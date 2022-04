Las Fuerzas Armadas de Ucrania aseguraron que alcanzaron tres aviones, un helicóptero y dos misiles rusos

Miembros del servicio ucraniano operan un obús 2A65 Msta-B de artillería y antiaéreos

El Ejército de Ucrania ha asegurado que ha alcanzado este domingo tres aviones, un helicóptero y dos misiles de crucero rusos, según ha informado el Comando de la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

“Las fuerzas de misiles de la Fuerza Aérea de Ucrania han alcanzado seis objetivos aéreos el día anterior: tres aviones, un helicóptero y dos misiles alados”, han informado las Fuerzas Armadas de Ucrania en su perfil de Facebook.

Así, han explicado que en el territorio de las regiones separatistas de de Donetsk y Lugansk, “siete ataques enemigos han sido rechazados” por las Fuerzas Armadas de Ucrania y dos unidades de equipo blindado, cuarenta y tres coches y una morgue del oponente han sido destruidas.

“La Fuerza Aérea de Ucrania ha continuado lanzando ataques con bombas con misiles contra emplazamientos de tropas enemigas, columnas de equipo militar y centros logísticos”, ha zanjado el comunicado del Ejército de Ucrania.

Un militar ucraniano en el lugar de un bombardeo

Entretanto, más de cinco semanas después del inicio de la guerra en Ucrania, un total de once políticos regionales ucranianos se encuentran en cautiverio ruso, según han informado este domingo las autoridades de Kiev.

Los políticos locales de las regiones de Kiev, Kharkiv, Mikolaiv y Donetsk están desaparecidos, según ha confirmado la vice primera ministra ucraniana Irina Vereshchuk. Según Vereshchuk, se están llevando a cabo negociaciones para el intercambio de prisioneros.

La declaración se produce después de que Vereshchuk informara el viernes de que 86 militares ucranianos habían sido liberados del cautiverio ruso.

Asimismo, las autoridades ucranianas también han informado de que la alcaldesa del pueblo de Motyshin, Olga Suchenko, y su marido han sido encontrados muertos en la zona de Kiev.

Ucrania, que este fin de semana retomó el control de toda la región de Kiev a manos del ejército de Putin, descubrió la barbarie rusa: una “masacre deliberada” en la ciudad de Bucha, a 30 kilómetros al noroeste de la capital y cientos de cuerpos de civiles asesinados en otras ciudades recuperadas.

Tras el estremecedor hallazgo, los países occidentales acusaron este domingo a las tropas rusas de cometer “crímenes de guerra” y el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, acusó a Rusia de estar cometiendo “un genocidio” de civiles en su país.

Por otra parte, las autoridades ucranianas han acusado este domingo a las tropas rusas presentes en el país de ejercer violencia sexual selectiva contra mujeres y niñas ucranianas.

En un vídeo publicado en Twitter, el miembro del Parlamento, Olexiy Goncharenko, ha afirmado que se han encontrado varios cuerpos de mujeres desnudas en el borde de una carretera no muy lejos de Kiev. “Se entiende lo que ha pasado”, ha subrayado, agregando que, tras agredir a las mujeres, los rusos han intentado quemar sus cuerpos.

El alcalde de Irpin, Oleksander Markushin, ha denunciado que las mujeres y las niñas de la localdiad han sido tiroteadas, y ha declarado a Deutsche Welle que luego han sido arrolladas por los tanques rusos.

El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, ha incidido en un mensaje de vídeo publicado en Twitter, en que cuanto más rápido pueda el Ejército ucraniano “liberar” los territorios ocupados por Rusia, más se respetarán allí los Derechos Humanos.

“Las mujeres no serán violadas. Los niños no tendrán que ver cómo violan a sus madres. Los civiles no serán asesinados”, ha aseverado Kuleba, añadiendo que Ucrania necesita apoyo para lograrlo: “Necesitamos armas, ahora”, ha recalcado.

Asimismo, Human Rights Watch (HRW) denunció este domingo en un informe que en las zonas de Ucrania bajo control ruso se cometieron “ejecuciones sumarias” y “otros graves abusos” que podrían constituir crímenes de guerra.

La ONG documentó -entre el 27 de febrero y el 14 de marzo- decenas de casos en que las fuerzas rusas cometieron lo que constituirían crímenes de guerra contra civiles en zonas ocupadas en las regiones de Kharkiv, Chernígov y Kiev. Según un comunicado de la organización, dichos casos incluyen una violación, dos ejecuciones sumarias, de seis hombres en una ocasión y de uno en otra, y otras instancias de violencia y amenazas contra civiles.

(Con información de Europa Press)

