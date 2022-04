Roman Abramovich durante una ronda de conversaciones de paz a finales de marzo (Presidencia turca a través de Reuters TV/REUTERS)

El oligarca ruso Roman Abramovich viajó a Kiev en un intento por reiniciar las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, que se estancaron después de que surgieron pruebas de las atrocidades rusas contra civiles en Bucha.

Abramovich se reunió con negociadores ucranianos para discutir formas de reactivar las negociaciones, según dijeron personas con conocimiento del tema a Bloomberg.

El multimillonario ruso, que tiene vínculos desde hace mucho tiempo con el presidente Vladimir Putin, ha estado actuando como mediador informal desde que comenzó la guerra a fines de febrero, cuando el presidente ucraniano Volodimir Zelensky le pidió que se involucrara.

En una entrevista con los medios en línea ucranianos, Zelensky dijo que las conversaciones están en un “callejón sin salida porque no intercambiaremos nuestro territorio y nuestra gente”. Dijo que si las fuerzas rusas cumplen la amenaza de destruir a las tropas ucranianas restantes que luchan en Mariupol, eso podría “poner fin” a las conversaciones.

En Rusia, Abramovich “representa el lado que respalda una resolución diplomática y el fin de la guerra”, dijo, aunque “nadie puede garantizar que no sea un juego”.

Bloomberg dijo que un portavoz de Abramovich señaló que no está en Kiev y se negó a hacer más comentarios. El jefe negociador ucraniano Mykhailo Podolyak se negó a comentar y el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Después de la última ronda de reuniones cara a cara en Estambul el 29 de marzo, a la que asistió Abramovich, ha habido pocas señales de progreso, a la vez que las tropas rusas aumentaron los bombardeos de las ciudades de Ucrania en los últimos días tras el hundimiento del buque insignia de su Flota del Mar Negro, el crucero Moskva.

Respecto a una posible cesión de territorios en el este, Zelensky dijo en una entrevista a CNN que no puede confiar en Moscú, ya que no habrían garantías de que Rusia no vuelva a intentar tomar Kiev luego de ocupar el este del país. “Por eso es muy importante que no se lo permitamos, que nos mantengamos firmes, porque esta batalla... puede influir en el curso de toda la guerra”, añadió, en referencia a la lucha en el Donbás.

En ese sentido, reiteró la importancia de hacer replegar lo más posible a las tropas invasoras. “Entendemos que el hecho de que los hayamos combatido y se hayan marchado, y que estén huyendo de Kiev -del norte, de Chernihiv y de esa dirección- no significa que si son capaces de capturar Donbás, no vayan a acercarse más a Kiev”.

Por su parte, Putin dijo que las negociaciones están en un “callejón sin salida” y prometió continuar con su invasión.

La semana pasada Zelensky volvió a pedir un encuentro cara a cara con su par ruso: “Solo él puede decidir cuándo acabará esta guerra”, dijo.

