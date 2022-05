Corea del Norte vuelve a superar los 100.000 casos de coronavirus registrados en las últimas 24 horas

Corea del Norte afirma que el brote de covid-19 está bajo control, mientras que los medios de comunicación estatales informan de un descenso del número de casos por séptimo día consecutivo y los trabajadores sanitarios "intensifican" pruebas de detección y tratamientos.

Este sábado las autoridades norcoreanas notificaron menos de 100.000 casos de coronavirus, a pesar de que este domingo se ha incrementado la cifra, es el octavo día consecutivo por debajo de los 200.000 contagios. Desde el inicio del primer brote de la COVID-19 el pasado 12 de mayo, Corea del Norte, con una población de cerca de 25 millones de personas, ha registrado más de 3,54 millones de contagios, de los cuales 3,36 se ha recuperado de la enfermedad.

El pasado 15 de mayo, el dictador Kim Jong Un declaró el estado de emergencia y movilizó a las tropas para intentar contener la propagación de lo que el Estado califica de “fiebre”. Dos semanas después, el líder norcoreano ha hecho una evaluación positiva de la evolución de la situación de la pandemia, ya que días atrás llegó a notificar hasta 300.000 casos en tan solo un día.

Si bien el número oficial de muertos se mantiene en 70, Corea del Norte está lidiando con una ola de COVID-19 sin precedentes desde que declaró el estado de emergencia e impuso un bloqueo nacional este mes, lo que aumenta las preocupaciones sobre la falta de vacunas, suministros médicos y escasez de alimentos.

En esta foto proporcionada por el gobierno de Corea del Norte, el líder norcoreano Kim Jong Un, arriba, asiste a una reunión sobre estrategias antivirus en Pyongyang, Corea del Norte (Agencia Central de Noticias de Corea/Servicio de Noticias de Corea vía AP, Archivo)

Desde la admisión de un brote de Omicron el 12 de mayo, el país solo ha estado anunciando la cantidad de pacientes con síntomas febriles diarios, pero no aquellos con COVID-19, aparentemente debido a la escasez de kits de prueba para confirmar casos de coronavirus en grandes cantidades. El conteo diario de fiebre alcanzó un máximo de más de 392,000 el 15 de mayo y ha tenido una tendencia a la baja desde entonces.

La agencia de noticias Kyodo de Japón, citando una fuente no identificada en Beijing, dijo que las restricciones de movimiento se levantaron en la capital de Corea del Norte el domingo, mientras que la agencia de noticias Yonhap de Corea del Sur dijo que los bloqueos se habían “aliviado parcialmente”. Pero un portavoz del Ministerio de Unificación de Corea del Sur que se ocupa de los asuntos intercoreanos dijo que no podía confirmar el informe, ya que los medios estatales del Norte no habían anunciado la decisión.

FOTO DE ARCHIVO. Voluntarios realizan labores de desinfección durante una campaña antivirus en Pionyang, Corea del Norte, en esta imagen difundida por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) el 4 de marzo de 2020. KCNA vía REUTERS

“La Oficina Política examinó la cuestión de coordinar y hacer cumplir de manera eficaz y rápida las normas y directrices antiepidémicas dada la actual situación antiepidémica estable”, agregó. Muchos expertos externos dicen que Corea del Norte está subestimando su tasa de mortalidad para evitar cualquier daño político a Kim en casa.

Corea del Norte informó este ultimo mes de su primer brote de COVID, con un total de 70 muertes. Se ha ordenado un confinamiento nacional ante la expansión "explosiva" del virus.

Dicen que Corea del Norte debería haber sufrido muchas más muertes porque sus 26 millones de habitantes en gran parte no están vacunados contra el COVID-19 y carece de la capacidad para tratar a pacientes con condiciones críticas . Otros sospechan que Corea del Norte podría haber exagerado sus casos anteriores de fiebre para tratar de fortalecer el control interno de su población.

Yang Un-chul, analista del Instituto Sejong en Corea del Sur, dijo a la agencia de noticias Associated Press que las restricciones recientemente elevadas del Norte deben estar asestando un duro golpe a sus sectores industriales del carbón, agrícolas y otros intensivos en mano de obra.

Pero dijo que es probable que esas dificultades no alcancen un nivel que amenace el control del poder de Kim, ya que el brote de COVID-19 y las restricciones más estrictas le han dado la oportunidad de aumentar su control sobre la población.

SEGUIR LEYENDO: