se estima que el mercado de CBD crecerá a 800 millones de dólares en Japón. Los cafés de CBD, las tiendas naturistas, las tiendas de conveniencia y las máquinas expendedoras que venden estos productos ya están apareciendo en las ciudades.

Pero el gobierno parece decidido a seguir jugando al gato y al ratón. El martes, anunció la prohibición de otro cannabinoide sintético, Cumyl-CBMICA , dando a los usuarios hasta el 8 de julio para deshacerse de su suministro. Desde junio pasado, el gobierno también ha indicado que reforzaría su prohibición del consumo de cannabis, y se esperan revisiones a partir de este año.

