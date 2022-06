Peter Stano, portavoz de Exteriores de la UE: “El ingreso de Ucrania al bloque sería un reconocimiento porque están muriendo por mantener los valores europeos”

Peter Stano, portavoz de Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

(Bruselas. Enviado especial).- Occidente continúa reforzando su amplio apoyo a Ucrania. En momentos en que el país es brutalmente invadido por las tropas rusas de Vladimir Putin, la Comisión Europea recomendó otorgar a Kiev el estatus de candidato a la Unión Europea (UE). Desde Bruselas sostienen que esta iniciativa debe ser vista como un fuerte espaldarazo político al gobierno de Volodimir Zelensky y como un gesto de reconocimiento al sufrido pueblo ucraniano.

“La decisión no debe ser vista en términos financieros, sino en términos políticos. Se trata de enviar una señal ahora, un reconocimiento al sacrificio que están pagando los ucranianos, porque vemos que en Europa están muriendo por los valores y principios europeos”, destacó Peter Stano, portavoz del alto representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, en el marco de una entrevista con periodistas argentinos y uruguayos que tuvo lugar en la sede del Servicio de Acción Exterior de la UE, en la capital belga.

“Sería una señal de que Ucrania ya es parte de la familia de la UE (…) Se trata, en primer lugar, de un gesto político de motivación y estímulo para el pueblo ucraniano, y también de un reconocimiento porque están sangrando por mantener los valores de Europa” agregó.

Nunca una recomendación de este tipo había sido tan rápida sobre un pedido de candidatura, una urgencia debido a la guerra que libra Rusia desde hace casi cuatro meses en Ucrania, y que se inscribe en el apoyo dado por los europeos a este país frente a Moscú.

Con el objetivo de darle aún mayor fuerza a la candidatura, este jueves los jefes de Gobierno de Alemania, Francia, Italia y Rumania anunciaron su apoyo a que Ucrania reciba el estatus de país candidato a integrarse en la Unión Europea, en una inédita visita conjunta a Kiev.

La Comisión Europea recomendó otorgar a Ucrania el estatus de candidato para ingresar a la UE (REUTERS/Yves Herman)

“La Comisión recomienda al Consejo, en primer lugar, otorgar a Ucrania una perspectiva europea y, en segundo, concederle el estatuto de candidato. Ello, desde luego, a condición de que el país proceda a cierto número de importantes reformas”, declaró la presidenta del ejecutivo, Ursula Von der Leyen.

Esta recomendación de la Comisión será debatida en la cumbre europea del 23 y 24 de junio y, para que el proceso avance, los dirigentes de los 27 países de la UE deberán dar su luz verde de forma unánime.

En momentos en que las tropas de Putin continúan asesinado civiles a mansalva en suelo ucraniano, el portavoz de Exteriores de la UE consideró que el actual también es un “momento histórico” para el bloque “en términos de unidad y acción”: “En un sector de relaciones exteriores, que representamos 27 estados miembros, donde necesitamos plena unanimidad, cada cosa que hacemos, cada sanción, condena, es en base a unanimidad”.

Stano aclaró que el largo proceso de adhesión de Ucrania a la UE, que puede llevar años, “no tendría un impacto financiero real en el corto plazo”. Esto, “porque ya están recibiendo miles de millones de euros, que otros candidatos no están recibiendo”.

En efecto, en estos más de 100 días de conflicto, la Unión Europea le entregó 2.000 millones de euros en armas a las fuerzas ucranianas, cuando el presupuesto para las próximos años -antes del inicio de la guerra- era de 5.000 millones de euros.

Además, una vez que un país es oficialmente candidato, el bloque le provee fondos adicionales.

Stano afirmó, por su parte, que Europa le seguirá enviando armamentos a Ucrania “para proteger su territorio y contener el avance ruso”. Consultado sobre las amenazas pronunciadas en más de una oportunidad por Moscú respecto al posible uso de armas de destrucción masiva, el portavoz de Borrell fue contundente: “Sería el fin de todo”.

“En ese caso la OTAN sí intervendría, al igual que Estados Unidos. El uso de armas químicas es una línea roja”, apuntó.

En estos más de 100 días de invasión, civiles ucranianos fueron abatidos por la espalda; cerca de 8 millones de ucranianos se fueron del país; miles también fueron desplazados forzadamente hacia Rusia; las tropas de Putin destruyeron infraestructura civil y roban todo tipo de cosas, como pertenencias personales; también han perpetrado violencia sexual contra mujeres, y secuestrado a ciudadanos civiles. El Kremlin también desplegó su sofisticado aparato propagandístico, a través del cual difunde desinformación en medios de comunicación y redes sociales.

Peter Stano sostuvo que Putin es el único que puede parar la guerra en Ucrania (Sputnik/Mikhail Metzel/Kremlin via REUTERS)

“El único que puede parar esta guerra es Putin”, aseguró Stano.

El funcionario europeo, de origen eslovaco, sostuvo que las tropas de Putin “están siendo derrotadas moralmente”, aunque reconoció que el conflicto “puede durar años”. “Queremos un estado de derecho, no un estado de armas”, afirmó.

En ese sentido, Stano valoró la rápida repuesta del bloque continental contra Rusia, que incluye al día de la fecha un total de seis paquetes de sanciones. Según indicó, ese nivel de respaldo “no tiene precedentes”.

Tal fue la magnitud de esas sanciones que este jueves Rusia asumió que su economía debe cambiar para evitar un retroceso a los tiempos de la URSS: “Las condiciones externas han cambiado para mucho tiempo, por no decir para siempre”, afirmó la gobernadora del Banco Central de Rusia (BCR), Elvira Nabiulina. Palabras que no dejan dudas de que en el Kremlin se empiezan a sentir las sanciones y las políticas aislacionistas aplicadas por Occidente.

Stano también se refirió a la grave crisis de alimentos que está provocando Putin con el bloqueo de los puertos ucranianos, y la destrucción de los silos. Esto llevó a un importante aumento de los precios de 3 o 4 veces más, que afecta no sólo a los ucranianos sino a todo el mundo, pero en particular a los países y las regiones más vulnerables, en particular las de África.

“Putin lo que tiene es un arsenal de terror utilizado en territorio ucraniano”, concluyó Stano, quien no dudó en comparar el accionar de Putin con el de la Alemania nazi de Adolf Hitler.

Seguir leyendo: