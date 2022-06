La electricidad utilizada para minar bitcoin se desploma de la mano de la criptocrisis

La minería de criptomonedas consume altas cantidades de energía que con la caída del precio de las criptos está dejando enormes pérdidas al sector. REUTERS/Alessandro Bianchi/File Photo

La cantidad de electricidad consumida por las redes de criptomonedas más grandes ha disminuido hasta en un 50% a medida que el “criptoinvierno” continúa devorando los ingresos de los “mineros” y el contagio financiero se extiende aún más por todo el sector.

El consumo de electricidad de la red bitcoin se ha reducido en un tercio desde su máximo del 11 de junio, hasta 131 teravatios-hora anuales, según estimaciones del criptoanalista Digiconomist. Eso todavía equivale al consumo anual de Argentina, con una sola transacción de bitcoin convencional usando la misma cantidad de electricidad que un hogar estadounidense típico usaría durante 50 días.

La disminución de la electricidad utilizada para Ethereum, el “dinero programable” que sustenta gran parte de la reciente explosión de proyectos criptográficos, ha sido aún más pronunciada, pasando de un pico de 94 TWh al año a 46 TWh al año: el consumo anualizado de Qatar.

Sin embargo, la razón subyacente de la caída es la misma para ambas monedas. El consumo de electricidad de una red de criptomonedas proviene de la “minería”, que involucra a personas que usan computadoras especialmente diseñadas para generar boletos de lotería digitales que pueden recompensar los pagos de criptomonedas. El proceso sustenta la seguridad de las redes, pero incentiva a la red en su conjunto a desperdiciar cantidades extraordinarias de energía.

A medida que el precio de las criptomonedas ha caído, del máximo histórico del bitcoin 69 mil dólares a principios de este año a desplomarse a los actuales 20 mil dólares, el valor de las recompensas para los mineros ha disminuido en la misma proporción, dejándolos en áreas con costosa electricidad o utilizando “plataformas” mineras más antiguas e ineficientes que no pueden generar ganancias.

Imagen de archivo de una computadora para minería de criptomonedas junto a un logo de bitcóin durante la muestra anual Computex en Taipéi, Taiwán. 5 junio 2018. REUTERS/Tyrone Siu

Según el economista holandés Alex de Vries, quien está detrás de Digiconomist, este fenómeno está sacando a los mineros del negocio, porque en su mayoría operan con equipos subóptimos o bajo condiciones subóptimas.

“Para el equipo de minería de bitcoin, ese es un gran problema, porque esas máquinas no se pueden reutilizar para hacer otra cosa. Cuando no son rentables, son máquinas inútiles. Puede mantenerlos con la esperanza de que el precio se recupere o venderlos como chatarra”, afirmó citado por The Guardian.

Ethereum, por el contrario, se puede extraer usando una computadora normal. Pero es más rentable hacerlo usando una tarjeta gráfica muy potente, lo que ha llevado a una escasez generalizada de suministro de las tarjetas y ha puesto a muchos jugadores en contra de la industria. El colapso de los ingresos de la minería ha provocado una avalancha de tarjetas gráficas en el mercado de segunda mano, ya que los mineros insolventes intentan recuperar sus inversiones, pero De Vries advierte que comprar una es una lotería.

“En este momento, principalmente las GPU (unidades de procesamiento de gráficos) más antiguas dejarán de ser rentables, lo que significa que no es improbable que estos dispositivos se hayan utilizado para la minería durante mucho tiempo”. Afortunadamente para los jugadores, la caída de la demanda también ha llevado a grandes recortes de precios para los nuevos componentes.

Aunque la caída del precio de bitcoin se ha estabilizado durante la última semana, el sector de las criptomonedas en general sigue tambaleándose como resultado del enorme colapso de los precios. La última sacudida fue causada por la quiebra del sucedáneo del criptobanco Celsius, que anunció el 12 de junio que suspendería los retiros debido a una crisis de liquidez.

El fracaso de Celsius desencadenó un efecto dominó en todo el sector: Three Arrows Capital (3AC), un fondo de cobertura multimillonario, experimentó su propia crisis de liquidez como resultado, y varias empresas con importantes préstamos pendientes a 3AC ahora han tenido que tomar a su vez, las medidas de emergencia.

Otras dos empresas que ofrecían servicios similares a los de los bancos anunciaron grandes exposiciones a 3AC. La semana pasada, Finblox dijo que las acciones del fondo de cobertura tuvieron un “efecto en la liquidez” y restringieron en gran medida los retiros de los usuarios, reduciendo el límite diario de $ 50,000 a $ 500 y deteniendo los pagos de intereses sobre los depósitos.

El miércoles, Voyager, que ofrece un 12% en criptodepósitos, reveló que tenía un préstamo pendiente de 650 millones de dólares a 3AC, más de cuatro veces su efectivo disponible. Voyager agregó que consideraría a 3AC en incumplimiento si el fondo de cobertura no paga el préstamo en su totalidad el lunes por la mañana. Según los informes, la compañía también congeló los retiros de los usuarios.

El bitcoin alcanzó su máximo histórico de 60 mil dólares este año, pero recientemente ha caído hasta los 20 mil dólares.

Bancor, un protocolo financiero descentralizado que actúa como un intercambio, perdió ante “la reciente insolvencia de dos grandes entidades centralizadas”, que se cree que son Celsius y 3AC, y tuvo que imponer límites de retiro. El jueves, otro intercambio de criptomonedas, CoinFLEX, anunció que pausaría los retiros debido a las “condiciones extremas del mercado”.

En medio de los colapsos, una gran empresa de criptomonedas ha surgido como un posible salvador del sector. Alameda Ventures, el brazo de inversión del imperio del criptoempresario Sam Bankman-Fried, centrado en su intercambio FTX, ha rescatado a Voyager y al asediado intercambio BlockFi, ofreciendo préstamos multimillonarios a ambas compañías. Los préstamos le han valido comparaciones con JP Morgan, el banquero estadounidense que intervino durante la crisis financiera de 1907 y compró acciones de empresas en problemas en un esfuerzo por detener el colapso.

