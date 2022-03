Mientras enfrenta el arsenal de sanciones occidentales, Rusia suspendió la venta de divisas extranjeras

Los titulares de cuentas en divisas extranjeras en bancos rusos no podrán retirar más que 10.000 dólares hasta el 9 de septiembre (REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo)

Rusia suspendió este miércoles la venta de divisas extranjeras durante seis meses, anunció el Banco Central (BC), cuando el país enfrenta un arsenal de sanciones occidentales por la invasión de Ucrania.

“Los bancos no podrán vender divisas extranjeras a los ciudadanos” entre el 9 de marzo y el 9 de septiembre, indicó el BC ruso en un comunicado, agregando que los ciudadanos podrán en cambio cambiar sus divisas por rublos durante ese periodo.

Los titulares de cuentas en divisas extranjeras en bancos rusos no podrán retirar más que 10.000 dólares hasta el 9 de septiembre. Si quisieran sacar más dinero, tendrán que hacerlo en rublos, a la tasa oficial del día, de acuerdo con las nuevas disposiciones.

La entrega de la cantidad requerida de dólares no será además inmediata, pues “el encaminamiento de la suma solicitada hasta una sucursal bancaria determinada podrá demorar varios días”, advirtió el BC.

El rublo batió el lunes su mínimo histórico frente al dólar.

La economía rusa se ve golpeada por las sanciones impuestas tras la invasión de Ucrania el 24 de febrero, dirigidas prioritariamente contra el Banco Central y los principales bancos rusos.

El martes, las sanciones pasaron a un nivel mayor, cuando el presidente Joe Biden decretó un embargo sobre las importaciones estadounidenses de petróleo y gas rusos.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó la semana pasada un decreto por el que se prohibía sacar del país más de 10.000 dólares en efectivo o su equivalente en otras divisas, entre otras medidas para garantizar la estabilidad financiera del Estado.

Además, el decreto establece una serie de restricciones a los residentes para operaciones con extranjeros vinculados con “países que adoptan acciones inamistosas contra ciudadanos y personas jurídicas rusas”. En particular, los residentes deberán recibir autorización gubernamental para conceder créditos o realizar transacciones que impliquen cambios en los derechos de propiedad de valores y bienes inmuebles con esa categoría de extranjeros.

Según el Gobierno de Rusia, el país tiene el suficiente potencial para hacer frente a las severas sanciones occidentales. Pero fueron significativamente más duras de lo que se esperaba. Incluían, por ejemplo, la exclusión de varios bancos rusos del sistema mundial de pagos SWIFT, el cierre del espacio aéreo de la UE a los aviones rusos. Pero el congelamiento de las tenencias del banco central de Rusia fueron mucho más allá de lo pensado. Hasta Suiza anunció el lunes pasado que se sumaría a las sanciones de la Unión Europea contra los activos rusos, lo que supone un cambio histórico en su posición de neutralidad para una plaza financiera clave a nivel global.

“Tengo miedo de que el gobierno expropie todo el dinero, o de que se congelen las tarjetas bancarias. No lo sé. Llevo dos días seguidos comprobando diferentes lugares, haciendo colas y buscando dinero. Todavía no he conseguido sacar euros. Así que estoy preocupada. Necesito conseguir el dinero en efectivo de alguna manera”, dijo una ahorrista que se identificó como Olga en testimonios recogidos por Reuters entre filas de ahorristas asustados.

