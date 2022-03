Las nuevas sanciones del Reino Unido golpearon a Lavrov donde más le duele: su glamorosa hijastra oculta en Londres

La Historia De La Segunda Familia Del Canciller Serguéi Lavrov

El Reino Unido avanzó más contra los jerarcas y oligarcas rusos y su lujosa vida en Londres. Y en las últimas horas decidió arremeter contra un hombre clave de círculo de decisión del Kremlin: Sergei Lavrov. El ministro de Relaciones Exteriores de Moscú ya había sido alcanzado por las sanciones internacionales, pero no esperaba que el gobierno de Boris Johnson recogiera los reclamos para también alcanzar con las amonestaciones económicas y financieras a la familia que presuntamente oculta en la capital británica.

En las últimas horas, el Reino Unido sancionó a 59 personas y empresas rusas y seis bielorrusas, debido a la invasión de Ucrania. Entre las empresas están el gigante ruso de los diamantes Alrosa y el grupo privado de servicios militares Wagner. Pero entre las personas hay una que pesa particularmente en el corazón de Lavrov: su hijastra Polina Kovaleva.

La historia

Maria Pevchikh, periodista estrella de investigación que responde a la ONG de Alexei Navalny, volvió a recordar hace apenas 14 días la doble vida del atildado canciller ruso. En un largo hilo de mensajes publicados en su perfil de Twitter -donde es seguida por casi 200 mil personas-, Pevchikh expuso parte de la información que su organización sacó a la luz el 16 de septiembre de 2021 y superó las 8 millones de visualizaciones en YouTube. Se tituló “Yates, sobornos y una amante. Lo que esconde el ministro Lavrov” y generó un escándalo al interior de Rusia.

“Me gustaría que conocieras a Polina Kovaleva”, escribió Pevchikh en referencia a la hijastra de Lavrov. “ Polina es una glamurosa chica rusa de 26 años de Londres. Vive en un enorme apartamento en Kensington y le encanta salir de fiesta, su feed de Instagram parece un non-stop de vacaciones. Eso no es inaudito, pero hay un pequeño detalle... Polina es la hijastra del Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Sí, ESE Lavrov. Es uno de los aliados más cercanos de Putin, su fiel cabeza parlante lleno de aire caliente y ahora también un criminal de guerra”, comienza su relato Pevchikh.

Polina Kovaleva hijastra de Sergei Lavrov fue finalmente sancionada en el Reino Unido (Instagram Polina Kovaleva)

La historia comenzó entonces a replicarse en todos los medios británicos. El diario The Times retomó la investigación del equipo de Navalny, hoy preso político del Kremlin. “La vida en Londres de la hijastra de Serguéi Lavrov” tituló entonces el diario londinense y repasó los pedidos que existen en el Reino Unido para que se sancione a su madre -la “funcionaria” Svetlana Polyakova, la esposa oculta- y a la joven que logró comprar un lujoso departamento por varios millones de dólares cuando tenía 21 años y ningún trabajo conocido. Esos pedidos, finalmente, fueron atendidos.

Lavrov es uno de los máximos referentes del Kremlin. Y uno de los más férreos defensores de la invasión a Ucrania, al extremo de negar que Moscú hubiera atacado el país vecino y justificar las atrocidades cometidas por las fuerzas invasoras, como por ejemplo el bombardeo contra un hospital materno infantil en Mariupol. En sus argumentaciones, suele despotricar contra Occidente y su forma de vida y políticas. Contradictorio: su familia oculta goza de los beneficios de las democracias de las que él dice renegar.

“Lavrov acusó al Reino Unido de utilizar armas químicas DOS veces. La primera vez afirmó que el Reino Unido montó el envenenamiento de Salisbury. Y más recientemente me acusó públicamente de envenenar a mi jefe, Navalny con Novichok a petición de los servicios secretos del Reino Unido, para los que, según él, trabajo”, rememoró la periodista y añadió: “Dio numerosos discursos sobre el malvado mundo anglosajón y los horribles países occidentales liberales que quieren destruir a Rusia y Ucrania. Entonces, ¿por qué demonios vive su hijastra en el centro de Londres? ¿Por qué no en Crimea o Donbass, por qué no se muda allí?”.

Sergei Lavorv con Svetlava Plyakova, quien es señalada como su esposa oculta (Alexei Navalny)

Una vieja foto de Sergei Lavrov con su esposa oficial, Maria Lavrova (Alexei Navalny)

“Lavrov tiene una esposa ‘oficial’ desde hace 50 años. Sin embargo, nadie ha oído hablar de ella ni los ha visto juntos en público desde hace años. A diferencia de esta señora, Svetlana Polyakova. Ella es la verdadera esposa, están juntos desde principios de la década de 2000. A diferencia de la esposa oficial de Lavrov, esa mujer está forrada. Compró un apartamento en Moscú valorado en 6-8 millones de dólares. En la foto de abajo se puede ver la colección de coches de Svetlana. No está mal para una mujer desempleada”, relató Pevchikh. Es que a la afortunada turista londinense no se le conoce un empleo formal. Sólo aparece en fotografías acompañando a Lavrov en alguna reunión en el Kremlin.

La periodista del equipo de investigación de Navalny continuó: “Svetlana también acompaña a Lavrov en todos los viajes oficiales de asuntos exteriores. A veces incluso lleva a su madre de 78 años y a su sobrina. Toda la familia figura como miembro de la misión diplomática. Hemos averiguado que Polyakova ha utilizado el avión del Ministerio más de 60 veces”.

Polina es hija de Polyakova. De un matrimonio anterior de la mujer. Lavrov, al parecer, la adoptó. La tomó como si fuera su propia hija convirtiéndose en una debilidad para el veterano diplomático. “Nuestra glamurosa londinense Polina es su hija de un matrimonio anterior. Aquí están las fotos que Polina tomó en la casa de su madre en Moscú. Hay retratos de Lavrov sobre la mesa, muy bonitos. En la tercera foto se puede ver al propio Lavrov en carne y hueso”.

Una imagen de Sergei Lavrov figura en el departamento de quien sería su esposa oculta en Londres, Svetlava Plyakova. La foto corresponde a la hijastra del ministro ruso que compartió en redes sociales (Instagram Polina Kovaleva)

Polina Kovaleva hijastra de Sergei Lavrov (Instagram Polina Kovaleva)

Todo el material compartido por Pevchikh está documentado con archivos del Kremlin, fotografías y registros de viajes. The Times, por su parte se detuvo en la vida de la hijastra, que podría ser muy pronto alcanzada por las sanciones económicas y quedarse sin el apartamento que disfruta en Kesington. “Kovaleva asistió a un internado privado en Bristol antes de obtener una licenciatura de primera clase en economía con políticas en la Universidad de Loughborough y, posteriormente, completar un máster en economía y estrategia para empresas en el Imperial College de Londres”, narró el medio británico.

Posteriormente, la joven tuvo suerte: comenzó a trabajar de inmediato para Gazprom, el gigante energético ruso. Allí aportó sus conocimientos adquiridos en Occidente para ayudar en el área de fusiones y adquisiciones. Más tarde trabajó en Glencore, una empresa minera.

Un departamento en Moscú de 260 metros cuadrados, una de las propiedades de Svetlana Polyakova (Alexei Navalny)

El informe del equipo de investigación de Alexei Navalny que fue publicado en YouTube y tuvo millones de visitas (Alexei Navalny)

“Antes de comprar su propia casa, vivía en Holland Park, al oeste de Londres, en un apartamento de una casa adosada que, según revela The Times, es propiedad de la embajada rusa. Los registros muestran que la cercana embajada ucraniana alegó que Rusia había reclamado erróneamente la propiedad del inmueble. Kovaleva vive ahora en un apartamento que, según los documentos del Registro de la Propiedad, compró por 4,4 millones de libras sin hipoteca en 2016, cuando tenía 21 años, en un bloque justo al lado de Kensington High Street. Comparte el apartamento con un hombre, que se cree que es su pareja, que también tiene una participación del 10% en la empresa de inversiones que ahora dirige”, reveló el diario.

Pevchikh continuó con más detalles de la fascinante historia oculta del canciller ruso: “La madre de Polina y Lavrov llevan juntos unas dos décadas. El padre biológico de Polina no es súper rico. Ella no tiene un marido oligarca. Pero a los 21 años compró este apartamento en Londres, en Kensington High Street, por 4,4 millones de libras. Pagó en efectivo. Sin hipoteca. £4.4m. ¿Puede alguien explicar cómo es posible? Su única fuente de dinero es su madre desempleada que resulta ser la esposa informal de Lavrov. Este es el ejemplo de libro de texto de la riqueza inexplicable. La propiedad puede ser legalmente embargada ahora mismo”.

Polina Kovaleva hijastra de Sergei Lavrov (Instagram Polina Kovaleva)

“ Polina y su madre deben ser sancionadas. Polina tiene que hacer sus maletas Louis Vuitton, despedirse de su vida británica y abandonar el Reino Unido. Si no es capaz de explicar de dónde ha sacado los 4,4 millones de libras, sus bienes deben ser embargados según el procedimiento de Orden de Riqueza Inexplicable”, expresó la periodista.

Tal vez por consejo -o por pudor- Polina decidió borrar sus perfiles de redes sociales luego de que Rusia decidiera invadir Ucrania. Sin embargo, las sanciones llegaron a su vida a la que deberá dar un giro inesperado. Deberá mudar su rutina de glamour a Moscú. Al menos hasta que su padrastro se lo ordene.

