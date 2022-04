Infobae en Kiev: “Quiero que el papa Francisco venga a desbloquear los corredores humanitarios”, dijo Zelensky en conferencia de prensa

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, convocó a la prensa internacional a una conferencia de prensa de la que Infobae participó y consultó sobre el papel del papa Franciosco en el confflicto, criticado los últimos días por su negativa a condenar directamente a Rusia.

“Quiero que el papa Francisco venga a Kiev a desbloquear los corredores humanitarios en Mariupol”, aseguró a Infobae. Según el mandatario, cada vez que Francisco reza o habla de la dramática situación de los ucranianos está expresando su apoyo. “Yo estoy agradecido por eso”, agregó.

“Lo estamos esperando”, insitió ante la pregunta de Infobae sobre si había hablado con Francisco.

“ El único que puede terminar esta guerra es quien la empezó ”, afirmó Zelensky cuando le consultaron por las negociaciones: “ He insistido desde el principio en tener negociaciones con el líder de la Federación Rusa porque considero que cualquier reunión a través de mediadores no dará el efecto deseado ”. Y cuando lo consultaron sobre la posibilidad de que sea asesinado afirmó categóricamente: “No tengo miedo de reunirme con Putin ni de que me maten”.

El mandatario también reveló que este domingo visitará Ucrania el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken. “Mañana vendrán a visitarnos funcionarios estadounidenses: me reuniré con el ministro de Defensa [Lloyd Austin] y con Antony Blinken”, dijo. Será la primera visita oficial de miembros del gobierno estadounidense desde el 24 de febrero.

Al responder preguntas sobre si tenía miedo de reunirse con Putin, dado que los miembros de un grupo de negociación informal ruso-ucraniano habían sufrido síntomas de envenenamiento, Zelensky llamó a esos “intentos de asesinato”; y dijo que su equipo de seguridad y su familia estaban preocupados por el tema, pero que él no podía estarlo. “No tengo miedo de reunirme con el presidente o de los intentos de asesinato”, insistió.

“ No tengo derecho a tener miedo porque nuestro pueblo ha demostrado que no le tiene miedo a nada. Temen por sus hijos, eso es cierto, pero la gente detenía los tanques con sus propias manos ”, siguió.

Luego expresó que su país abandonará las negociaciones con Rusia si Moscú mata a los soldados ucranianos atrincherados en una gigantesca acería de Mariupol.

“ Si nuestros hombres son asesinados en Mariupol y si se organizan supuestos referéndums en la región de Kherson, Ucrania se retirará de todo el proceso de negociación ”, subrayó Zelensky.

Más temprano, el jefe de Estado ucraniano insistió en que dotar a las tropas ucranianas de las armas necesarias es la máxima prioridad del Estado, al tiempo que agradeció el apoyo recibido por sus socios, y señaló que la invasión de Ucrania es solo el comienzo y que Rusia quiere invadir otros países.

“Como cada mañana, como cada día, como cada tarde, hoy prestamos la máxima atención a dotar a nuestros soldados con todo el armamento que necesitan”, dijo Zelensky, citado por la agencia Ukrinform, en un videomensaje.

Agregó que “esta es la tarea número uno” para el Estado.

“Y agradezco a todos nuestros socios que por fin nos escucharon, que nos entregan lo que pedimos, porque sabemos con certeza que con estas armas podremos salvar la vida de miles de personas y podemos demostrar a los ocupantes que se acerca el día en que se verán obligados a abandonar Ucrania”, afirmó.

En otro orden, el asesor presidencial ucraniano Aleksey Arestovich informó en la madrugada que las fuerzas de defensa de Ucrania destruyeron el puesto de mando ruso en la región de Kherson, en el que había unos 50 militares.

La ciudad de Kherson, así como la mayor parte de la región, permanecen bajo ocupación rusa desde hace más de un mes.

En el golpe a las tropas de ocupación, dos generales rusos habrían sido abatidos y otro estaría gravemente herido.

La ciudad portuaria fue el primer centro urbano importante que cayó en manos de las fuerzas rusas tras su invasión. Situada justo al norte de la península de Crimea anexionada por Rusia, Kherson ha sido fundamental en el esfuerzo más amplio de Moscú por controlar el territorio del sur. Es un eslabón vital en la cadena logística rusa que se extiende hasta Crimea, permitiendo el movimiento de artillería pesada y equipos hacia el sur de Ucrania por ferrocarril.

Noticia en desarrollo