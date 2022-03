Un funcionario de defensa de EEUU dijo que los misiles lanzados cerca de la embajada norteamericana en Erbil provenían de Irán

Un funcionario de defensa estadounidense dijo que los misiles lanzados la madrugada del domingo cerca del consulado de Estados Unidos, en la ciudad de Erbil, en el norte de Irak, provenían desde el vecino Irán.

Al menos 12 misiles impactaron en la ciudad de Erbil en el norte de Irak dijeron funcionarios de seguridad iraquíes.

No se reportaron heridos. Funcionarios en Irak y Estados Unidos dieron versiones diferentes del ataque y el daño que causó. Un segundo funcionario estadounidense dijo que no hubo daños en ninguna instalación del gobierno estadounidense y que no había indicios de que el objetivo fuera el edificio del consulado, que es nuevo y actualmente está desocupado.

Un funcionario iraquí en Bagdad dijo primero que varios misiles habían alcanzado el consulado estadounidense y que ese era el objetivo del ataque. Más tarde, Lawk Ghafari, jefe de la oficina de medios extranjeros de Kurdistán, dijo que ninguno de los misiles alcanzó las instalaciones estadounidenses, pero que las áreas alrededor del complejo habían sido alcanzadas por los misiles.

El funcionario de defensa de EEUU dijo que aún no estaba seguro de cuántos misiles se dispararon y exactamente dónde aterrizaron. Ninguno de los funcionarios estadounidenses estaba autorizado a hablar del evento por su nombre y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.

Los funcionarios de seguridad iraquíes dijeron que no hubo informes inmediatos de víctimas del ataque, que dijeron que ocurrió poco después de la medianoche y causó daños materiales en el área. Hablaron bajo condición de anonimato de acuerdo con las regulaciones.

Uno de los funcionarios iraquíes dijo que los misiles balísticos fueron disparados desde Irán, sin dar más detalles. Los funcionarios estadounidenses no pudieron confirmar el tipo de misil.

El segundo funcionario estadounidense dijo que el incidente estaba siendo investigado por el gobierno de Irak y el gobierno regional kurdo. Estados Unidos condenó lo que llamó un “ataque escandaloso contra la soberanía iraquí y una muestra de violencia”, dijo el funcionario en un comunicado.

El domingo, la agencia de noticias estatal IRNA de Irán citó a medios iraquíes reconociendo los ataques en Erbil, sin decir dónde se originaron.

El canal de transmisión satelital Kurdistan24, que se encuentra cerca del consulado de los EEUU, salió al aire desde su estudio poco después del ataque, mostrando vidrios rotos y escombros en el piso del estudio.

(Con información de AP)

